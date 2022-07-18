Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції, передавши відповідні документи заступнику генерального секретаря Ради Європи Бьорну Берге.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідний факт привітала генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Вона написала у твіттері: "Я тепло вітаю здачу сьогодні Україною документа про ратифікацію Стамбульської конвенції. Україна – 36-та держава-учасниця цього знаменного договору".

Документ набуде чинності 1 листопада 2022 року.

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