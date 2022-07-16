Наслідки обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. Рятувальники шукають людей під завалами. ФОТО

Ранком російські війська обстріляли Нікополь. Вдарили по житлових кварталах з "Градів". Попередньо, 1 жінка отримала поранення, ще 2 людей знаходиться під завалами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

"Загалом у місті від ударів пошкоджені 12 п’ятиповерхових житлових будинків, будівля школи та ПТУ. У будівлях зруйновані дах, стіни, вибиті вікна. Уламки боєприпасів позалітали до квартир людей. Через обстріл поранена жінка. Вона у лікарні. Під руїнами будинків є люди. Рятувальники розбирають завали, шукають людей. Працює 40 фахівців та 8 одиниць техніки. По місту лежать боєприпаси, які не здетонували. Чіпати їх категорично заборонено", - йдеться у повідомленні.

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Ще один ворожий обстріл стався у Криворізькому районі. Під ранок агресор поцілив по Широківській, Зеленодольській та Апостолівській громадах. У Шестірні - є пошкодження житла, сталася пожежа на одному з подвір'їв. Попередьо, люди не постраждали.