ОПЗЖ та ще кілька партій оскаржують свою заборону, - Малюська

Кілька проросійських партій, чию діяльність в Україні заборонив суд, подали апеляційні скарги, зокрема - "Опозиційна платформа - За життя".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Кілька партій подали апеляційні скарги, наприклад найпотужніша з тих, які заборонив суд першої інстанції, - ОПЗЖ. Вони подали апеляцію і ми очікуємо найближчим часом її розгляду у касаційному суді. Але ми налаштовані оптимістично, розраховуємо на чесне і прозоре правосуддя і, безумовно, інформуватимемо суспільство про результати розгляду апеляційної скарги", - розповів очільник Мін'юсту.

За його словами, процес триває, кілька партій, очевидно подавати апеляції не будуть. Повну картину Мін’юст очікує побачити до кінця липня.

"До кінця літа будемо мати розкладку по партіях, їхніх активах, хто найбагатший (із партій), хто найбідніший, і скільки коштів отримає держава внаслідок їх заборони", - додав Малюська.

Водночас, зазначив міністр, чемпіоном поки що виглядає Комуністична партія України, яка має дуже багато нерухомості.

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