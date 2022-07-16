Эрдоган рассчитывает быстро решить проблему вывоза украинского зерна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразил надежду на скорую реализацию плана по экспорту украинского зерна, что поможет решить проблему глобальной продовольственной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство "Анадолу".

"Лидер Турции отметил, что принято решение об управлении процессом экспорта украинского зерна из координационного центра, который будет создан в Стамбуле и будет состоять из представителей Турции, России, Украины и Организации Объединенных Наций (ООН)", - отмечается в сообщении.

По мнению Эрдогана, путем быстрой реализации этого плана можно достичь успеха в контексте решения важной проблемы глобальной продовольственной безопасности.

Читайте также: Иран обещает не продавать РФ беспилотники и не покупать украденное украинское зерно