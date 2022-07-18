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ФСБ може інсценувати на Херсонщині новий "теракт" проти колаборантів, - облрада

фсб

На Херсонщині ФСБ може інсценувати "теракт" та прибрати колаборантів із окупаційної "військово-цивільної адміністрації".

Про це пише у фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Доля колаборантів явно дедалі стає вкрай незавидною. Окупантам вони потрібні все менше, і найкращий сценарій для орків, якщо керівництво "вца" стане "жертвою теракту". Нещодавнє інсценування замаху на Сальдо може бути одним із етапів плану фсб у цьому напрямку - сформувати думку, що Сальдо і раніше намагалися ліквідувати. Часу в колаборантів залишається дедалі менше і, за іронією долі, деокупація області може виявитися єдиним шансом зберегти своє життя", - написав Соболевський.

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За його словами, окупаційний "уряд" Херсонщини зайняв вичікувальну позицію. На думку Соболевського, систему "влади" буде організовано після проведення так званого "референдуму" та поглинання регіону Росією.

ФСБ може інсценувати на Херсонщині новий теракт проти колаборантів, - облрада 01

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я пожелаю им успеха..., а вдруг, у них получится по-настоящему...
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18.07.2022 13:22 Відповісти
Предателей нигде не любят, конечно. Но культ ненависти к предателям на рабссее развит настолько сильно, что только реальные дебилы будут сотрудничать с рабссиянами... Ну а дебилам и нечего делать на нашей священной украинской земле.
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18.07.2022 13:28 Відповісти
бог в поміч
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18.07.2022 13:39 Відповісти
туди їм і дорога. жили як паскуди, подохнуть також як паскуди.
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18.07.2022 14:12 Відповісти
Щоб москалі більше боялися.
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18.07.2022 14:20 Відповісти
Тротил їм в поміч.
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18.07.2022 15:00 Відповісти
Відпроцьоване сміття треба утилізувувати
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18.07.2022 15:38 Відповісти
Це типу, як «замах» на Шефіра?
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18.07.2022 15:45 Відповісти
 
 