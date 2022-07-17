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Війська РФ обстріляли Апостолівську громаду на Дніпропетровщині, - Резніченко

дніпропетровщина

Окупанти обстріляли Апостолівську громаду у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог знову стріляв по Криворізькому району. Під вогонь потрапила Апостолівська громада. На щастя, люди не постраждали", - зазначив він.

За словами Резніченка, в інших районах області наразі спокійно.

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Автор: 

обстріл (28378) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3704)


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Дніпропетровщину постійно обстрілюють. Поцілили і в Південмаш.
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17.07.2022 08:04 Відповісти
*******.каждый день одно и тоже и так уже третий месяц. Какое контрнаступление,если не могут орков подвинуть на пару километров! *****. Усильте направление,на нем нихера нет
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17.07.2022 16:45 Відповісти
 
 