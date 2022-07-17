Війська РФ обстріляли Апостолівську громаду на Дніпропетровщині, - Резніченко

Окупанти обстріляли Апостолівську громаду у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог знову стріляв по Криворізькому району. Під вогонь потрапила Апостолівська громада. На щастя, люди не постраждали", - зазначив він.

За словами Резніченка, в інших районах області наразі спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Криворізькому районі Дніпропетровщини росіяни спалили урожай на кількох десятках гектарів, - Вілкул