Ердоган розраховує швидко вирішити проблему вивозу українського зерна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном висловив сподівання на швидку реалізацію плану з експорту українського зерна, що допоможе вирішити проблему глобальної продовольчої безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "Анадолу"

"Лідер Туреччини зазначив, що ухвалено рішення про управління процесом експорту українського зерна з координаційного центру, який буде створено у Стамбулі та складатиметься з представників Туреччини, Росії, України та Організації Об'єднаних Націй (ООН)", - зазначається у повідомленні.

На думку Ердогана, шляхом швидкої реалізації цього плану можна буде досягти успіху при вирішення проблеми глобальної продовольчої безпеки.

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