Окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, - РВА

Російські окупанти обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив начальник районної військової адміністрації міста Євген Євтушенко.

"Місто Нікополь обстріляне. Зберігайте спокій, не виходьте з будинків", - написав Євтушенко.

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