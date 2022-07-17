На Вінниччині сьогодні попрощаються із загиблими внаслідок ракетного удару

Сьогодні, 17 липня, у Вінниці та області будуть прощатися із загиблими внаслідок ракетного удару окупантів по центру міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"24 загиблих…17 липня будуть прощання - у Вінниці і в області", - зазначив він.

"Безвісти зниклих на сьогодні немає. Завершили розбирати завали. У лікарнях продовжують лікування 68 постраждалих. З них у важкому стані - 14 та 4 - у критичному", - інформує очільник регіону.

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