Зеленський усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ

Президент Володимир Зеленський усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському указі №499/2022 від 17 липня, який розміщений на сайті Глави держави.

У тексті указу говориться: "Відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути БАКАНОВА Івана Геннадійовича від виконання обов'язків Голови Служби безпеки України"