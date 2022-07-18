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Литва (2263) зброя (7278) Ландсбергіс Габріелюс (210)

Очільник МЗС Литви Ландсбергіс закликав ЄС надати Україні більше зброї

ландсбергіс

Оскільки Брюссель йде на канікули, це хороша можливість нагадати, що російські війська не планують брати відпустку для подальших атак на Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

За його словами, через це західні країни, особливо ті, які мають потужну військову промисловість, повинні направити більше зброї українським силам, оскільки це єдиний спосіб зупинити російський наступ.

"Якщо що і потрібно продовжувати, так це поставки зброї", - сказав Ландсбергіс.

Міністр також підкреслив, що спільнота має надавати Києву велику фінансову підтримку.

Також читайте: Захід має в сотні разів більше сили, щоб зупинити РФ, - очільник МЗС Литви Ландсбергіс

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Дякємо за розуміння, підтримку та допомогу.
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18.07.2022 13:47 Відповісти
Дякуємо Литві громадян якої майже знищив срср, хто як не вони розуміють що москву можна зупинити тільки силою зброї.
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18.07.2022 13:54 Відповісти
Нам потрібна смертельно еффективна вбивча зброя, яка б забезпечувала максимум співвідношення вбитих росіян і збережених життів наших людей, адже фюрер Московії прагне воювати до останнього українця, а московитів і їх рабів у 3,5 рази більше ніж нас.
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18.07.2022 13:57 Відповісти
Нам би таких Ландсбергісів!
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18.07.2022 14:22 Відповісти
ЗРК робе Франція, Італія, Германія, Турція, Великобританія чого нам не дадуть чи не продадуть в кредит, я не розумію, дивляться поки в Україні все не розбили і люди до них переїхали, піднімати економіку ЕС бл..
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18.07.2022 14:28 Відповісти
уже всім відомо, що високоточна зброя поставляється разом з експлуатантами. А орків прийнято поставляти техніку "розсипью" без експлуатантів, а коли під ударом склади і ремонтні бази, це унеможливлює логістику. Тому і ЗСУ вивело учбові центри за межі України. щоб кротівник не міг нашкодити і якісна,комплекса підготовка. Кротівник місяць назад, ухиляючись від закидів щодо вредительства, запропонував поставити стільки зброї, що в америкосів не має. Але ця далекоглядна "ініціатива" канула, дядя Сем сухо відповів, що все узгоджують не з кротівником а з Збройними силами.
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18.07.2022 15:21 Відповісти
 
 