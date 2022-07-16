Ердоган розраховує швидко вирішити проблему вивозу українського зерна
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном висловив сподівання на швидку реалізацію плану з експорту українського зерна, що допоможе вирішити проблему глобальної продовольчої безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "Анадолу"
"Лідер Туреччини зазначив, що ухвалено рішення про управління процесом експорту українського зерна з координаційного центру, який буде створено у Стамбулі та складатиметься з представників Туреччини, Росії, України та Організації Об'єднаних Націй (ООН)", - зазначається у повідомленні.
На думку Ердогана, шляхом швидкої реалізації цього плану можна буде досягти успіху при вирішення проблеми глобальної продовольчої безпеки.
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Но все не продавайте, потому что скоро мы обратно его покупать начнем, ибо жрать нечего будет.
І вже не звільнення української території від терористів (вони ж не оголошували війну, то ж тероризм однозначний), а "вивіз українського зерна".
Вважай, Україно! (коли маєш справу з тюркаєм)
До тих хто цю пастку майструє?
І от тепер очевидні прорахунки, злочинна недбалість, а то навіть диверсія проти українського народу цього і попередніх урядів.
Можливо і стоїть завдання позбавити виробників власних коштів, загнати їх в боргову яму (кредити видавали вже і під три відсотки!!!, аби тільки брали), а потім відмовитися від своєї землі, від свого бізнесу на користь тих, хто прийде у 2023-24 роках. Бо продаж землі ніхто не відміняв.
Радійте тупі віслюки, ви цю владу вибрали самі. І сдєлалі сєбя єсчо раз. І це після багатьох попередніх разів.
Потрібно усвідомити,що не ваші інтереси важливіші,а інтереси фізичного виживання людей. За великим рахунком зерно належить народу України!!!! Не фермерам
Цап-царапы...путлера...вас сожрёт собственна Саранча...что в Краснодарском крае...
На чужой Каравай рот не раззевай...
Крысы позорные...
Всі такі ***** вумні чужими руками з вогню каштани тягати .
Ні, можливо, але якщо хтось даст фермеру безкоштовно паливо, безкоштовно Миндобрыва, держава виплатить орендну плату селянам за їх паї і видасть гроші на зарплату людям та ремонт техніки. І все це в обмін на зерно яке збере фермер, а держава дасть комбайни чи оплатить збирання і вивіз з поля врожаю та його прийме на свої елеватори. Фермер готовий рік працювати безкоштовно. Но всі іньши безкоштовно працювати не будуть. Ніхто не дасть безкоштовно дізель, міндобрива, комбайни та зерновози, та не будуть рік безкоштовно працювати трактористи, водії та іньши працівники. Вони пій дуть працювати в інші галузі. І якщо як ви кажете Україна хоче жити, то досить бути йолопами
Россия (30 млн т); США (26 млн т); Канада (26 млн т); Франция (19 млн т); Украина (14 млн т); Австралия (12 млн т); Германия (9,2 млн т); Аргентина (9 млн т); Казахстан (5 млн т); Польша (4 млн т).