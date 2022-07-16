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Наслідки обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. Рятувальники шукають людей під завалами. ФОТО

Ранком російські війська обстріляли Нікополь. Вдарили по житлових кварталах з "Градів". Попередньо, 1 жінка отримала поранення, ще 2 людей знаходиться під завалами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

"Загалом у місті від ударів пошкоджені 12 п’ятиповерхових житлових будинків, будівля школи та ПТУ. У будівлях зруйновані дах, стіни, вибиті вікна. Уламки боєприпасів позалітали до квартир людей. Через обстріл поранена жінка. Вона у лікарні. Під руїнами будинків є люди. Рятувальники розбирають завали, шукають людей. Працює 40 фахівців та 8 одиниць техніки. По місту лежать боєприпаси, які не здетонували. Чіпати їх категорично заборонено", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили із "Градів" по житлових кварталах Нікополя на Дніпропетровщині. Пошкоджені 12 будинків, школа та ПТУ, - Резніченко

Наслідки обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. Рятувальники шукають людей під завалами 01
Наслідки обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. Рятувальники шукають людей під завалами 02
Наслідки обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. Рятувальники шукають людей під завалами 03
Наслідки обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. Рятувальники шукають людей під завалами 04

Ще один ворожий обстріл стався у Криворізькому районі. Під ранок агресор поцілив по Широківській, Зеленодольській та Апостолівській громадах. У Шестірні - є пошкодження житла, сталася пожежа на одному з подвір'їв. Попередьо, люди не постраждали.

обстріл (28472) ДСНС (5106) Нікополь (1190) Дніпропетровська область (3721)


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Топ коментарі
+9
Но ответки бьіло бьі явно больше. Больше нашей ответки - меньше у противника стволов. Меньше стволов - меньше разрушений.
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16.07.2022 10:40
+9
Джон Смит від 29.05.2022 "-Ракетна програма.------------
1.
Перший законопроект Зеленського представлений особисто - популістичний про люстрацію представників влади Порошенка. От тільки серед запропонованих на люстрацію - керівники оборонних підприємств, серед яки - Олег Коростильов, розробник Вільхи, Нептуна, ПТРК Скіф.
Законопроект за кілька днів до цього анонсує "активіст Портнов" в себе в телеграмі. (скрін)
2.
В наступні 3 роки строки ракетної програми постійно штучно зриваються, підприємства-виробники недофінансовуються і переходять на 1-денний робочий тиждень, закінчення виробництва першого (якого і так недостатньо) дивізіона Нептуна штучно відсувається на період ПІСЛЯ російського вторгнення.
Жодна ракета з протитанкових Скіфів і Корсарів не вироблена. РСЗО Вільха - лише 98 ракет, які вистріляні за декілька залпів на початку війни.
Випробування ОТРК Гром просто зупинене без пояснень.
3.
В результаті наші війська на Півдні не мають чим завадити захопленню Зміїного, встановленню морської блокади нашого експорту. Втрати для економіки - сотні мільярдів гривень.
4.
В результаті в азовському басейні наші війська не мають засобів знищення Керченського мосту. Постачання військ ворога на Південь - безперешкодне.
Результат - захоплення Півдня, Херсона і Маріуполя, загибель кількох бригад, полон тисяч наших найкращих захисників.
5.
Тепер зелені звинувачують Захід у відсутності у нас "крилатих ракети і РСЗО, що б'ють на 70-100 кілометрів", коли Вільха як раз і била на 70-120 км.
---------
Все це трибунал і пожиттєві тюремні строки для всієї ОПГ при владі."
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16.07.2022 10:52
+7
Да, только при этом не пришлось бы просить оружие у всего мира и войска ***** захлёбывались кровью с первых дней войны не особо продвинувшись.
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16.07.2022 10:41
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Ну, хоча б асфальт цілий. Що далі за планом, шашлики?
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16.07.2022 10:13 Відповісти
Надо быть очень наивным, чтобы думать, что Пу отказался бы от нападения, если бы деньги пошли на оружие вместо асфальта.
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16.07.2022 10:30 Відповісти
Но ответки бьіло бьі явно больше. Больше нашей ответки - меньше у противника стволов. Меньше стволов - меньше разрушений.
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16.07.2022 10:40 Відповісти
Да, только при этом не пришлось бы просить оружие у всего мира и войска ***** захлёбывались кровью с первых дней войны не особо продвинувшись.
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16.07.2022 10:41 Відповісти
Просить бы пришлось в любом случае. На войну такой интенсивности не хватило бы вооружений и боеприпасов у любой страны НАТО, кроме США.
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16.07.2022 14:15 Відповісти
Джон Смит від 29.05.2022 "-Ракетна програма.------------
1.
Перший законопроект Зеленського представлений особисто - популістичний про люстрацію представників влади Порошенка. От тільки серед запропонованих на люстрацію - керівники оборонних підприємств, серед яки - Олег Коростильов, розробник Вільхи, Нептуна, ПТРК Скіф.
Законопроект за кілька днів до цього анонсує "активіст Портнов" в себе в телеграмі. (скрін)
2.
В наступні 3 роки строки ракетної програми постійно штучно зриваються, підприємства-виробники недофінансовуються і переходять на 1-денний робочий тиждень, закінчення виробництва першого (якого і так недостатньо) дивізіона Нептуна штучно відсувається на період ПІСЛЯ російського вторгнення.
Жодна ракета з протитанкових Скіфів і Корсарів не вироблена. РСЗО Вільха - лише 98 ракет, які вистріляні за декілька залпів на початку війни.
Випробування ОТРК Гром просто зупинене без пояснень.
3.
В результаті наші війська на Півдні не мають чим завадити захопленню Зміїного, встановленню морської блокади нашого експорту. Втрати для економіки - сотні мільярдів гривень.
4.
В результаті в азовському басейні наші війська не мають засобів знищення Керченського мосту. Постачання військ ворога на Південь - безперешкодне.
Результат - захоплення Півдня, Херсона і Маріуполя, загибель кількох бригад, полон тисяч наших найкращих захисників.
5.
Тепер зелені звинувачують Захід у відсутності у нас "крилатих ракети і РСЗО, що б'ють на 70-100 кілометрів", коли Вільха як раз і била на 70-120 км.
---------
Все це трибунал і пожиттєві тюремні строки для всієї ОПГ при владі."
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16.07.2022 10:52 Відповісти
Заї...в ти асфальтом.Зміни на мову,віру
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16.07.2022 15:26 Відповісти
А от й обстріли Нікополя із території атомної станції, щоб без "отвєтки".
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16.07.2022 10:41 Відповісти
I це попри мiжнародного закону,забороняючего вiйну в зонi 30-км вiд АЕС.
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16.07.2022 18:21 Відповісти
Боже, поможи
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16.07.2022 11:20 Відповісти
 
 