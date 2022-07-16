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Эрдоган рассчитывает быстро решить проблему вывоза украинского зерна

ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразил надежду на скорую реализацию плана по экспорту украинского зерна, что поможет решить проблему глобальной продовольственной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство "Анадолу".

"Лидер Турции отметил, что принято решение об управлении процессом экспорта украинского зерна из координационного центра, который будет создан в Стамбуле и будет состоять из представителей Турции, России, Украины и Организации Объединенных Наций (ООН)", - отмечается в сообщении.

По мнению Эрдогана, путем быстрой реализации этого плана можно достичь успеха в контексте решения важной проблемы глобальной продовольственной безопасности.

Читайте также: Иран обещает не продавать РФ беспилотники и не покупать украденное украинское зерно

Автор: 

зерно (1070) кризис (3070) Эрдоган Реджеп Тайип (894)


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Топ комментарии
+19
Завдяки нашим переговорщикам, вивіз буде тривати поки на захоплених землях не пройдуть референдуми до входу в рашу. Все це шито дєрмаковськими нитками з продажним ООНом.
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17.07.2022 00:36
+19
Не нагнули , а зед'ерьмачье на цырлах отрабатывает Оман ‼️Какие все 73%тупые , даже кровавые страшнейшие убийства , бомбежки не учат уважать себя‼️В день , когда крылатые рашистские ракеты бомбили Винницу секретут , бывший помощник бандита Тадеева Ермаксдавал Украину в очередной раз , любезничая с русскими нацистами Мрази 👺🐸🤢, будьте прокляты с вашими Абрамовичами дерипасками и вашим любимым ****** , чтоб вы здохли ‼️
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17.07.2022 01:21
+15
А українська влада десь казала на шо вона погодилася з цим зерном ? а то щось підозріла тиша (чи я пропустив ? ) . А то якщо як десь казали перемир"я то це ж буде на користь русні ?
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17.07.2022 00:02
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Правила форума Совет форумчан
да быстрей вывозите это зерно, надоели - негры в Африке с голоду умрут.
Но все не продавайте, потому что скоро мы обратно его покупать начнем, ибо жрать нечего будет.
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16.07.2022 23:54 Ответить
быстрей там не получится. минимум месяц . будет объявлено перемриие "тыша" как перед первым минском. и на этом война окончится
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17.07.2022 00:17 Ответить
Завдяки нашим переговорщикам, вивіз буде тривати поки на захоплених землях не пройдуть референдуми до входу в рашу. Все це шито дєрмаковськими нитками з продажним ООНом.
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17.07.2022 00:36 Ответить
А українська влада десь казала на шо вона погодилася з цим зерном ? а то щось підозріла тиша (чи я пропустив ? ) . А то якщо як десь казали перемир"я то це ж буде на користь русні ?
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17.07.2022 00:02 Ответить
Яка тиша? Посилені обстріли по всій Україні. Це і є доказом що мутять якісь договорняки.
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17.07.2022 00:07 Ответить
Стало тихіше, бо ви3, 14здили склади орків, які вони роками збирали на лугандонії.
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17.07.2022 06:20 Ответить
На Ердогана напала швидка Настя.
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17.07.2022 00:04 Ответить
виродок ***...й
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17.07.2022 00:08 Ответить
швидкіший за мишей, які були все повиїдали до останньої зернини!
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17.07.2022 00:10 Ответить
Я так и не понял с этим зерном - москалей нагнули или ?
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17.07.2022 00:15 Ответить
нагнули Украину заставив сесть за один стол с рашкой и договариваться. Позиция должна была быть такой: рф освобождает территорию Украины , мы вывозим зерно.
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17.07.2022 00:24 Ответить
Не нагнули , а зед'ерьмачье на цырлах отрабатывает Оман ‼️Какие все 73%тупые , даже кровавые страшнейшие убийства , бомбежки не учат уважать себя‼️В день , когда крылатые рашистские ракеты бомбили Винницу секретут , бывший помощник бандита Тадеева Ермаксдавал Украину в очередной раз , любезничая с русскими нацистами Мрази 👺🐸🤢, будьте прокляты с вашими Абрамовичами дерипасками и вашим любимым ****** , чтоб вы здохли ‼️
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17.07.2022 01:21 Ответить
Зеленські!!!, нагнули Україну!!! Ніхто ннміг понудити нас сісти. Нам створює,влада,картинку:- що ми маємо,так чинити. Не хтось,нас спонукає,а владі потрібна картина,що ми маємо,так чинити. А зерно можна продавати на умовах : склад-Україна, й нвяких питань
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17.07.2022 08:54 Ответить
Ці 27 млн тон це один відсоток від світового ринку зерна, а сім відсотків переробляють на спирт і біопаливо. То може хай заберуть один відсоток з виробництва спирту і перестануть нас розводити 😡😡😡
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17.07.2022 00:15 Ответить
Там всього 7 млн зерна, решта кукуруза i пшено
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17.07.2022 00:35 Ответить
Это Вас разводит зесрань‼️разминируют Одессу , как Чонгар ***** моментально воспользуется , а 🤡🤢Клоун видос запишет , какие они нехорошие , так вы и проглотите‼️
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17.07.2022 01:28 Ответить
Існує ще стара ничка:- субмарина ,або садиться на хвіс скдну,або підпливає під нього. Й картогрфія коридору в мінному полі готова!!! Зезлочинці намагатимуться нас знищити,за будь-якої можливості!!!
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17.07.2022 08:34 Ответить
Да наберите в гугле сколько выращивается в мире зерна россия (30 млн т);США (26 млн т);Канада (26 млн т);Франция (19 млн т);Украина (14 млн т);Австралия (12 млн т);Германия (9,2 млн т);Аргентина (9 млн т);экспортеров зерна 2022г,Тут что то другое хотят устроить )
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17.07.2022 00:15 Ответить
Ну вот пока никто не угадал ЧТО
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17.07.2022 00:18 Ответить
хлебное перемирие.
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17.07.2022 00:37 Ответить
Парашный крот дЕрьма, по заданию Кремля, даст возможность войскам федерастов подтянуть резервы, бк и перегруппироваться для нового наступления. Ведь РФ НАСТАИВАЕТ на прекращении огня и боеаых действий на время вывоза зерна, что и даст им возможность накопить новые силы..
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17.07.2022 04:41 Ответить
а у нас нових сил не прибавиться? настільки ти справді старий солдат?
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17.07.2022 08:02 Ответить
Столько сколько у паРаши у нас не прибавится
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17.07.2022 08:32 Ответить
Ге неси херню!!! Війна на території України!!! У вас неприбавиться,вас буде знищено
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17.07.2022 08:37 Ответить
Прибавиться, кто спорит, НО 17 миллионов мобрезерва Параши и их запасы техники и вооружения просто огромные. А мясом закидывать они умеют. Прекращение бд на которое пойдет Украина с подачи дЕрьмвка это преступление, как и подрыв Зеленским обороноспособности страны
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17.07.2022 09:23 Ответить
про яке зерно ти гуглив? бо кукрудза - теж зерно. і просо (сорго) - теж. І соя - теж. і соняшник. І рапс. нема такого, щоб тільки на борошно (муку по твоєму) чи на кашу. Бо частина відходів іде на корм скоту. а ти нагуглив 14 млн.тон. А де інші 50 млн?
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17.07.2022 08:01 Ответить
А чье зерно хотят отгружать? Олигархов или из госрезерва?
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17.07.2022 09:26 Ответить
зерна (пшеницы)
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17.07.2022 12:08 Ответить
Опа, вже не терористи світового масштабу, а "представники роісі".

І вже не звільнення української території від терористів (вони ж не оголошували війну, то ж тероризм однозначний), а "вивіз українського зерна".

Вважай, Україно! (коли маєш справу з тюркаєм)
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17.07.2022 00:18 Ответить
ДА КТО ТЫ ТАКОЙ ВООБЩЕ????!!!!
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17.07.2022 00:46 Ответить
Ердоган? Звісно злочинець! Така ж мразота чк хло,лукадрижчь! Є сумніви?
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17.07.2022 08:41 Ответить
Цікаво, до чого тут Ердоган?
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17.07.2022 01:08 Ответить
Посилити свої позиції,нажитися на зерні,нашкодити Україні,зіграти проти фінів,шведів, проти ЄС,НАТО, понизити натиск сирійців, й ....
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17.07.2022 08:44 Ответить
Це пастка. Негайно припинить!
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17.07.2022 01:21 Ответить
До кого ти?
До тих хто цю пастку майструє?
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17.07.2022 09:34 Ответить
Зараз горять поля, значна частина замінована, 20% посівних, не засіяли, солярки немає, скільки можна буде зібрати? Може краще залишити?
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17.07.2022 03:57 Ответить
Якщо залишити врожай на полі, то все сільська галузь ляже насмерть. Затрати на кожен гектар біля 1000 долларів. Всі збанкрутують. Там і до голодомора дуже близько. Кожна сім я в селі де є два Пая отримувала від 15 до 40 тисяч гривень за оренду кожен рік. Не збирати врожай це навіть гірше ніж сказати а давайте перестанемо платити пенсії та зарплати. Або а давайте перестанемо випікати хліб. А че? Якось виживуть. Здебільше виживуть, можливо роздати хлібні картки і тому подібне. Але це ж армагедон в житті країни. Більшість, при обговоренні цієї статті, зеленого поняття не мають що таке сільське господарство і його вартість та важливість в житті України. На жаль... слухав вчора військового експерта Жданова. У війні він майже один із найкрутіших експертів. А в сільському господарстві і наслідках повний йолоп виявився. Розмірковував наче дитина третьєго класа
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17.07.2022 08:47 Ответить
Это то понятно, что фермеры должны получить прибыль. Но алиментарная безопасность страны - это величина превалирующая. В конце-концов убытки фермеров погашаются и из госбюджета, и из международных дотаций. Так что без посевной на следующий год фермеры не останутся в любом случае, особенно при условии дефицита зерна в Африке. Но я вот не понимаю, откуда в этом году урожай? У нас засуха страшная. А значит западная и центральная части Украины тоже испытывают сильный недостаток дождей. Пшеница ростом максимум чуть выше колена доходила, а должна быть почти по бубенцы. Плюс пожары, плюс минирование. Вы уверены, что урожай этого года обеспечит продовольственную безопасность Украины?
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17.07.2022 09:26 Ответить
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17.07.2022 09:37 Ответить
К сожалению Вы сущностно не понимаете что происходит. О какой прибыли идёт речь, если впереди сплошное банкротство и не Видно никакого просвета? Никто уже не думает ни о какой прибыли, мечта выйти в ноль, но это тоже невозможно. Не будет денег ни собрать урожай: ни его вывезти, ни Хранить. Цены Закупки в Украине сейчас мародерские, которые не покрывают и половины себестоимости Выращивания. Некому будет выращивать, большинство разорится. капец!!!!! По осадкам в разных областях Украине по разному. Где-то норма, где-то караул, но это риск Бизнеса. Дотации это в Евросоюзе у нас их нет вообще. Поэтому колоссальные убытки приведут к тому и таких фактов пруд пруди, что стоимость уборки комбайнами и вывоз с поля не покрываются урожаем. А о себестоимости Выращивания речь даже не идёт. Год человек заботился об урожае, сеял, подкармливал, защищал, холил и лелеял, а смысла просто смолотить и вывезти нет, так как только эти расходы все равно не покрываются стоимость, которую человек получит продав урожай по этим ценам которые есть сейчас и в ближайшей и средней перспективе. То есть ты потратил 700 -800 долларов на гектар, причём безвозвратно, это уже твой убыток, но если начнёшь убирать урожай, то убыток возрастёт ещё больше. Абсолютно тупая ситуация. И большинство украинцев это почему-то не понимают. Не понимают и наши эксперты, типа Жданова и Арестовича. А других специалистов сейчас не модно в студию привлекать
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17.07.2022 15:36 Ответить
Через місяць,три, їжа перетвориться на головну валюту й зброю. Їжа керуватиме країнами,й змінуватиме Влади. Нам ********:- що зерно- наша проблема. Насправді нас намагаються позбавити нашої Сили. Немаємо бути дебілами
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17.07.2022 08:48 Ответить
Міжнародні посередники зароблять а нашим фермерам окрім збитків нічого не лишиться...
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17.07.2022 07:59 Ответить
Глобальна проблема - не зерно, а Россия. (Ермак тут переводит стрелки. ) Опять за счет территорий и жизней украинцев ООН и прочие решат второстепенную задачу. Вместо того, что бы потом продать зерно по высокой цене, мы его сбагрим..... А потом попросим подать на пропитание, делов-то.
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17.07.2022 08:00 Ответить
якщо зерна надлишок всередині країни, то ціни на нього падають аж до собівартості. Вже молимось, що хоча б не нижче. Бо у більшості не виплачені кредити. Його могла б викупити держава в свої потужні елеватори на зберігання до часу, коли зникне блокада портів і причина тієї блокади - раша. Але український уряд ніколи не звертав увагу на таку важливу для держави справу, як резерви для зберігання зерна. Навпаки - всі чи майже всі елеватори були приватизовані і нові будувалися лише іноземними компаніями - НІБУЛОН, КЕРНЕЛ та інші. часто на місці старих.
І от тепер очевидні прорахунки, злочинна недбалість, а то навіть диверсія проти українського народу цього і попередніх урядів.
Можливо і стоїть завдання позбавити виробників власних коштів, загнати їх в боргову яму (кредити видавали вже і під три відсотки!!!, аби тільки брали), а потім відмовитися від своєї землі, від свого бізнесу на користь тих, хто прийде у 2023-24 роках. Бо продаж землі ніхто не відміняв.
Радійте тупі віслюки, ви цю владу вибрали самі. І сдєлалі сєбя єсчо раз. І це після багатьох попередніх разів.
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17.07.2022 08:18 Ответить
Яка собівартість зерна? Мінімум 1000 долларів на гектар. На півдні збирають від тони до 4-х пшениці на гектар. Три тонни множимо на три тисячі гривень за тонну пшениці, виходить дев'ять тисяч дохід з гектара. Це приблизно 250 долларів. 1000-250=750 долларів збитків з кожного га. Біля тридцяти тисяч гривень збиток з кожного га. Тобто якщо у фермера 100 га, то біля трьох мільйонів збитків!!! Все, він банкрот і навіть не зможе виплатити людям оренду за паї. Хто тоді в вересні буде сіяти озиму пшеницю? Майже ніхто. І що??? Будемо крім зброї просити у всього світу хліба??? Та скільки ж можна бути йолопами???
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17.07.2022 09:03 Ответить
А у нас на Хмельниччині збирають і по п'ять тон пшениці. Але більшість сіє кукурудзу - врожайність понад 10 тон з га - норма. Не меліть дурниць, повчіть матчастину.
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17.07.2022 09:23 Ответить
Дурнику, перечитай що я писав про південь України. Якщо Хмельниччина південь тоді ти прав, але ж Хмельниччина не південь, тоді тобі треба бути уважніше. поки сідай - тобі двійка. На Сумщині в цьому є місця де врожай виглядає біля семи тон і що? Загальна картина кепська, но тобі судячи по твоїм базіканням це не зрозуміло. До школи
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17.07.2022 15:43 Ответить
Продаж зерна,як шлях знищення країни - неприйнятний!!! Фермерам непотрібно буде перейматися економічноми питаннями на територіях закоплених загарбниками. Оце потрібно Усвідомити.
Потрібно усвідомити,що не ваші інтереси важливіші,а інтереси фізичного виживання людей. За великим рахунком зерно належить народу України!!!! Не фермерам
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17.07.2022 09:04 Ответить
Безпека держави передусім. А Тобі потрібно повертатись в Радянский Союз. Класовий підхід це твоє.
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17.07.2022 15:45 Ответить
Федеральная Служба Бреда...сокрашенно ФСБ бореться за украинские зерно...мужественно борецца...
Цап-царапы...путлера...вас сожрёт собственна Саранча...что в Краснодарском крае...
На чужой Каравай рот не раззевай...
Крысы позорные...
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17.07.2022 08:07 Ответить
Африка хоче їсти!? А Україна хоче жити !
Всі такі ***** вумні чужими руками з вогню каштани тягати .
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17.07.2022 08:17 Ответить
Якщо Україна не збере врожай і його не реалізує, то в осені озиму пшеницю нікому буде сіяти. Всі будуть банкроти.
Ні, можливо, але якщо хтось даст фермеру безкоштовно паливо, безкоштовно Миндобрыва, держава виплатить орендну плату селянам за їх паї і видасть гроші на зарплату людям та ремонт техніки. І все це в обмін на зерно яке збере фермер, а держава дасть комбайни чи оплатить збирання і вивіз з поля врожаю та його прийме на свої елеватори. Фермер готовий рік працювати безкоштовно. Но всі іньши безкоштовно працювати не будуть. Ніхто не дасть безкоштовно дізель, міндобрива, комбайни та зерновози, та не будуть рік безкоштовно працювати трактористи, водії та іньши працівники. Вони пій дуть працювати в інші галузі. І якщо як ви кажете Україна хоче жити, то досить бути йолопами
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17.07.2022 09:18 Ответить
ТОП-10 стран - крупнейших экспортеров зерна 2022 (в тоннах):экспортеры зерна (пшеницы) в мире: топ 10 стран
Россия (30 млн т); США (26 млн т); Канада (26 млн т); Франция (19 млн т); Украина (14 млн т); Австралия (12 млн т); Германия (9,2 млн т); Аргентина (9 млн т); Казахстан (5 млн т); Польша (4 млн т).
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17.07.2022 12:03 Ответить
 
 