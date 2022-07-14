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Третина Харківщини захоплена агресором, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олег,синєгубов

Тридцять відсотків території Харківщини захоплено російським агресором.

Як передає Цензор.НЕТ, про життя місцевого населення на тимчасово захоплених територіях розповів в інтерв‘ю Укрінформу голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У нас 30% області знаходиться під окупацією. З перших днів повномасштабної війни окуповані Куп‘янський та Вовчанський райони. Також можемо говорити про Ізюмський район, де залишаються приблизно 20 тисяч людей. Напевно, він найскладніший, тому що люди живуть там без електрики, води, опалення, телефонного зв’язку", – зазначив Синєгубов.

Голова ОВА поінформував, що в Балаклії Ізюмського району ворожі війська намагаються унеможливити пересування людей та зменшити їхнє спілкування між собою, бо невдоволення загарбницьким режимом тільки зростає. При цьому де перебуває мер, який перейшов на сторону загарбників, наразі невідомо, тому місцева влада в місті відсутня.

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Тим часом у Куп‘янську голів територіальних громад, які не погоджуються з окупаційним режимом, заарештовують. Крім того, за його словами, на території Куп‘янського та Вовчанського районів ворог намагається інтегрувати систему освіти під свою вертикаль. Аналогічні ситуації відбуваються на різних напрямках, зокрема, в медицині, рятувальних службах.

Також Синєгубов заявив, що під час деокупації населених пунктів області, зокрема, Кутузівки, Вільхівки, Малої Рогані, були зафіксовані факти катувань. "Знаходили тіла людей і з контрольними пострілами в голову, і із зав‘язаними позаду руками", – розповів він, зазначивши, що масовість таких випадків буде остаточно встановлена під час визволення території.

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"Уже зараз ми знаємо, що в Куп‘янську на території одного з промислових підприємств вороги зробили в'язницю, фактично концтабір, де вони розміщують взятих під варту людей і проводять із ними певні заходи для досягнення свого результату", – додав голова Харківської ОВА.

Крім того, він зазначив, що наразі немає даних про роботу фільтраційних таборів на тимчасово захопленій території області, але спроба їх організації була в Ізюмі. Так само немає інформації про російську паспортизацію, однак відповідні повідомлення були з Куп‘янської та Вовчанської громад.
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Топ коментарі
+19
В порівнянні з тим що Зеля очікував що кацапи зможутб захопити Харків це ще непоганий результат
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14.07.2022 18:08
+9
Только благодаря народу и ВСУ.
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14.07.2022 19:04
+6
Він не про армію, а про "найвеличнішого" наполєончіка, який сміливо у бункері по карті пересуває міліонні війська і надає накази визволити усі території.
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14.07.2022 18:41
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В порівнянні з тим що Зеля очікував що кацапи зможутб захопити Харків це ще непоганий результат
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14.07.2022 18:08 Відповісти
Только благодаря народу и ВСУ.
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14.07.2022 19:04 Відповісти
Героїчно воює проти армії яка в багато разів переважає нас в техніці та снарядах
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14.07.2022 18:12 Відповісти
З нуля пишеш?
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14.07.2022 18:24 Відповісти
Він не про армію, а про "найвеличнішого" наполєончіка, який сміливо у бункері по карті пересуває міліонні війська і надає накази визволити усі території.
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14.07.2022 18:41 Відповісти
Вже майже чверть країни захоплено
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14.07.2022 18:18 Відповісти
Не чверть а 20% й половина з цього була захоплена у 2014
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14.07.2022 18:24 Відповісти
У тому ж 2014-му 80% захопленого було заільнено. Нє?
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14.07.2022 18:42 Відповісти
Анти-реклама: "Шашлики від Зеленського"...
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14.07.2022 18:32 Відповісти
Ну, у Чорнобаївці це таки реклама, щоправда для собак загалом...
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14.07.2022 18:44 Відповісти
Щось у цього синєгубова морда ліца така, що і решту 70% загарбають. Насправді, якщо по хорошому від кордону з рашистами робити зону відчуження з мінними полями, то Харків треба знести к **** собачим - там все рівно завжди будуть прильоти і нормального життя не буде. І не сподівайтесь, що рашисти якось зміняться.
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14.07.2022 18:50 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявив про можливу окупацію Росією Харкова і спротив українців агресії. "Харків, який перебуває під контролем української влади, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми вважаємо, що це ймовірно і може статися", - заявив Зеленський.
А не здається, що то він проговорився про свої плани здачі Харкова? І просто йому не дали їх здійснити. Рашисти явно ж їхали з поліцейською місією. Просто патріотичні сили зірвали договорнячок!
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14.07.2022 19:31 Відповісти
Приказ уже отдан. Чекайте.
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14.07.2022 19:59 Відповісти
 
 