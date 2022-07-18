Российские оккупанты вечером 18 июля обстреляли Никополь

Глава Никопольской РВА сообщил об обстреле Никополя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

"Обстреляна территория города Никополь", - говорится в сообщении.

Пока информация о разрушениях и пострадавших не сообщается.

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