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Новости Война в Украине
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оккупация (9530) Харьковщина (4163) Синегубов (489)

Треть Харьковщины захвачена агрессором, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олег,синєгубов

Тридцать процентов территории Харьковщины захвачены российским агрессором.

Как передает Цензор.НЕТ, о жизни местного населения на временно захваченных территориях рассказал в интервью Укринформу глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"У нас 30% области находится под оккупацией. С первых дней полномасштабной войны оккупированы Купянский и Волчанский районы. Также можем говорить об Изюмском районе, где остаются примерно 20 тысяч человек. Наверное, он самый сложный, потому что люди живут там без электричества, воды, отопления, телефонной связи", – отметил Синегубов.

Глава ОВА проинформировал, что в Балаклее Изюмского района вражеские войска пытаются сделать невозможным передвижение людей и уменьшить их общение между собой, потому что недовольство захватническим режимом только растет. При этом, где находится мэр, который перешел на сторону захватчиков, пока неизвестно, поэтому местные власти в городе отсутствуют.

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Тем временем в Купянске глав территориальных громад, которые не согласны с оккупационным режимом, арестовывают. Кроме того, по его словам, на территории Купянского и Волчанского районов враг пытается интегрировать систему образования под свою вертикаль. Аналогичные ситуации происходят на разных направлениях, в частности, в медицине, спасательных службах.

Также Синегубов заявил, что во время деоккупации населенных пунктов области, в частности Кутузовки, Ольховки, Малой Рогани, были зафиксированы факты пыток. "Находили тела людей и с контрольными выстрелами в голову, и с завязанными сзади руками", – рассказал он, отметив, что массовость таких случаев будет окончательно установлена при освобождении территории.

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"Уже сейчас мы знаем, что в Купянске на территории одного из промышленных предприятий враги совершили тюрьму, фактически концлагерь, где они размещают взятых под стражу людей и проводят с ними определенные мероприятия для достижения своего результата", - добавил глава Харьковской ОВА .

Кроме того, он отметил, что нет данных о работе фильтрационных лагерей на временно захваченной территории области, но попытка их организации была в Изюме. Также нет информации о российской паспортизации, однако соответствующие сообщения были из Купянской и Волчанской громад.
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Топ комментарии
+19
В порівнянні з тим що Зеля очікував що кацапи зможутб захопити Харків це ще непоганий результат
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14.07.2022 18:08
+9
Только благодаря народу и ВСУ.
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14.07.2022 19:04
+6
Він не про армію, а про "найвеличнішого" наполєончіка, який сміливо у бункері по карті пересуває міліонні війська і надає накази визволити усі території.
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14.07.2022 18:41
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В порівнянні з тим що Зеля очікував що кацапи зможутб захопити Харків це ще непоганий результат
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14.07.2022 18:08 Ответить
Только благодаря народу и ВСУ.
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14.07.2022 19:04 Ответить
Героїчно воює проти армії яка в багато разів переважає нас в техніці та снарядах
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14.07.2022 18:12 Ответить
З нуля пишеш?
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14.07.2022 18:24 Ответить
Він не про армію, а про "найвеличнішого" наполєончіка, який сміливо у бункері по карті пересуває міліонні війська і надає накази визволити усі території.
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14.07.2022 18:41 Ответить
Вже майже чверть країни захоплено
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14.07.2022 18:18 Ответить
Не чверть а 20% й половина з цього була захоплена у 2014
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14.07.2022 18:24 Ответить
У тому ж 2014-му 80% захопленого було заільнено. Нє?
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14.07.2022 18:42 Ответить
Анти-реклама: "Шашлики від Зеленського"...
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14.07.2022 18:32 Ответить
Ну, у Чорнобаївці це таки реклама, щоправда для собак загалом...
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14.07.2022 18:44 Ответить
Щось у цього синєгубова морда ліца така, що і решту 70% загарбають. Насправді, якщо по хорошому від кордону з рашистами робити зону відчуження з мінними полями, то Харків треба знести к **** собачим - там все рівно завжди будуть прильоти і нормального життя не буде. І не сподівайтесь, що рашисти якось зміняться.
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14.07.2022 18:50 Ответить
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявив про можливу окупацію Росією Харкова і спротив українців агресії. "Харків, який перебуває під контролем української влади, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми вважаємо, що це ймовірно і може статися", - заявив Зеленський.
А не здається, що то він проговорився про свої плани здачі Харкова? І просто йому не дали їх здійснити. Рашисти явно ж їхали з поліцейською місією. Просто патріотичні сили зірвали договорнячок!
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14.07.2022 19:31 Ответить
Приказ уже отдан. Чекайте.
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14.07.2022 19:59 Ответить
 
 