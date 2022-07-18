Через війну досі знеструмлені понад 780 населених пунктів, - Міненерго

В Україні через спричинені бойовими діями пошкодження знеструмленими лишаються понад 780 населених пунктів, за минулу добу відновлене електропостачання 9,25 тис. споживачів у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міністерство енергетики України повідомляє у фейсбуці.

Так, упродовж минулої доби у Донецькій області енергетики відновили електропостачання 5,7 тис. споживачів, у Харківській – 3,1 тис., у Запорізькій – 450 споживачам.

У Міненергетики наголосили, що фахівці докладають максимальних зусиль, щоб оперативно повернути енергопостачання. Проте в деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 17 липня в Україні через обумовлені бойовими діями пошкодження залишаються знеструмленими загалом близько 579,8 тис. споживачів, зокрема в Донецькій області – близько 325,4 тис., у Луганській – понад 128,2 тис., Миколаївській – 38,05 тис., Харківській – 35,2 тис. споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 245,3 тис. абонентів.

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