З лютого загинуло 198 залізничників, УЗ запускає програму підтримки "Залізна родина"

Укрзалізниця надаватиме допомогу сім'ям потерпілих від бойових дій працівників.

З моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України вже загинуло 198 працівників залізниці, 308 осіб отримали поранення. Про це написав голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, передає Цензор. НЕТ.

"Я впевнений, що буде достойна державна підтримка сім’ям загиблих. І програма відбудови житла. І інші державні програми. І залізничники отримають достойні відшкодування за цими програмами. Наша задача — забезпечити залізничникам додатковий рівень соціального захисту. Тим більше, що до нас звертається багато людей, які хочуть віддячити залізничників за таку самовіддану роботу", - наголосив Камишін.

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УЗ офіційно запускає програму соціальної підтримки для сімей залізничників, що постраждали від війни "Залізна родина". Цільове призначення програми — фінансова підтримка сімей залізничників що: загинули, були поранені, втратили житло.

Крім того, програма передбачає використання ресурсів залізниці в розміщенні родин, залучення профільних інституцій із надання комплексної фізичної, чи психологічної допомоги, адже велика частина родин, що втратила годувальника чи змінила місце життя потребує такої допомоги. Кожен такий випадок розглядається комплексно та індивідуально.

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