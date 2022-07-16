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Новини Війна
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Удар по Нікополю: окупанти випустили із "Градів" 53 ракети по житлових кварталах. Наразі відомо про двох загиблих, - Резніченко

дніпропетровщина,нікополь

Окупанти випустили 53 ракети із "Градів" по житлових кварталах Нікополя, наразі відомо про двох загиблих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл. Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній", - зазначає він.

Очільник регіогу нагадує, що російська орда ранком ударила по Нікополю із "Градів".

"Випустили 53 ракети! 53! По мирних житлових кварталах. Росія відкрила для себе портал до пекла. І зворотнього шляху у неї уже немає", - резюмує Резніченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. Рятувальники шукають людей під завалами. ФОТО

Автор: 

армія рф (17302) обстріл (28365) ГРАД (145) Резніченко Валентин (517) Нікополь (1181) Дніпропетровська область (3701)


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Топ коментарі
+20
Такого в моєму Нікополі не було з 2-ї Світової, кацапи гірші за фашистів.
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16.07.2022 10:51
+14
найкращою помстою було би знищення бази ЧФ РФ в Севастополі руйнування кримського моста та успішного контрнаступу
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16.07.2022 10:54
+10
Ніхто не вигадав інших варіантів, окрім як на терор відповідати терором.
Тому - на зруйновані українські школи, будинки, та інші об'єкти необхідно руйнувати такі ж об'єкти в рф.
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16.07.2022 10:47
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Где удары по Москве?? Ракет нету, ******
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16.07.2022 10:47 Відповісти
найкращою помстою було би знищення бази ЧФ РФ в Севастополі руйнування кримського моста та успішного контрнаступу
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16.07.2022 10:54 Відповісти
Не при зелёних
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16.07.2022 11:03 Відповісти
привет ублюдку кучме и папереднику за передачу защиты от кацапов кацапам, которая теперь летит к нам назад
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16.07.2022 11:54 Відповісти
Ніхто не вигадав інших варіантів, окрім як на терор відповідати терором.
Тому - на зруйновані українські школи, будинки, та інші об'єкти необхідно руйнувати такі ж об'єкти в рф.
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16.07.2022 10:47 Відповісти
53 об'єктів, так
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16.07.2022 10:50 Відповісти
Такого в моєму Нікополі не було з 2-ї Світової, кацапи гірші за фашистів.
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16.07.2022 10:51 Відповісти
Мне так отец и говорил.
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16.07.2022 10:56 Відповісти
так це - власовці, під власовским прапором!!
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16.07.2022 11:01 Відповісти
Грабы самые "безвредные" если так можно сказать. Гораздо хуже СМЕРЧИ и Торнадо . Про КР и разговора нет. От града любой подвал укрытие, от ракеты - нет
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16.07.2022 11:15 Відповісти
Грады походу, если прямо в комнату/комнату этажом выше не влетели - не так опасны(главное за 2-ю стенку спрятаться успеть от всяких мелких осколков), даже стёкла не везде повылетали, а вот прямые попадания - это жесть... Был там в 5 утра, где-то вся стенка здания целая и ни единого битого стёклышка, а где-то прямо всё разворочено, - и наоборот ни единого целого. Хорошо, что при таком попадании в микрорайон всё же подавляющему большинству жителей повезло, "родились в рубашке" что называется. Не дай Бог такого "доброго утра", конечно, никому. Кроме рашистов.
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16.07.2022 12:05 Відповісти
Звідки вони здійснили обстріл?!
Э інформація?!
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16.07.2022 21:16 Відповісти
Свинособаки думают,что они бессмертные,но это не так!Будут дохнуть и они,и их самки и личинки!Да будет так!Аминь!
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16.07.2022 10:55 Відповісти
спокойно бьют из Энергодара...от АЭС...прекрасно осознавая что ответки не будет... никогда !!!
ибо ударить по АЭС никто из нормальных и адекватных не решиться...
поэтому Никополю (и тем кто рядом) не будет покоя, пока там есть твари... рашатвари...
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16.07.2022 10:57 Відповісти
я думаю буде високоточними ************
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16.07.2022 10:59 Відповісти
З низькоточним Чорнобилем як наслідком...Даруночок для всієї України. Так?
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16.07.2022 11:07 Відповісти
фіксуємо не провокуємо, просто пєрєстать стрілять, там тоже люді, расія нікагда ні нападьот, жест доброй волі, про!бали

що в стамбулі напідписували в стамбулі, навіть страшно уявити, скільки вони ще міст продали
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16.07.2022 11:00 Відповісти
Как там пид...ас арестович говорил? Энергодар неприступен. А теперь будет гундосить что и Никополь про....ли. . Город который дал второй результат в стране за президента, третий день разносят градами без всяких последствий.
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16.07.2022 11:05 Відповісти
я такий тупий без воєнної освіти і то мені ясно що треба робити проти обстрілів
нужно знищувати склади і артилерію ворога
3 хаймарса на склади остальні на артилерію і залізничні вузли
купянськ чонгар дебальцеве
преміальні нужно виписать для заохоченя
300грн за кординати артилерії ворога
10000грн за знищеня установки
і в перед на охоту
я думаю за 2-3 неділі останеться один металолом
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16.07.2022 11:06 Відповісти
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16.07.2022 11:19 Відповісти
Вспоминаю надпись на двери типографии.
- Быстро

- Качественно
- Недорого
Выберите любые ДВА пункта

Почему-то я не могу увязать

- 53 ракеты

- Жилые кварталы

- Двое погибших

Могу поверить только в ДВА пункта одновременно.
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16.07.2022 11:25 Відповісти
били по об'єкту інфраструктури з РСЗВ. Частина залпу упала на житлові будинки поруч. Попередньо, два загиблих та один поранений.
Відповідні служби та міська рада працюють з моменту обстрілу.
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16.07.2022 11:32 Відповісти
тебе саша на Кастраму,там увяжешь
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16.07.2022 11:32 Відповісти
53-не-53, но очень много(был там через час после прилётов), Грады летят не кучно, на улице людей не было(4 утра), по жилым домам непосредственно в стены/окна прилетело не так много, +такое ощущение, что кто-то, высшие силы(верующие поймут) просто уберегли, реально в каком-то смысле чудо. И минимум наши насчитали 2-3 неразорвавшиеся ракеты, а может и побольше...
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16.07.2022 13:01 Відповісти
Никополь - крупный промышленный центр Украины.

Напрашивается вывод, что целью была промышленность.
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16.07.2022 13:42 Відповісти
Именно.
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16.07.2022 15:33 Відповісти
Бьют с Водяного ,стоят на консервном заводе видно с Никополя ,ответку дать нечем
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16.07.2022 11:32 Відповісти
С Водяного или все-таки с Каменки?
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16.07.2022 23:37 Відповісти
А Зелень поёт они нас боятся, поэтому бьют .
И Д И О Т по другому не могу сказать.
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16.07.2022 13:34 Відповісти
"

О!
Ізнов тітонька Наразя!
Здоровеньки були!
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16.07.2022 15:22 Відповісти
Влучило у квартиру 5 поверху через крівлю. Дістали з під завалів двоє двухсотих -дідусь та бабуся.
Смерть ворогам.
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16.07.2022 17:50 Відповісти
 
 