ФСБ може інсценувати на Херсонщині новий "теракт" проти колаборантів, - облрада

На Херсонщині ФСБ може інсценувати "теракт" та прибрати колаборантів із окупаційної "військово-цивільної адміністрації".

Про це пише у фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Доля колаборантів явно дедалі стає вкрай незавидною. Окупантам вони потрібні все менше, і найкращий сценарій для орків, якщо керівництво "вца" стане "жертвою теракту". Нещодавнє інсценування замаху на Сальдо може бути одним із етапів плану фсб у цьому напрямку - сформувати думку, що Сальдо і раніше намагалися ліквідувати. Часу в колаборантів залишається дедалі менше і, за іронією долі, деокупація області може виявитися єдиним шансом зберегти своє життя", - написав Соболевський.

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За його словами, окупаційний "уряд" Херсонщини зайняв вичікувальну позицію. На думку Соболевського, систему "влади" буде організовано після проведення так званого "референдуму" та поглинання регіону Росією.