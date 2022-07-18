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Окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, - РВА

нікополь

Російські окупанти обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив начальник районної військової адміністрації міста Євген Євтушенко.

"Місто Нікополь обстріляне. Зберігайте спокій, не виходьте з будинків", - написав Євтушенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Нікополю: окупанти випустили із "Градів" 53 ракети по житлових кварталах. Наразі відомо про двох загиблих, - Резніченко

Автор: 

обстріл (28392) Нікополь (1185)


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Топ коментарі
+8
Zеля призначив на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які раптом виявились зрадниками. Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини. Хто ж здав Південь? Мабуть Порошенко.
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18.07.2022 01:20
+4
Ну, у вас на расєі такого ніколи не станеться.
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18.07.2022 01:30
+2
О! То я знаю хто ти, таку пропозицію ти мені вже робило, мабуть це твій хвірмений ход. Ти дешева ольгинська нікчема, яка зараз зникне назавжди от тоді ми всі і поржемо.
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18.07.2022 02:01
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Zеля призначив на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які раптом виявились зрадниками. Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини. Хто ж здав Південь? Мабуть Порошенко.
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18.07.2022 01:20 Відповісти
Нє. Про Порошенка якось уже нецікаво. Інша справа - рептілоїди...
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18.07.2022 02:38 Відповісти
Коли керівник СБУ призначає на головні посади срадників, то керівника СБУ в такому випадку знімають з посади в першу чергу. Вот Зе Фак відбувається у нас? Чому всі мовчать? Щоб таке відбулося десб в іншій країні, то вже весь уряд пішов би у відставку. Вот Зе Фак?
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18.07.2022 01:27 Відповісти
Ну, у вас на расєі такого ніколи не станеться.
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18.07.2022 01:30 Відповісти
Давай ти зараз даєш свій скайп чи будб-що та я виходжу з тобою в прямий єтер, роблю запис як ти козою мекаєш під запис.

Що? А потім дамо посилання та поржемо з тебе.
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18.07.2022 01:40 Відповісти
О! То я знаю хто ти, таку пропозицію ти мені вже робило, мабуть це твій хвірмений ход. Ти дешева ольгинська нікчема, яка зараз зникне назавжди от тоді ми всі і поржемо.
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18.07.2022 02:01 Відповісти
Ящо ви стверджуєте, що я вам робила таку пропозицію, то надайте будь ласка докази. Я можу заходити іноді у вечорі, бо вдень я працюю. І не кожного вечора маю час коментувати тут про наболіле. Не треба мене плутати з кимось.

А те, що ви відхилили пропозицію, це зрозуміло, бо вас тут де-кілька чергує цілодобово.
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18.07.2022 02:27 Відповісти
Ти вирішила сьогодні бути зіркою Цензора?

Я бачу, що вже все спробувала, щоб не попасти під деактив та продовжити виконувати завдання. Все одно контору ти спалила, аксакали сайту тебе розкусили, можеш сідати на горщика та у люлю.
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18.07.2022 02:37 Відповісти
Випий кави, тобі до ранку ще далеко. Гарного чергування. Не забудь заповнити журнал інцедентів.
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18.07.2022 02:41 Відповісти
Ти ще тут?
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18.07.2022 02:45 Відповісти
Дивіться, я подаю на вас скаргу за публічну образу моєї гідності. Я зробила всі необхідні скріншоти та записи. Ви звинувачуєте мене у державній зраді на співспрацбвані на користь ворога. Це досить вагоме обвинувачення. Я маю право подавати на вас до суду, у разі, якщо адміністрація сайту надасть мені необхідні дані про вас. Я буду вимагати надання таких даних у письмовому порядку або через суд.
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18.07.2022 03:21 Відповісти
Угу. Подай копію скарги у Спортлото (у трьох примірниках), в Лігу Захисту Содомітів (у трьох примірниках) і, головно, рептілоїдам (також у трьох примірниках).
...А краще пошукай свої загублені ліки, котрі виписав добрий лікар-психіатр.
(Чи на расії вже заборонили психіатрію остаточно і назавжди?)
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18.07.2022 03:55 Відповісти
Я маю право відстоювати свою честь та гідність у суді.
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18.07.2022 03:22 Відповісти
А я викликаю тебе на дуель!

Вороновський буде нашим секундантом. Якщо я не влучу, то він тебе доб'є, бо він снайпер.
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18.07.2022 03:37 Відповісти

Ну... за снайпера не знаю... Але коли маю натхнення і відповідний настрій, насипати можу кому завгодно.
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18.07.2022 03:59 Відповісти
Ти маєш одне право: самовистругатися (із сайту, з дійсності - байдуже).
Мудро скористайся цим правом.
Якнайскорше.
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18.07.2022 03:49 Відповісти
Вu б жіночка трохи відпочили, а то вас дуже забагато на цьому сайті ,а краще пішли б геть як вас люді тут просять.
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18.07.2022 06:05 Відповісти
Yeah, what the fuck?
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18.07.2022 06:28 Відповісти
Пане модератор! Змилуйтесь! Припиніть пекельні борошна лаптєногої школоти, що носиться по гілках і паскудить цеглою. Поринувши "в баню", воно нарешті вгамується і ляже спати. Але це неточно.
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18.07.2022 02:35 Відповісти
Нє, не слухатиму: я без окулярів не чую. Кацапа, іді <******* вслід за лаптєплавом.
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18.07.2022 02:50 Відповісти
Угу. Подай копію скарги особисто Греті Тумблєр (у трьох примірниках), у Спортлото (у трьох примірниках), в Лігу Захисту Содомітів (у трьох примірниках) і, головно, рептілоїдам (також у трьох примірниках).
...А краще пошукай свої загублені ліки, котрі виписав добрий лікар-психіатр.
(Чи на расії вже заборонили психіатрію остаточно і назавжди?)
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18.07.2022 04:09 Відповісти
Под новостью сборище идиотов и ни одного коммента по обстрелам Никополя
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18.07.2022 09:01 Відповісти
 
 