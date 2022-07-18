Російські окупанти ввечері 18 липня обстріляли Нікополь

Голова Нікопольської РВА повідомив про обстріл Нікополя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Обстріляно територію міста Нікополь", - йдеться у дописі.

Наразі інформації про руйнування та постраждалих не повідомляється.

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