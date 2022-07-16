Наслідки обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. Рятувальники шукають людей під завалами. ФОТО
Ранком російські війська обстріляли Нікополь. Вдарили по житлових кварталах з "Градів". Попередньо, 1 жінка отримала поранення, ще 2 людей знаходиться під завалами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.
"Загалом у місті від ударів пошкоджені 12 п’ятиповерхових житлових будинків, будівля школи та ПТУ. У будівлях зруйновані дах, стіни, вибиті вікна. Уламки боєприпасів позалітали до квартир людей. Через обстріл поранена жінка. Вона у лікарні. Під руїнами будинків є люди. Рятувальники розбирають завали, шукають людей. Працює 40 фахівців та 8 одиниць техніки. По місту лежать боєприпаси, які не здетонували. Чіпати їх категорично заборонено", - йдеться у повідомленні.
Ще один ворожий обстріл стався у Криворізькому районі. Під ранок агресор поцілив по Широківській, Зеленодольській та Апостолівській громадах. У Шестірні - є пошкодження житла, сталася пожежа на одному з подвір'їв. Попередьо, люди не постраждали.
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1.
Перший законопроект Зеленського представлений особисто - популістичний про люстрацію представників влади Порошенка. От тільки серед запропонованих на люстрацію - керівники оборонних підприємств, серед яки - Олег Коростильов, розробник Вільхи, Нептуна, ПТРК Скіф.
Законопроект за кілька днів до цього анонсує "активіст Портнов" в себе в телеграмі. (скрін)
2.
В наступні 3 роки строки ракетної програми постійно штучно зриваються, підприємства-виробники недофінансовуються і переходять на 1-денний робочий тиждень, закінчення виробництва першого (якого і так недостатньо) дивізіона Нептуна штучно відсувається на період ПІСЛЯ російського вторгнення.
Жодна ракета з протитанкових Скіфів і Корсарів не вироблена. РСЗО Вільха - лише 98 ракет, які вистріляні за декілька залпів на початку війни.
Випробування ОТРК Гром просто зупинене без пояснень.
3.
В результаті наші війська на Півдні не мають чим завадити захопленню Зміїного, встановленню морської блокади нашого експорту. Втрати для економіки - сотні мільярдів гривень.
4.
В результаті в азовському басейні наші війська не мають засобів знищення Керченського мосту. Постачання військ ворога на Південь - безперешкодне.
Результат - захоплення Півдня, Херсона і Маріуполя, загибель кількох бригад, полон тисяч наших найкращих захисників.
5.
Тепер зелені звинувачують Захід у відсутності у нас "крилатих ракети і РСЗО, що б'ють на 70-100 кілометрів", коли Вільха як раз і била на 70-120 км.
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Все це трибунал і пожиттєві тюремні строки для всієї ОПГ при владі."