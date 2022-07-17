УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10811 відвідувач онлайн
Новини Війна
4 645 5

Вночі Харків зазнав ракетної атаки РФ, пошкоджено приміщення підприємства, - поліція

поліція,харківщина

Війська РФ не припиняють обстріли Харкова та області. Б'ють із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Про це повідомляє поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі 17 липня ракетної атаки зазнав Харків, в результаті пошкоджено приміщення підприємтва. Вдень 16 липня під ворожі удари потрапили село Коробочкіно, місто Чугуїв. В результаті пошкоджені житлові будинки мирних громадян, об’єкти інфраструктури. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали 50 фактів руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж", - розповіли в ГУНП області.

Читайте: 69-річну жінку поранено внаслідок обстрілу Харківщини російськими окупантами, - ОВА

Автор: 

обстріл (28378) Нацполіція (15156) Харків (5581)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Капець, це ж Харків 0 днів без обстрілів з початку війни? Тварюка вчемодано-сруща насьільки образилась на харківський ультрас із-за пісеньки?
показати весь коментар
17.07.2022 08:27 Відповісти
Відкрити двері у свій дім, запустити вбивцю, а потім волати який цей вбивця тварюка? Так, він тварюка, тому що вбивця, а хто той, що двері відкрив?
показати весь коментар
17.07.2022 08:34 Відповісти
Хто і кому відчиняв двері?
показати весь коментар
17.07.2022 10:38 Відповісти
ЕКСПЕРТ МИХАЛЬЧИШИН ( СВОБОДА) про ракетний терор українців та тих, хто далі співпрацює з терористом-росією

16 июл. 2022 г. "Оперативна пауза, яку росіяни були змушені взяти після завершення боїв за Сіверськодонецько-Лисичанську агломерацію, була об'єктивною. І означає, що вести наступ на широкому фронті одночасно після весни росіяни вже не здатні", - Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки

https://youtu.be/FsfsTWCeHQk
показати весь коментар
17.07.2022 08:31 Відповісти
Патрушев об этом заявлял что после Донбасса будет Харьков а потом одесса
показати весь коментар
17.07.2022 13:40 Відповісти
 
 