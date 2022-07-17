ОПЗЖ та ще кілька партій оскаржують свою заборону, - Малюська
Кілька проросійських партій, чию діяльність в Україні заборонив суд, подали апеляційні скарги, зокрема - "Опозиційна платформа - За життя".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.
"Кілька партій подали апеляційні скарги, наприклад найпотужніша з тих, які заборонив суд першої інстанції, - ОПЗЖ. Вони подали апеляцію і ми очікуємо найближчим часом її розгляду у касаційному суді. Але ми налаштовані оптимістично, розраховуємо на чесне і прозоре правосуддя і, безумовно, інформуватимемо суспільство про результати розгляду апеляційної скарги", - розповів очільник Мін'юсту.
За його словами, процес триває, кілька партій, очевидно подавати апеляції не будуть. Повну картину Мін’юст очікує побачити до кінця липня.
"До кінця літа будемо мати розкладку по партіях, їхніх активах, хто найбагатший (із партій), хто найбідніший, і скільки коштів отримає держава внаслідок їх заборони", - додав Малюська.
Водночас, зазначив міністр, чемпіоном поки що виглядає Комуністична партія України, яка має дуже багато нерухомості.
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Тільки держзрада не 10 а 15 років.
та й рука не здригнулась.... 👿
Раша вже давно навчилася використовувати демократію у своїх цілях
Та у нас таки війна - і "бавитися тут у велику демократію" - зась
Нам вже срачок між Зе і Порохом та іншими патріотами - достатньо , а може і вони не на часі
Усіх решта - по законах військового часу
Ну Раша ще "офіційно" не у стані війни - але вже які закони поприймали - від роботи по ночам і вихідних , до фактичного признання тортур
ОПЗЖ та ще кілька партій - не хочуть , щоб норми цих законів Раші напряму примінили тут для них
Інша справа, якщо Молюська нахомутав... Судді не візьмуть на себе вину молюськи. І на суддів Вищого суду - не надавити... (ну, хіба що - Пороху )
Так что я думаю, до кассации даже не дойдет, не то, что до пленума
Перша інстанція розгляду таких справ - Апеляційний (обласний) суд.
Друга (апеляційна) - Касаційний суд.
а газова принцеса Баба юля....? підсадили всю Україну на голку газпрому, знищуючи УКРАЇНСЬКЕ газовидобування....
В понеділок 18.07.2022 Путін об'явить своєму Радбезу про необхідність переговорів з Україною.
Умови для України вже визначені.
Перше - без'ядерний статус (незрозуміло, що це?), друге - позаблоковий 😡
Я так думаю , що єдине , що ми можемо пообіцяти терористу і вбивці
пут- іну, так це не захоплювати Кубань 😠
Але Кубань та Білгородщину не віддамо
Г. Москаль
@elomnaks
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https://twitter.com/elomnaks/status/1547660177670692864 14 июл.
Сегодня ночью при подъезде к Змиёву ТРО была задержана пьяной в жопу зам. главы Харьковского областного совета Валерия Мураева - жена того самого Евгения Мураева. Валерия пыталась козырять ксивой, но тероборона вызвала на место патрульную полицию.
Поліцаї хоч в обізьянику з бомжами до ранку потримали, чи злились?