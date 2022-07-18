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обстрел (25742) Никополь (907)

Российские оккупанты вечером 18 июля обстреляли Никополь

нікополь

Глава Никопольской РВА сообщил об обстреле Никополя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

"Обстреляна территория города Никополь", - говорится в сообщении.

Пока информация о разрушениях и пострадавших не сообщается.

Смотрите также: Ночью россияне выпустили 60 снарядов из РСЗО по Никополю, - Резниченко. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+5
****** козломордi!
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19.07.2022 00:02
+4
в Нікополі вже шось горить....
суки козломорді...
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18.07.2022 23:56
+3
Это уже становится на поток ночных обстрелов , с нашей стороны просто нет ответа , для этих тварей просто развлечение . каждую ночь , и они это понимают.
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19.07.2022 00:46
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https://t.me/Tsaplienko/11878 «А ось це саме інтересно пулеметчику наверне прийшов каюк , бо тута бл@ шальна залетіла і він якраз тримав кулемет»
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18.07.2022 23:53 Ответить
Що таке «мелешь» , хам(23/04/22) ! Я кацапскої don't understand)
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19.07.2022 00:19 Ответить
В Одесі 20 хвилин тому теж голосно! Але покі невідомо - збили, чи влучання, і скільки.

Нібито і по області є прильоти.
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18.07.2022 23:55 Ответить
Кажуть одну збили, дві влучили, одна по місту, друга по обл.
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18.07.2022 23:57 Ответить
в Нікополі вже шось горить....
суки козломорді...
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18.07.2022 23:56 Ответить
****** козломордi!
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19.07.2022 00:02 Ответить
Не бачу
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19.07.2022 00:20 Ответить
козломорда ***************
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19.07.2022 00:04 Ответить
За е Бали ******.хотя все к этому и шло.никаких телодвижений анонсированных Зелупой ни на запорожском ни на херсонском направлении нет.поэтому гандоны не напрягаясь могут держать в Энергодаре грады для устрашения цивильного населения.хотя ***** хз.
Ватный прокацапленный город голосовавших за опзж,яныка и прочих прокремлевских ***** начинает прозревать с каждым прилетом.
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19.07.2022 00:27 Ответить
Это уже становится на поток ночных обстрелов , с нашей стороны просто нет ответа , для этих тварей просто развлечение . каждую ночь , и они это понимают.
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19.07.2022 00:46 Ответить
Тут ничего не поделаешь. Ради сотни чеченцев раздолбать крупнейшую в Европе АЭС? А последствия представляешь? В том числе и для Европы.
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19.07.2022 05:01 Ответить
Когда кацапня захватывала Энергодар то особо не парились.
АЭС градами,байрактарами с маломощными зарядами не раздолбаешь.так что не бзди ботяра,прилетит и вам.
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19.07.2022 09:12 Ответить
Що цікаво, раніше Нікополь не чіпали, десь до минулого тижня. А зараз чомусь "взялися" не на жарт за це місто...
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19.07.2022 02:35 Ответить
Пока дроны со стороны Никополя не начали падать на Энергодар. Пытаются сделать так чтобы перехотелось играть в самолетики. Хотя лупят вслепую по городу. Но может попасть больно.
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19.07.2022 04:58 Ответить
Ясно
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19.07.2022 09:19 Ответить
Дякуємо зеленому гнійнику ОК 'південь' за багатомісячну 'ефективну' 'оборону'. І за визволення хоча б по 1 населеному пункту в тиждень на Херсонщині і Запоріжжі протягом 4 місяців.
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19.07.2022 06:45 Ответить
..почему не уничтожены стрелявшие быдлонасекомыши с болот мацковии???
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19.07.2022 07:12 Ответить
18 июля для рабZeи сакральная дата...104 года назад в этот день расстреляли семью последнего Вампиратора рабZeи Николашки Кровавого..не пожалели ЧеКиздоны Дзержинского даже доктора Боткина и двух собачек...любимцев семейства...
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19.07.2022 07:35 Ответить
 
 