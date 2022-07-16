Эрдоган рассчитывает быстро решить проблему вывоза украинского зерна
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразил надежду на скорую реализацию плана по экспорту украинского зерна, что поможет решить проблему глобальной продовольственной безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство "Анадолу".
"Лидер Турции отметил, что принято решение об управлении процессом экспорта украинского зерна из координационного центра, который будет создан в Стамбуле и будет состоять из представителей Турции, России, Украины и Организации Объединенных Наций (ООН)", - отмечается в сообщении.
По мнению Эрдогана, путем быстрой реализации этого плана можно достичь успеха в контексте решения важной проблемы глобальной продовольственной безопасности.
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Но все не продавайте, потому что скоро мы обратно его покупать начнем, ибо жрать нечего будет.
І вже не звільнення української території від терористів (вони ж не оголошували війну, то ж тероризм однозначний), а "вивіз українського зерна".
Вважай, Україно! (коли маєш справу з тюркаєм)
До тих хто цю пастку майструє?
І от тепер очевидні прорахунки, злочинна недбалість, а то навіть диверсія проти українського народу цього і попередніх урядів.
Можливо і стоїть завдання позбавити виробників власних коштів, загнати їх в боргову яму (кредити видавали вже і під три відсотки!!!, аби тільки брали), а потім відмовитися від своєї землі, від свого бізнесу на користь тих, хто прийде у 2023-24 роках. Бо продаж землі ніхто не відміняв.
Радійте тупі віслюки, ви цю владу вибрали самі. І сдєлалі сєбя єсчо раз. І це після багатьох попередніх разів.
Потрібно усвідомити,що не ваші інтереси важливіші,а інтереси фізичного виживання людей. За великим рахунком зерно належить народу України!!!! Не фермерам
Цап-царапы...путлера...вас сожрёт собственна Саранча...что в Краснодарском крае...
На чужой Каравай рот не раззевай...
Крысы позорные...
Всі такі ***** вумні чужими руками з вогню каштани тягати .
Ні, можливо, але якщо хтось даст фермеру безкоштовно паливо, безкоштовно Миндобрыва, держава виплатить орендну плату селянам за їх паї і видасть гроші на зарплату людям та ремонт техніки. І все це в обмін на зерно яке збере фермер, а держава дасть комбайни чи оплатить збирання і вивіз з поля врожаю та його прийме на свої елеватори. Фермер готовий рік працювати безкоштовно. Но всі іньши безкоштовно працювати не будуть. Ніхто не дасть безкоштовно дізель, міндобрива, комбайни та зерновози, та не будуть рік безкоштовно працювати трактористи, водії та іньши працівники. Вони пій дуть працювати в інші галузі. І якщо як ви кажете Україна хоче жити, то досить бути йолопами
Россия (30 млн т); США (26 млн т); Канада (26 млн т); Франция (19 млн т); Украина (14 млн т); Австралия (12 млн т); Германия (9,2 млн т); Аргентина (9 млн т); Казахстан (5 млн т); Польша (4 млн т).