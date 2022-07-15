69-річну жінку поранено внаслідок обстрілу Харківщини російськими окупантами, - ОВА
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Російські окупаційні війська продовжують бити по цивільній інфраструктурі Харкова.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Так, близько 3 години ночі дві російські ракети вдарили недалеко від навчального закладу в Холодногірському районі. Вибухом пошкоджено фасад будівлі закладу, вибиті вікна, зруйновані трамвайні колії навпроти навчального корпусу.
Ще одна ракета вдарила у подвір'я неподалік школи в Індустріальному районі, будівля зазнала пошкоджень. Попередньо - жертв і постраждалих немає.
"Протягом доби російські окупанти продовжували обстрілювати мирне населення Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів Харківської області. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарські споруди, рятувальники ліквідовували пожежі.
У Чугуївському районі внаслідок обстрілів осколкових поранень зазнала жінка 69 років", - йдеться в повідомленні.
Водночас, продовжив Синєгубов, на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ у бік державного кордону.
"Окупанти вели обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. У районі Ізюма ворог намагається вести наступальні дії у напрямку Слов’янська. Наші захисники завдають окупантам втрат щодня. Розвідка Національної гвардії спільно з артилеристами 40-ї бригади знищили дві російські установки "Нона", - підсумував очільник ОВА.
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