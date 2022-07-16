Удар по Нікополю: окупанти випустили із "Градів" 53 ракети по житлових кварталах. Наразі відомо про двох загиблих, - Резніченко

Окупанти випустили 53 ракети із "Градів" по житлових кварталах Нікополя, наразі відомо про двох загиблих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл. Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній", - зазначає він.

Очільник регіогу нагадує, що російська орда ранком ударила по Нікополю із "Градів".

"Випустили 53 ракети! 53! По мирних житлових кварталах. Росія відкрила для себе портал до пекла. І зворотнього шляху у неї уже немає", - резюмує Резніченко.

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