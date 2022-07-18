Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції
Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції, передавши відповідні документи заступнику генерального секретаря Ради Європи Бьорну Берге.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідний факт привітала генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.
Вона написала у твіттері: "Я тепло вітаю здачу сьогодні Україною документа про ратифікацію Стамбульської конвенції. Україна – 36-та держава-учасниця цього знаменного договору".
Документ набуде чинності 1 листопада 2022 року.
Топ коментарі
+7 Алекс Германов
показати весь коментар18.07.2022 13:25
+6 Olga 9236f644
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+5 Nestor Nen
показати весь коментар18.07.2022 13:44
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Стамбульська конвенція - не про захист від домашнього насильства, а про введення обовязкового вивчення у школах і впровадження в життя деології "гендеру".
Любителька твердої руки п'яного чоловіка?)
Все як в дитинстві?
С т а т т я 14 Стамбульської конвенції
Запроваджує ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ введення на всіх рівнях дошкільної, середньої загальної, вищої освіти, у неформальних навчальних структурах, а також у спортивних, культурно-дозвіллєвих структурах і в засобах масової інформації навчального матеріалу з питань нестереотипних гендерних ролей, сексуальної орієнтації, можливості зміни дитиною статі - без отримання ЗГОДИ БАТЬКІВ, що є грубим порушенням
- статті 151 Сімейного кодексу України (права батьків на виховання дитини);
- стаття 6, 52, 55 Закону України «Про освіту»;
- стаття 9, 12, 20 Закону України «Про охорону дитинства» та може призвести до психологічних та психічних розладів здоров'я наших дітей.
Наголошуємо, що національне законодавство повністю забезпечує захист жертв домашнього насилля, а прийняті Верховною Радою України закони:
- «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;
- «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами»;
- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі»;
- «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;
- «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»
є більш досконалими, ніж положення Стамбульської Конвенції!
Підписуємо петицю: https://petition.president.gov.ua/petition/146508
Привілеї більше у жінок, а тепер їх не буде. Бо вже не жінка - а одиниця виробнича. Щодо можливостей. Хоч сотню конвенцій прийняти, жінка середньостатична набагато слабша від чоловіка. Це вже просікли на олімпіаді: тепер чоловік називає себе трансжінкою, йде до жіночої кваліфікації і виграє все золото. Участь в олімпіаді - недешеве задоволення і всі країни учасниці скоро будуть так робити. Жінки на олімпіаду скоро зможуть тільки по телевізору подивитися, крім хиба гімнастики і фігурного катанія, де важлива меньша вага і гнучкість в чому середньостатичні чоловіки жінкам поступаються. А дивитися на олімпійські ігри взагалі буде не можливо, тьфу.
- міняти стать - це нормально
- міняти стать можно багато разів протягом життя
- для цього не треба згоди батьків, для цього треба звернутися до спеціальних тітоньок і дядечків, які нададуть спеціальні таблеточки.
Наступний імовірний крок: медійні особи почнуть стверджувати, що "міняти стать - це модно і круто, лгбт - це круті ******* Че-Гевари"
І натовп побіжить займати чергу на гормональну терапію.
А далі, коли зрозуміють що трапилось - будуть "атріцатєльна виживать" або вимагати пожиттєву пенсію по інвалідності.
Тебе хтось щось заставляє робити?? Ні! Але ти інших заставляєш бути такими як ти! Отже, ти насильник!