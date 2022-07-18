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жінки (595) права людини (604) ратифікація (257)

Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції

стамбульська

Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції, передавши відповідні документи заступнику генерального секретаря Ради Європи Бьорну Берге.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідний факт привітала генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Вона написала у твіттері: "Я тепло вітаю здачу сьогодні Україною документа про ратифікацію Стамбульської конвенції. Україна – 36-та держава-учасниця цього знаменного договору".

Документ набуде чинності 1 листопада 2022 року.

Також читайте: Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію

Автор: 
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Топ коментарі
+7
В той час як сам Стамбул і Варшава з цієї конвенції вийшли, а Лондон навіть не ратифікував... Берем від Європи найгірше
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18.07.2022 13:25
+6
Було б дивно очікувати від ворожої українцям влади чогось доброго
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18.07.2022 13:32
+5
Лицемірна фотчка, фактично абсолютно дискримінаційні закони подають за якусь справедливість
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18.07.2022 13:44
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В той час як сам Стамбул і Варшава з цієї конвенції вийшли, а Лондон навіть не ратифікував... Берем від Європи найгірше
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18.07.2022 13:25 Відповісти
Звісно, треба декриміналізувати домашнє насильство, як в паРаші, це буде найкраще.
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18.07.2022 14:04 Відповісти
Назва цієї конвенції є підміною понять з метою введення в оману слабких в юриспруденції громадян. Українське законодавство має всі необхідні правові механізми для захисту від сімейного насильсва.
Стамбульська конвенція - не про захист від домашнього насильства, а про введення обовязкового вивчення у школах і впровадження в життя деології "гендеру".
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18.07.2022 14:18 Відповісти
Це ти тут підміною понять займаєшся! Українське законодавство нуляче стосовно сімейного насильства! Гендер тобі не подобається? А чому? Ти ж свєму відповідаєш на всі 100%
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18.07.2022 16:42 Відповісти
можна подумати до підписання цієї конвенції у нас насильство домашнє чи ні було легальним. Не було того. То може у нас жінки не могли голосувати займатися політикою, не могли може займатися кар"єрою? не було такого. У нас завжди залежало від грошей, а не від статі. Ніде в законі у нас не прописано що жінка не може бути вченим, політиком чи спортсменом.
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18.07.2022 15:39 Відповісти
Знову **** вилізла? Для тебе що насильник і вчений / політик / кар'єрист це одне і те саме?! От жеш тупа курва!
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18.07.2022 16:46 Відповісти
Було б дивно очікувати від ворожої українцям влади чогось доброго
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18.07.2022 13:32 Відповісти
Не ну это просто п***ец. Рукодство сделало то, что требовали в ЕС для становления нас кандидатом, реакция местных "политологов" с цензора - "они падлы творят фигню". Проигнорируй они эту ратификацию - было бы тоже самое, власть мудаки и творят фигню. Печальное зрелище однобокой пропаганды.
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18.07.2022 13:47 Відповісти
"для становления нас кандидатом" набагато важливіше призначення Антикорупційного прокурора і Судова реформа. Це досі не зроблено, а натомість нам підсовують гендер.
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18.07.2022 14:03 Відповісти
Все важно. Я небуду спорить про эти судовые реформы, ибо не черта не смыслю в этом. Я конкретно про эту новость. Как бы власть непоступила с этой ратификацией, подписала или неподписала, ее бы тут поливали грязью и говорили что они сделали это специально и во вред. Факт же если честно?).
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18.07.2022 14:08 Відповісти
Я не думаю, що сильно поливали б, якщо б не підписали. За САП і реформу не поливають, і за це не поливали б.
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18.07.2022 14:13 Відповісти
"Конвенція визначає насильство проти жінок порушенням прав людини та формою дискримінації"

Любителька твердої руки п'яного чоловіка?)
Все як в дитинстві?
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18.07.2022 14:05 Відповісти
у нас і без конвенції все це вже давно було визначено і домашнє насильство каралося і раніше. ця конвенція визначає вже більше ніж 70 різних "гендерів" і забов"язує дітям в школах мозги промивати, "вже не існує дві статі, існує до дідька гендерів", які за привілєї один з одним будуть дертися але спочатку роз..ть церкву і націоналістів (сподіваюсь різницю між націоналістами і нацистами знаєте?), знищать традиційну родину. Бо "факти неважливі, важливі відчуття" - це ліволіберальна ідеологія, яка не має з реальністю нічого спільного. І яка нам не пасує. Нам накачують на голову те що нам не треба, а прокурора сап що нам треба не призначають. Ми маємо радіти?
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18.07.2022 15:47 Відповісти
Не бреши курва! Немає в тій конвенцій нічого про школу і промивання мізків дітям! Ти упорота релігійна фанатичка, то йди на кухню- там твоє місце! І сюди не лізь, бо тут про політику, а це не по твоєму гендеру справа!
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18.07.2022 16:50 Відповісти
Точно, в паРащі найміцніша родина, скрєпи, духовность і все тримається на православ'ї))
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18.07.2022 17:35 Відповісти
Підписуємо петицю: https://petition.president.gov.ua/petition/146508

С т а т т я 14 Стамбульської конвенції
Запроваджує ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ введення на всіх рівнях дошкільної, середньої загальної, вищої освіти, у неформальних навчальних структурах, а також у спортивних, культурно-дозвіллєвих структурах і в засобах масової інформації навчального матеріалу з питань нестереотипних гендерних ролей, сексуальної орієнтації, можливості зміни дитиною статі - без отримання ЗГОДИ БАТЬКІВ, що є грубим порушенням
- статті 151 Сімейного кодексу України (права батьків на виховання дитини);
- стаття 6, 52, 55 Закону України «Про освіту»;
- стаття 9, 12, 20 Закону України «Про охорону дитинства» та може призвести до психологічних та психічних розладів здоров'я наших дітей.

Наголошуємо, що національне законодавство повністю забезпечує захист жертв домашнього насилля, а прийняті Верховною Радою України закони:

- «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;
- «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами»;
- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі»;
- «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;
- «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»
є більш досконалими, ніж положення Стамбульської Конвенції!

Підписуємо петицю: https://petition.president.gov.ua/petition/146508
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18.07.2022 13:38 Відповісти
В дупу засунь собі ту петицію! Тупе неосвічене недалеке чмо! Для таких як ти досі не зрозуміло, що люди народжуються різними! І діти мають про це знати! Діти НЕ є власністю батьків! Діти це люди- частина суспільства! І вони мають бути адекватними, а такі як ти якраз і чинять над дітьми домашнє насильство, ломаючи дітей під себе і свої тупі стереотипні релігійні чи інші переконання! Саме від таких насильників як ти і існує стамбульська конвенція!
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18.07.2022 16:55 Відповісти
Не всі любителі дупи. Запам'ятай це
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18.07.2022 19:20 Відповісти
Лицемірна фотчка, фактично абсолютно дискримінаційні закони подають за якусь справедливість
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18.07.2022 13:44 Відповісти
пан має рацію, хочуть щоб як в совку, жінка пахала і в нчіну зміну, і в вихідні і в прохідні, в цьому ..му ватнику, в панталонах, вже й на жінку не схожа, дійсно баба і всім було начхати, навіть якщо у неї вдома дитину малу не було з ким залишити і дитина по ночах сама дома сиділа і боялася. Всім було по...ти, але на всіх з"їздах для "радянсько жінки" бла-бла-бла.
Привілеї більше у жінок, а тепер їх не буде. Бо вже не жінка - а одиниця виробнича. Щодо можливостей. Хоч сотню конвенцій прийняти, жінка середньостатична набагато слабша від чоловіка. Це вже просікли на олімпіаді: тепер чоловік називає себе трансжінкою, йде до жіночої кваліфікації і виграє все золото. Участь в олімпіаді - недешеве задоволення і всі країни учасниці скоро будуть так робити. Жінки на олімпіаду скоро зможуть тільки по телевізору подивитися, крім хиба гімнастики і фігурного катанія, де важлива меньша вага і гнучкість в чому середньостатичні чоловіки жінкам поступаються. А дивитися на олімпійські ігри взагалі буде не можливо, тьфу.
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18.07.2022 15:57 Відповісти
Крім того, діткам у школі вчителька буде зобовязана розказувати, що:
- міняти стать - це нормально
- міняти стать можно багато разів протягом життя
- для цього не треба згоди батьків, для цього треба звернутися до спеціальних тітоньок і дядечків, які нададуть спеціальні таблеточки.
Наступний імовірний крок: медійні особи почнуть стверджувати, що "міняти стать - це модно і круто, лгбт - це круті ******* Че-Гевари"
І натовп побіжить займати чергу на гормональну терапію.
А далі, коли зрозуміють що трапилось - будуть "атріцатєльна виживать" або вимагати пожиттєву пенсію по інвалідності.
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18.07.2022 16:27 Відповісти
Міняти стать це нормально- для тих хто цього потребує. Від всіх інших такого не вимагається!
Тебе хтось щось заставляє робити?? Ні! Але ти інших заставляєш бути такими як ти! Отже, ти насильник!
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18.07.2022 17:01 Відповісти
Ви всі такі, збоченці, озлоблені на нормальних людей?
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18.07.2022 19:24 Відповісти
Стамбульська конвенція дискримінаційна лише для насильників! То ти за насильство, що так розпереживався?
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18.07.2022 16:58 Відповісти
та до лампочки та конвенція, шо є шо нема однаково
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18.07.2022 13:56 Відповісти
до поки дітям не почнуть в школах і з кожної праски мозги полакати - до лампочки.
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18.07.2022 15:58 Відповісти
Почни з себе бабіща! Єдина, хто промиває мізки, це ти!
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18.07.2022 17:02 Відповісти
Интересная новость, выбрал себе гендер например, "ложка", "вилка" или "очки" - и повестку не дадут, и на границе пропустят . Эта конвенция быстро станет популярной
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18.07.2022 14:05 Відповісти
і в основному серед нікчем і нероб. На приклад не хочеш робити, а щоб не звільнили обираєш собі якийсь "самий незахищений гендер" і все, можеш ср..ти на всіх і вся ніхто не посміє звільнити - супер. Дуже корисна річ для виробництва, економіки, для керування державою, особливо коли на державу напал. Можна всіх своїх коханок прилаштувати, і хай вони гадять...тобто заробляють, а всі хто проти - шовінсти, расисти і фашисти.
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18.07.2022 16:01 Відповісти
Ваші познання в гендері просто зашкалюють!
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18.07.2022 17:04 Відповісти
Вітаю всіх адекватних українців з прийняттям цієї конвенції! Наше завдання тепер, щоб вона працювала в Україні і не стала ще одним законом лише на папері.
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18.07.2022 17:05 Відповісти
Під час знищення України владу права любителів заднього проходу цікавлять
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18.07.2022 19:25 Відповісти
Знищують сім'ю провладні збоченці такими конвенціями
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18.07.2022 19:28 Відповісти
 
 