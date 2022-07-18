Российские оккупанты вечером 18 июля обстреляли Никополь
Глава Никопольской РВА сообщил об обстреле Никополя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
"Обстреляна территория города Никополь", - говорится в сообщении.
Пока информация о разрушениях и пострадавших не сообщается.
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Нібито і по області є прильоти.
суки козломорді...
Ватный прокацапленный город голосовавших за опзж,яныка и прочих прокремлевских ***** начинает прозревать с каждым прилетом.
АЭС градами,байрактарами с маломощными зарядами не раздолбаешь.так что не бзди ботяра,прилетит и вам.