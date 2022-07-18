Очільник МЗС Литви Ландсбергіс закликав ЄС надати Україні більше зброї
Оскільки Брюссель йде на канікули, це хороша можливість нагадати, що російські війська не планують брати відпустку для подальших атак на Україну.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
За його словами, через це західні країни, особливо ті, які мають потужну військову промисловість, повинні направити більше зброї українським силам, оскільки це єдиний спосіб зупинити російський наступ.
"Якщо що і потрібно продовжувати, так це поставки зброї", - сказав Ландсбергіс.
Міністр також підкреслив, що спільнота має надавати Києву велику фінансову підтримку.
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