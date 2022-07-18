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одяг (181) росія (63552) H&M (23)

Мережа магазинів одягу H&M йде з Росії

магазин

Другий за величиною у світі роздрібний продавець одягу H&M заявив, що вирішив згорнути свій бізнес у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що компанія призупинила свій бізнес у Росії на початку березня після вторгнення РФ до України.

Росія була шостим за величиною ринком для H&M, і компанія збільшувала там кількість магазинів, одночасно скорочуючи фізичні магазини на багатьох інших ринках.

"Після ретельного розгляду ми вважаємо неможливим з огляду на поточну ситуацію продовжувати наш бізнес у Росії", - заявила генеральна директорка Гелена Хельмерссон.

Компанія має намір тимчасово відкрити магазини на обмежений проміжок часу, щоб продати залишки запасів у Росії.

Також читайте: Відомий виробник одягу Marks & Spencer повністю виходить з російського ринку

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Судилося маскалям ходити в рубіщах.
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18.07.2022 10:59 Відповісти
Навіщо їм H & M, коли вони ******* 🔨 &
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18.07.2022 11:01 Відповісти
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18.07.2022 11:02 Відповісти
Мережа магазинiв "ватники та валенки " нiколи не пiде з росії
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18.07.2022 11:07 Відповісти
Ватник з буквою "Z" спині то скрепно та "патріотично"
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18.07.2022 11:10 Відповісти
Тільки зараз вони йдуть??
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18.07.2022 11:26 Відповісти
шо сь довгенько збирались.
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18.07.2022 11:29 Відповісти
Раскачались. Теперь ватанв будут ещё и в туда в очередях стоять и пакетики с ого в интернете продавать.
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18.07.2022 17:04 Відповісти
 
 