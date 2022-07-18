Окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, - РВА
Російські окупанти обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив начальник районної військової адміністрації міста Євген Євтушенко.
"Місто Нікополь обстріляне. Зберігайте спокій, не виходьте з будинків", - написав Євтушенко.
Топ коментарі
+8 Павло ШОвте
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+4 irenka ko
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показати весь коментар18.07.2022 02:01
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Що? А потім дамо посилання та поржемо з тебе.
А те, що ви відхилили пропозицію, це зрозуміло, бо вас тут де-кілька чергує цілодобово.
Я бачу, що вже все спробувала, щоб не попасти під деактив та продовжити виконувати завдання. Все одно контору ти спалила, аксакали сайту тебе розкусили, можеш сідати на горщика та у люлю.
...А краще пошукай свої загублені ліки, котрі виписав добрий лікар-психіатр.
(Чи на расії вже заборонили психіатрію остаточно і назавжди?)
Вороновський буде нашим секундантом. Якщо я не влучу, то він тебе доб'є, бо він снайпер.
Ну... за снайпера не знаю... Але коли маю натхнення і відповідний настрій, насипати можу кому завгодно.
Мудро скористайся цим правом.
Якнайскорше.
...А краще пошукай свої загублені ліки, котрі виписав добрий лікар-психіатр.
(Чи на расії вже заборонили психіатрію остаточно і назавжди?)