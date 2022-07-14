Третина Харківщини захоплена агресором, - Синєгубов

Тридцять відсотків території Харківщини захоплено російським агресором.

Як передає Цензор.НЕТ, про життя місцевого населення на тимчасово захоплених територіях розповів в інтерв‘ю Укрінформу голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У нас 30% області знаходиться під окупацією. З перших днів повномасштабної війни окуповані Куп‘янський та Вовчанський райони. Також можемо говорити про Ізюмський район, де залишаються приблизно 20 тисяч людей. Напевно, він найскладніший, тому що люди живуть там без електрики, води, опалення, телефонного зв’язку", – зазначив Синєгубов.

Голова ОВА поінформував, що в Балаклії Ізюмського району ворожі війська намагаються унеможливити пересування людей та зменшити їхнє спілкування між собою, бо невдоволення загарбницьким режимом тільки зростає. При цьому де перебуває мер, який перейшов на сторону загарбників, наразі невідомо, тому місцева влада в місті відсутня.

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Тим часом у Куп‘янську голів територіальних громад, які не погоджуються з окупаційним режимом, заарештовують. Крім того, за його словами, на території Куп‘янського та Вовчанського районів ворог намагається інтегрувати систему освіти під свою вертикаль. Аналогічні ситуації відбуваються на різних напрямках, зокрема, в медицині, рятувальних службах.

Також Синєгубов заявив, що під час деокупації населених пунктів області, зокрема, Кутузівки, Вільхівки, Малої Рогані, були зафіксовані факти катувань. "Знаходили тіла людей і з контрольними пострілами в голову, і із зав‘язаними позаду руками", – розповів він, зазначивши, що масовість таких випадків буде остаточно встановлена під час визволення території.

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"Уже зараз ми знаємо, що в Куп‘янську на території одного з промислових підприємств вороги зробили в'язницю, фактично концтабір, де вони розміщують взятих під варту людей і проводять із ними певні заходи для досягнення свого результату", – додав голова Харківської ОВА.

Крім того, він зазначив, що наразі немає даних про роботу фільтраційних таборів на тимчасово захопленій території області, але спроба їх організації була в Ізюмі. Так само немає інформації про російську паспортизацію, однак відповідні повідомлення були з Куп‘янської та Вовчанської громад.