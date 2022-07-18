Російські окупанти ввечері 18 липня обстріляли Нікополь
Голова Нікопольської РВА повідомив про обстріл Нікополя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Обстріляно територію міста Нікополь", - йдеться у дописі.
Наразі інформації про руйнування та постраждалих не повідомляється.
Топ коментарі
+5 Kesha Kreed
показати весь коментар19.07.2022 00:02
+4 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.07.2022 23:56
+3 Игорь Игорев bb07bd2d
показати весь коментар19.07.2022 00:46
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Нібито і по області є прильоти.
суки козломорді...
Ватный прокацапленный город голосовавших за опзж,яныка и прочих прокремлевских ***** начинает прозревать с каждым прилетом.
АЭС градами,байрактарами с маломощными зарядами не раздолбаешь.так что не бзди ботяра,прилетит и вам.