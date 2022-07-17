Вночі Харків зазнав ракетної атаки РФ, пошкоджено приміщення підприємства, - поліція
Війська РФ не припиняють обстріли Харкова та області. Б'ють із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.
Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі 17 липня ракетної атаки зазнав Харків, в результаті пошкоджено приміщення підприємтва. Вдень 16 липня під ворожі удари потрапили село Коробочкіно, місто Чугуїв. В результаті пошкоджені житлові будинки мирних громадян, об’єкти інфраструктури. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали 50 фактів руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж", - розповіли в ГУНП області.
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16 июл. 2022 г. "Оперативна пауза, яку росіяни були змушені взяти після завершення боїв за Сіверськодонецько-Лисичанську агломерацію, була об'єктивною. І означає, що вести наступ на широкому фронті одночасно після весни росіяни вже не здатні", - Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки
https://youtu.be/FsfsTWCeHQk