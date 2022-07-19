Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців СБУ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про кадрову ревізію Служби безпеки України, яка супроводжується звільненнями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого відеозвернення 18 липня.
"Відбувається кадрова ревізія Служби безпеки. Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Різний рівень, різні напрями. Але підстави схожі – незадовільні результати роботи. Я дякую всім, хто вірно та ефективно служить державі", - сказав президент.
Топ коментарі
+55 Роман Дузинкевич
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+48 Voc Vox
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+33 София Бессарабская
показати весь коментар19.07.2022 00:30
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Будь ласка, зачекайте...
бо між цими конторами є завжди боротьба за владу над кремлем
Як вам парочка ?
Інтерв'ю полоненого російського капітана з Криму: - "Зашли 24.02.2022 в Новую Каховку без единого выстрела, потому что с ВЛАСТЬЮ было все договорено" (с).
02.03.2022 - указ Зеленського про звільнення О.Кулініча з посади начальника Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим.
А саджати зрадників , хто буде ?
Бюро економічної безпеки (Мельник), Головне слідче управління Нацполіції (Цуцкірідзе)
ось так )
Не президент а - ганчірка . Тфу-у .
Дай им ещё 140 дней!
Термин на усунення недоликив
З «12 друзів Оушена», які були призначені в перші дні/тижні після перемоги Zеленського, поряд залишилося тільки двоє:
+Єрмак
+Тимошенко
-Разумков
-Гончарук
-Рябошапка
-Данилюк
-Богдан
-Хомчак
-Мендель
-Трофімов
-Баканов
-Венедіктова
Фактично майже все повністю слідство та увесь контроль за слідством у вигляді процесуального керівництва у державі, а також контроль судів та усіх державних установ зосереджені відтепер в одному кабінеті в руках однієї людини - Олега Татарова, який виконує вказівки д'Єрмака та Zеленського. А в руках д'Єрмака тепер і силовики, і Верховна Рада, і уряд, і контроль за судовою владою, і всюди він тепер ключовий комунікатор, який готує для президента основний зміст та основний текст.
Така монополізація влади в руках угруповання д'Єрмака-Татарова не має нічого спільного з державними інтересами, це намагання Zеленського утриматись у владі шляхом її передачі довіреній особі, яка обіцяє вирішити усі проблеми у вигляді вибрів та громадської думки.
Ми не знаємо зараз достеменно чим Zеленський пов'язаний з д'Єрмаком, але очевидно, що серед причин і таємні перемовини з представниками московії в Омані, "всеосяжне перемр'я", Вагнергейт, захист Коломойського та списання його боргів та інші спільні рішеннями, тому ставка на монополію д'Єрмака буде означати, що голова офісу став відсьогодні найпливовішою людиною у державі.
Тепер головний невіглас намагається ловити зрадників десь внизу, залишаючи своє оточення наповненим зрадниками доверху.
Люди, задумаитесь наконец! Идет воина, открытый и доказанный агент ФСБ руководит Украиной, а президент забыл что не на сцене и разыгрывает спектакль, держит украинцев за лохов, увольняет одного, назначает другого, имитирует деятельность. Столько времени не могут утвердить рык. САП!И ладно, если бы это была бы только коррупция. Здесь целая серия гос измен, от вагнеровцев и Бурбы- до "рссия не нападет". Вы и в самом деле думаете, что "они" позволят Украине выйграть войну, что бы после войны было расследование всех этих гос измен?
ЇХ ЗАМІНЯТЬ НА ШТАТНИХ СПІВРОБІТНИКІВ ФСБ ?
Головне запитання по бубєнчіку: якого біса він так мало робить відосиків?
Все претензии к Зе и компании выскажем после нашей победы!
Сто лет назад Украина проиграла из-за внутренних противоречий.
И москали хотят повторить этот номер
Чем закончитсЯ весь этот спектакль скоро узнаем...
Смерть ворогам. Слава Україні!
- Мрію, щоб терминово, обидва , водночас. І щоб всі це бачили.
- Ну ,Кума, в тебе і бажання...
- А потім- поглибше їх закопати, І щоб це теж всі бачили".
-Йой, Кума, а то я вже подумав, що ти збоченка..."