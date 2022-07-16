Удар по Нікополю: окупанти випустили із "Градів" 53 ракети по житлових кварталах. Наразі відомо про двох загиблих, - Резніченко
Окупанти випустили 53 ракети із "Градів" по житлових кварталах Нікополя, наразі відомо про двох загиблих.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл. Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній", - зазначає він.
Очільник регіогу нагадує, що російська орда ранком ударила по Нікополю із "Градів".
"Випустили 53 ракети! 53! По мирних житлових кварталах. Росія відкрила для себе портал до пекла. І зворотнього шляху у неї уже немає", - резюмує Резніченко.
Топ коментарі
+20 Константин См
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+14 Bird Jackdaw
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+10 stanis nasvaiko
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Тому - на зруйновані українські школи, будинки, та інші об'єкти необхідно руйнувати такі ж об'єкти в рф.
Э інформація?!
ибо ударить по АЭС никто из нормальных и адекватных не решиться...
поэтому Никополю (и тем кто рядом) не будет покоя, пока там есть твари... рашатвари...
що в стамбулі напідписували в стамбулі, навіть страшно уявити, скільки вони ще міст продали
нужно знищувати склади і артилерію ворога
3 хаймарса на склади остальні на артилерію і залізничні вузли
купянськ чонгар дебальцеве
преміальні нужно виписать для заохоченя
300грн за кординати артилерії ворога
10000грн за знищеня установки
і в перед на охоту
я думаю за 2-3 неділі останеться один металолом
- Быстро
- Качественно
- Недорого
Выберите любые ДВА пункта
Почему-то я не могу увязать
- 53 ракеты
- Жилые кварталы
- Двое погибших
Могу поверить только в ДВА пункта одновременно.
Відповідні служби та міська рада працюють з моменту обстрілу.
Напрашивается вывод, что целью была промышленность.
И Д И О Т по другому не могу сказать.
О!
Ізнов тітонька Наразя!
Здоровеньки були!
Смерть ворогам.