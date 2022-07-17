Війська РФ обстріляли Апостолівську громаду на Дніпропетровщині, - Резніченко
Окупанти обстріляли Апостолівську громаду у Криворізькому районі Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог знову стріляв по Криворізькому району. Під вогонь потрапила Апостолівська громада. На щастя, люди не постраждали", - зазначив він.
За словами Резніченка, в інших районах області наразі спокійно.
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показати весь коментар17.07.2022 08:04 Відповісти Мені подобається 0
Beer Bear
показати весь коментар17.07.2022 16:45 Відповісти Мені подобається 0
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