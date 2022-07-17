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Новини
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ОПЗЖ та ще кілька партій оскаржують свою заборону, - Малюська

опзж

Кілька проросійських партій, чию діяльність в Україні заборонив суд, подали апеляційні скарги, зокрема - "Опозиційна платформа - За життя".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Кілька партій подали апеляційні скарги, наприклад найпотужніша з тих, які заборонив суд першої інстанції, - ОПЗЖ. Вони подали апеляцію і ми очікуємо найближчим часом її розгляду у касаційному суді. Але ми налаштовані оптимістично, розраховуємо на чесне і прозоре правосуддя і, безумовно, інформуватимемо суспільство про результати розгляду апеляційної скарги", - розповів очільник Мін'юсту.

За його словами, процес триває, кілька партій, очевидно подавати апеляції не будуть. Повну картину Мін’юст очікує побачити до кінця липня.

"До кінця літа будемо мати розкладку по партіях, їхніх активах, хто найбагатший (із партій), хто найбідніший, і скільки коштів отримає держава внаслідок їх заборони", - додав Малюська.

Водночас, зазначив міністр, чемпіоном поки що виглядає Комуністична партія України, яка має дуже багато нерухомості.

Читайте: Колишній "ОПЗЖист" Бойко каже, що не збирається йти з політики, навіть якщо відберуть мандат

Автор: 

суд (11671) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+35
от нехай з тюремної камери і оскаржують..протягом 10 років
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17.07.2022 09:22
+34
цих виродків не забороняти треба а вішати-
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17.07.2022 09:23
+25
Чому їх ніхто не розстріляє?
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17.07.2022 09:22
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от нехай з тюремної камери і оскаржують..протягом 10 років
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17.07.2022 09:22 Відповісти
Вірне рішення!

Тільки держзрада не 10 а 15 років.
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17.07.2022 10:23 Відповісти
ГДЕ РАССТРЕЛЫ ВСЕХ ЭТИХ ******* ЧТО СОСАЛИ 30 ЛЕТ *** ***ЛО И РАБОТАЛИ НА ********* НЕ СУДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ А СЛОВО ДОЛЖЕН ИМЕТЬА ВТМОАТ РАССТРЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ... ******* РАССТРЕЛИВАТЬ ВЕШАТЬ СЖИГАТЬ ЖИВЬЕМ.. *******... СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ ЭТО ГРЕБАНЫННЙ ЛЕРМОМО ОКРАШЕННЫЙ ДЕМОКРАТИЗМ СКОЛЬКО МОЖНО ИГРАТЬ В СЛОВЕСНО @ЫДОВСКО ********** ПОНОС ДЕРЬМОКРАТИЮ НАРОДОВЛАСТИЕ ***** СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ ЭТИХ ******** МРАЗЕЙ ПРЕДАТЕЛЕЙ ПОДОНКОВ?????
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17.07.2022 13:54 Відповісти
Саме це так зване бузсмертя,відкритих зрадників України,руйнує віру у зміни на краще у майбутньому Треба вже по тихому їх прибирати.На примірі Чечетова.
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17.07.2022 16:41 Відповісти
Чому їх ніхто не розстріляє?
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17.07.2022 09:22 Відповісти
Я дам вам Парабеллум.
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17.07.2022 09:25 Відповісти
А я б не відмовився,
та й рука не здригнулась.... 👿
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17.07.2022 10:24 Відповісти
а пожиттєво отримати готовий? в нас поки не паРаша, вбивати людей просто так не можна, навіть з зажопи.
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17.07.2022 11:00 Відповісти
Тому ми програємо,бо ворогів потрібно нищити,а не гратись у благородіє.
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17.07.2022 11:39 Відповісти
Так !!
Раша вже давно навчилася використовувати демократію у своїх цілях
Та у нас таки війна - і "бавитися тут у велику демократію" - зась
Нам вже срачок між Зе і Порохом та іншими патріотами - достатньо , а може і вони не на часі
Усіх решта - по законах військового часу

Ну Раша ще "офіційно" не у стані війни - але вже які закони поприймали - від роботи по ночам і вихідних , до фактичного признання тортур

ОПЗЖ та ще кілька партій - не хочуть , щоб норми цих законів Раші напряму примінили тут для них
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17.07.2022 14:24 Відповісти
Ну коли так, то тримай.
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17.07.2022 11:18 Відповісти
цих виродків не забороняти треба а вішати-
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17.07.2022 09:23 Відповісти
Очухались? Страх потеряли? Их не запрещать надо, а сажать ...
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17.07.2022 09:25 Відповісти
Який сажать? Квартал це ж маладиє риганали. Їхні послідовники.
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17.07.2022 09:28 Відповісти
не забороняти а по законах військового часу поступити з ними по - справедливості...........
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17.07.2022 10:14 Відповісти
Они провели экспертизу "по походке" у известного криминалиста. И пришли к выводу, шо так враги не ходят. И заключение напичатали! Народ схавал посадку Рифмастера - схавает и это дерьмо.
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17.07.2022 09:29 Відповісти
Блин, мы и еще будем платить вынужденный прогул после телефонных консультаций Председателя аппеляционного суда с Портновым.
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17.07.2022 09:27 Відповісти
Якщо Молюська зробив все правильно - то все буде тіп-топ. Вищий Суд України (Верховний і Касаційний) - уже пройшли реформування (ще в 2018-му році), до них особливих претензій нині нема.

Інша справа, якщо Молюська нахомутав... Судді не візьмуть на себе вину молюськи. І на суддів Вищого суду - не надавити... (ну, хіба що - Пороху )
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17.07.2022 09:54 Відповісти
А когда оно до верховного суда дойдет-то? По первой инстанции жалобу будет рассматривать административный суд, по второй - апелляционный. Затем, (если допустят, конечно) кассация. Решение в любом случае будет политическим, так что от Минюста мало что зависит. Дадут сверху отмашку - запрет снимут. Не дадут - отклонят жалобу за необоснованностью.
Так что я думаю, до кассации даже не дойдет, не то, что до пленума
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17.07.2022 10:56 Відповісти
прочитай уважніше інфу. Третій абзац.
Перша інстанція розгляду таких справ - Апеляційний (обласний) суд.
Друга (апеляційна) - Касаційний суд.
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17.07.2022 11:13 Відповісти
Очень внимательно прочитал и написано вполне понятно. Минюст приостановил деятельность. Значит первой инстанцией для обжалования может быть только административный суд, ибо обжалуется акт органа исполнительной власти. Сейчас подана апелляция в апелляционную инстанцию. Стандартная процедура обжалования.
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17.07.2022 12:24 Відповісти
Или Минюст через суд запретил деятельность? Может в Украине иная процедура запрета?
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17.07.2022 12:30 Відповісти
Відмінити мультипартійність!!! Повинно бути 2 партії, як у США. А то тут кожне шмигло, наваривши грошей, створює партію і підриває державний суверинітет і економіку.
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17.07.2022 09:28 Відповісти
Я хренею. Оставить две партии - Партию Коломойского и Партию Его слуг народу!
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17.07.2022 09:31 Відповісти
Хренеть треба було в 2019, коли кандидатів на преза було 40 штук. Ситуація незбагненна, єдине пояснення - запахло смачним шашличком і Путін обіцяв грошенят підкинути. Хто ж відмовиться, аби не Порошенко...
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17.07.2022 09:40 Відповісти
Дебіли(зебіли , совки) роблять так з 91 року - спочатку 91 відсоток всього населення голосує за Незалежність України , а потім вибирають московського агента комуняку кравчука . Потім носяться з цим державним злочинцем 30 років . А зараз дивуються : "пачєму пуйло нас бамбіт ?". Ну а вибори зе - це апофеоз ідіотизму .
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17.07.2022 09:50 Відповісти
Незалежність і вибори преза дещо несумісні. Ну й тоді Зеленський не балотувався, нікого більше було вибирати.
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17.07.2022 11:28 Відповісти
пам`ятаю...: блок Злодія литвина.... з лозунгом "Україні потрібен литвин..."...
а газова принцеса Баба юля....? підсадили всю Україну на голку газпрому, знищуючи УКРАЇНСЬКЕ газовидобування....
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17.07.2022 09:52 Відповісти
А хто тобі сказав, що в США лише дві партії? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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17.07.2022 10:46 Відповісти
Ты уже раз написал то хоть бы прочитал внимательно - "але впливу на політику вони майже не мають" Та сидят себе тихо на жопе и свою "кашу варят" среди таких же дебилов 10-20 уродов и вся партия!! Правящих две!
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17.07.2022 12:39 Відповісти
3а грати всіx
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17.07.2022 09:30 Відповісти
точно, всіх за грати!! А шо дєлать?!
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17.07.2022 12:05 Відповісти
Чому вороги України до цих пір не знищені?
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17.07.2022 09:37 Відповісти
Тому , що ворон ворону око не виклює .
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17.07.2022 09:51 Відповісти
Сюрреализм какой-то. Война, а потенциальные колаборанты обращаются в суд с обжалованием запрета на свою деятельность)
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17.07.2022 09:38 Відповісти
Якщо в Печерський районний? Звісно виграють! Таке ж лайно,як ОАСК. Сюр? Звісно суцільний охренізм! Що таке війна,й що таке соціум,Правила??
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17.07.2022 09:43 Відповісти
Запрет деятельности осуществил Минюст, насколько я понял. Значит обжаловать будут в административный суд
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17.07.2022 10:47 Відповісти
Толерантність, сер.
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17.07.2022 09:45 Відповісти
100%
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17.07.2022 10:16 Відповісти
Ти хочеш, щоб у нас було, як в немитій? "Совок" з себе витруси!
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17.07.2022 10:48 Відповісти
А совок тут при чем? Запрет деятельности вредоносных партий и движений - это общемировая практика. Просто в условиях военных действий решать это должен не Минюст, а суд. Для того, чтобы кассационной инстанцией стал сразу Верховный суд. А в данном случае боюсь, что Верховный суд чисто по процедуре выбывает из цепочки. Разве что генеральная прокуратура подсуетится
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17.07.2022 11:06 Відповісти
Не змігши досягнути бажаного Путін вирішив об'явити бажане досягнутим.

В понеділок 18.07.2022 Путін об'явить своєму Радбезу про необхідність переговорів з Україною.

Умови для України вже визначені.

Перше - без'ядерний статус (незрозуміло, що це?), друге - позаблоковий 😡
Я так думаю , що єдине , що ми можемо пообіцяти терористу і вбивці
пут- іну, так це не захоплювати Кубань 😠
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17.07.2022 09:45 Відповісти
Ось тому і відбуваються посилені обстріли щоб залякати клоуна.
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17.07.2022 09:49 Відповісти
Нам чужого не треба
Але Кубань та Білгородщину не віддамо
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17.07.2022 10:28 Відповісти
ОПЗЖ, "Та йди ти к ******* матері разом зі своїм тєлєканалом. Ти поняв?" ©
Г. Москаль
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17.07.2022 09:46 Відповісти
Україна-територія безкарності,де зло почуває себе дуже комфортно навіть під час війни.
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17.07.2022 09:52 Відповісти
Скучнолицьiй Харкiв

@elomnaks

·

https://twitter.com/elomnaks/status/1547660177670692864 14 июл.

Сегодня ночью при подъезде к Змиёву ТРО была задержана пьяной в жопу зам. главы Харьковского областного совета Валерия Мураева - жена того самого Евгения Мураева. Валерия пыталась козырять ксивой, но тероборона вызвала на место патрульную полицию.

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17.07.2022 09:53 Відповісти
А покласти пикою в калюжу за порушення комендантського часу?

Поліцаї хоч в обізьянику з бомжами до ранку потримали, чи злились?
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17.07.2022 10:31 Відповісти
Впевнені потвори, що судилище повністю промоскальське, та й зелене московитам все дозволяє витворяти.
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17.07.2022 10:04 Відповісти
Гаситити ці морди треба.війна спише.конфісковувати майно.в їх хатах селити переселенців(ане в спортзалах).це має бути попередження для всіх проросійських уроді
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17.07.2022 10:06 Відповісти
Не здивуюся, якщо суди скасують рішення. Гроші в цих хлопців є.
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17.07.2022 10:12 Відповісти
Тоді потрібно повісити цих судей поряд з ціми хлопцям
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17.07.2022 10:22 Відповісти
Нахєр ту заборону, були регіони стали опзж, потім стануть якісь підари за мир, їх треба фізично ліквідувати
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17.07.2022 10:42 Відповісти
Заборона передбачає конфіскацію майна, тому не зовсім "нахєр".
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17.07.2022 10:53 Відповісти
так якшо вони всі такі патріЙоти - кожному хєрою вінтовку і на фронт)
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17.07.2022 11:20 Відповісти
Ці хєрої тут же розвернуть гвинтівки в другий бік. Тому тре' їм видати дерев'яні гвинтівки. І пустити на розмінування методом де-генерала жюкова.
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17.07.2022 14:50 Відповісти
Я ще з 2010 року кажу, що в Україні насправді їснує тільки дві партіі перша,це Батьківщина,а решта все "ПР".
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17.07.2022 11:22 Відповісти
чому "апелянти" не на шконці?
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17.07.2022 11:23 Відповісти
Ми програємо цю війну,як і сто років тому,бо ворога потрібно вбивати.
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17.07.2022 11:43 Відповісти
Не заї#ало ще з вбивцями в демократію гратися?
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17.07.2022 12:31 Відповісти
Казки чуємо,як путіна достать не можна,а ці під ср..кою сидять,Медвичуком нам юзали по морді,аж до ригачки.ще не кінець.Де месники?Беріть приклад у Херсонців.
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17.07.2022 12:34 Відповісти
Щоб не доводити до такої ситуаціі, прийміть закон про паспорт не громадянина і не треба винаходити лісапет.
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17.07.2022 13:10 Відповісти
Має бути заборона фігурантам проросійських партій займатися політичною діяльністю.
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17.07.2022 13:59 Відповісти
Пля... хто б уже заліпив скотчем писок цьому фрікові - молюскові - щоб воно мовою перестало теліпати...
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17.07.2022 14:48 Відповісти
чому просто не СТРІЛЯЮТЬ мерзоту з ОПЗЖ, а дають можливість щось оскаржити? Вони не мають встигнути навіть ручку в руки взяти, як мають бути мертві і вчора.
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17.07.2022 16:35 Відповісти
Ось те що я і казав.А якби все це лайно перевірили через СБУ конфіскували майно і до кінця їх днів заборонили посідати будь яку державну посаду вони замовкли на віки.І ось целайно після війни і в цей же час полізло ...Нічого нас не вчить НІЧОГО !
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17.07.2022 20:29 Відповісти
 
 