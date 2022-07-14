Треть Харьковщины захвачена агрессором, - Синегубов

Тридцать процентов территории Харьковщины захвачены российским агрессором.

Как передает Цензор.НЕТ, о жизни местного населения на временно захваченных территориях рассказал в интервью Укринформу глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"У нас 30% области находится под оккупацией. С первых дней полномасштабной войны оккупированы Купянский и Волчанский районы. Также можем говорить об Изюмском районе, где остаются примерно 20 тысяч человек. Наверное, он самый сложный, потому что люди живут там без электричества, воды, отопления, телефонной связи", – отметил Синегубов.

Глава ОВА проинформировал, что в Балаклее Изюмского района вражеские войска пытаются сделать невозможным передвижение людей и уменьшить их общение между собой, потому что недовольство захватническим режимом только растет. При этом, где находится мэр, который перешел на сторону захватчиков, пока неизвестно, поэтому местные власти в городе отсутствуют.

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Тем временем в Купянске глав территориальных громад, которые не согласны с оккупационным режимом, арестовывают. Кроме того, по его словам, на территории Купянского и Волчанского районов враг пытается интегрировать систему образования под свою вертикаль. Аналогичные ситуации происходят на разных направлениях, в частности, в медицине, спасательных службах.

Также Синегубов заявил, что во время деоккупации населенных пунктов области, в частности Кутузовки, Ольховки, Малой Рогани, были зафиксированы факты пыток. "Находили тела людей и с контрольными выстрелами в голову, и с завязанными сзади руками", – рассказал он, отметив, что массовость таких случаев будет окончательно установлена при освобождении территории.

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"Уже сейчас мы знаем, что в Купянске на территории одного из промышленных предприятий враги совершили тюрьму, фактически концлагерь, где они размещают взятых под стражу людей и проводят с ними определенные мероприятия для достижения своего результата", - добавил глава Харьковской ОВА .

Кроме того, он отметил, что нет данных о работе фильтрационных лагерей на временно захваченной территории области, но попытка их организации была в Изюме. Также нет информации о российской паспортизации, однако соответствующие сообщения были из Купянской и Волчанской громад.