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Зеленський (22399) СБУ (12497) звільнення (2623)

Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців СБУ, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про кадрову ревізію Служби безпеки України, яка супроводжується звільненнями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого відеозвернення 18 липня. 

"Відбувається кадрова ревізія Служби безпеки. Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Різний рівень, різні напрями. Але підстави схожі – незадовільні результати роботи. Я дякую всім, хто вірно та ефективно служить державі", - сказав президент. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генпрокурора та про усунення голови СБУ, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+55
Єрмака звільни, ідіот.
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19.07.2022 00:24
+48
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19.07.2022 00:32
+33
Дерьмак его держит на крючке.Поэтому эта гнида будет лавировать и запутывать следы,но Дерьмака не снимет.Очевидно что они повязаны
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19.07.2022 00:30
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Єрмака звільни, ідіот.
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19.07.2022 00:24 Відповісти
Дерьмак его держит на крючке.Поэтому эта гнида будет лавировать и запутывать следы,но Дерьмака не снимет.Очевидно что они повязаны
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19.07.2022 00:30 Відповісти
Ситуація така: або дєрьмак, або зброя для України (читай сама Україна). Тому звільнить, як би не пручався.
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19.07.2022 08:20 Відповісти
ВСЕГДА НАЧИНАТЬ НУЖНО С СЕБЯ ..... ....
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19.07.2022 16:24 Відповісти
Вони зараз роблять перемир'я на 10 місяців з Московією на кштальт "вивоза зерна". Тому вже зброя не потрібна. Вони можуть і цю зброю НАТО вивезти до Московії.
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19.07.2022 18:18 Відповісти
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19.07.2022 00:32 Відповісти
Так он и затеял все эти увольнения для того, чтобы отвлечь внимание от Єрмака.
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19.07.2022 00:45 Відповісти
Хотів би зробити щось корисне взагалі розігнав фірму по захисту корупції
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19.07.2022 09:34 Відповісти
низя его трогать. они в одну синагогу ходят, даже сидят рядам "на службе" фсб
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19.07.2022 01:01 Відповісти
Це ж не тайна - дЄрмак від ГРУ, Демченко від ФСБ, це не одне і теж саме,
бо між цими конторами є завжди боротьба за владу над кремлем
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19.07.2022 02:06 Відповісти
Поки що Єрмак всіх звільняє......
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19.07.2022 03:40 Відповісти
д'Єрмак з татаровим своїх колаборантів наставить.
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19.07.2022 00:25 Відповісти
А зрадників с ОПУ??Не забудь!!!
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19.07.2022 00:26 Відповісти
Країною фактично керує д'Єрмак,з допомогою ФСБ, це їхні ініціативи, а Zеля там для картинки. Ось це фото говорить більше, як слова, дивитись де сидить Zеля і що він робить.
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19.07.2022 00:29 Відповісти
то не ZEля, а Кирило Тимошенко. Боневтіка я тут взагалі не бачу.
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19.07.2022 00:35 Відповісти
єрмак, татаров, симоненко, і бєня і ерпецешний тимошенко, ну хоть паржом аби не Порошенко...
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19.07.2022 00:45 Відповісти
А в ОПУ криси непрікасаємиє ?
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19.07.2022 00:28 Відповісти
Так неизвестно кого уволят. Проукраинских или кротов.
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19.07.2022 00:28 Відповісти
д'Єрмак з'їздив на таємні перемовини в Стамбул і відразу пішли кадрові зміни. Так само було після Оману
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19.07.2022 00:31 Відповісти
Повторю, что я не знаю. Но будет смешно если под мантрой "очищения" СБУ превратиться в кристальное ФСБ.
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19.07.2022 00:33 Відповісти
Беде не смішно. Буде дуже боляче Україні і українцям.
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26.07.2022 21:18 Відповісти
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19.07.2022 00:30 Відповісти
Любому у кого есть две извилины и кто следил что происходило должно быть ясно, что во власти было на 24 число куча кротов. Не только в СБУ или в полиции, но и в Укроборонпроме, Нафтогазе и т.д. Но их никто не увольняет.
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19.07.2022 00:32 Відповісти
і в ОПУ, - що найнебезпечніше. Вони і зараз там.
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26.07.2022 21:20 Відповісти
В Татарова с Ермаком ?
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19.07.2022 00:30 Відповісти
Так татаров с ермаком как раз и занимаются этими увольнениями
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19.07.2022 00:35 Відповісти
Єрмак не крот, він хазяїн кротоферми (кротовника)
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19.07.2022 00:37 Відповісти
Єрмак-Татаров підім'яли під себе СБУ і ОГПУ. У Zеленського фактично не залишилось джерел інформації, крім Єрмака. Всюди його люди. Формувати порядок денний в голові препіZeдента воюючої країни будуть ексмєнт Януковича і підозрюваний у шпигунстві на ворога.
Як вам парочка ?
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19.07.2022 00:43 Відповісти
21.10.2020 - указ Зеленського про призначення О.Кулініча начальником Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим.

Інтерв'ю полоненого російського капітана з Криму: - "Зашли 24.02.2022 в Новую Каховку без единого выстрела, потому что с ВЛАСТЬЮ было все договорено" (с).

02.03.2022 - указ Зеленського про звільнення О.Кулініча з посади начальника Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим.

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19.07.2022 00:31 Відповісти
програму-мінімум - воду в Крим, виконав
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19.07.2022 01:11 Відповісти
не пройшло й 4 місяців як зеля побачив що хтось просрав херсонську та частину запоріжської області
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19.07.2022 00:31 Відповісти
Він ці області і просрав зі своєю шоблою за бабло !
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19.07.2022 00:33 Відповісти
5 місяців
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26.07.2022 21:22 Відповісти
Що значить звільняє ?

А саджати зрадників , хто буде ?
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19.07.2022 00:34 Відповісти
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19.07.2022 00:43 Відповісти
Татаров , Баканов , Єрмак - рулять 😡
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19.07.2022 00:50 Відповісти
Памятаете фразу з відомого фільму - огласите весь список. І гадати не потрібно, всі ці кадри нагороджені за часів Віті Ростовського медаллю ФСБ. А про тушену капустку з мяском, поставщика пленок его императорскому величию, інфи немає ?
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19.07.2022 00:35 Відповісти
Єта нага у ково нада нага (с берегісь елдака)
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19.07.2022 00:40 Відповісти
"Двадцать вісім - можу звільнити! А одного - ну, ніяк!" ВАЗеленський.
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19.07.2022 00:36 Відповісти
"Відбувається кадрова ревізія Служби безпеки. Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців.(на котрих "зе" тикнули пальцем західні партнери .як на зрадників України, і котрих потріб було б притягнути до кримінальної відповідальності за здачу рашистам, українських територій,а не просто звільнення за зраду України.
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19.07.2022 00:37 Відповісти
Мабуть не західні партнери, а східні орки.
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19.07.2022 03:46 Відповісти
а фсбшників звільнять з ОПи?
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19.07.2022 00:44 Відповісти
Так. Замість усунути Татарова, Зеленський призначив його ще на дві посади - генпрокурор (в.о. призначено Симоненка, друга Татарова) та голова СБУ (в.о. буде Малюк, колега Татарова ще по МВС часів Захарченка). БезжальніРеформи
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19.07.2022 00:50 Відповісти
це назначені фсбшники, мене цікавлять чи буде найвеличніший щей звільняти конторських орків)
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19.07.2022 00:51 Відповісти
судячи з того, кого РеЗЕдент призначив замість Венедіктової та Баканова, то незабаром слід очікувати, що аббревіатуру сбу замінять на фсб і розкажуть у відосиках піплу, що це справжня "реформа"
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19.07.2022 00:45 Відповісти
Люди Єрмака-Татарова з цього вечора контролюють Генпрокуратуру (Симоненко), Службу безпеки (Малюк), Державне бюро розслідувань (Сухачьов),

Бюро економічної безпеки (Мельник), Головне слідче управління Нацполіції (Цуцкірідзе)
ось так )
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19.07.2022 00:47 Відповісти
А ЗЕля - з цього вечора , контролює лише сральник у своєму кабінеті . .
Не президент а - ганчірка . Тфу-у .
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19.07.2022 01:10 Відповісти
Вован, не руби с плеча!

Дай им ещё 140 дней!

Термин на усунення недоликив
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19.07.2022 00:50 Відповісти
д'Єрмак розчистив поляну:
З «12 друзів Оушена», які були призначені в перші дні/тижні після перемоги Zеленського, поряд залишилося тільки двоє:
+Єрмак
+Тимошенко
-Разумков
-Гончарук
-Рябошапка
-Данилюк
-Богдан
-Хомчак
-Мендель
-Трофімов
-Баканов
-Венедіктова
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19.07.2022 00:59 Відповісти

Фактично майже все повністю слідство та увесь контроль за слідством у вигляді процесуального керівництва у державі, а також контроль судів та усіх державних установ зосереджені відтепер в одному кабінеті в руках однієї людини - Олега Татарова, який виконує вказівки д'Єрмака та Zеленського. А в руках д'Єрмака тепер і силовики, і Верховна Рада, і уряд, і контроль за судовою владою, і всюди він тепер ключовий комунікатор, який готує для президента основний зміст та основний текст.
Така монополізація влади в руках угруповання д'Єрмака-Татарова не має нічого спільного з державними інтересами, це намагання Zеленського утриматись у владі шляхом її передачі довіреній особі, яка обіцяє вирішити усі проблеми у вигляді вибрів та громадської думки.
Ми не знаємо зараз достеменно чим Zеленський пов'язаний з д'Єрмаком, але очевидно, що серед причин і таємні перемовини з представниками московії в Омані, "всеосяжне перемр'я", Вагнергейт, захист Коломойського та списання його боргів та інші спільні рішеннями, тому ставка на монополію д'Єрмака буде означати, що голова офісу став відсьогодні найпливовішою людиною у державі.
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19.07.2022 01:06 Відповісти
не, кругом веселуха
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19.07.2022 03:10 Відповісти
только чтоб вирiшування було по закону. 2 недели на отработку не забудьте.
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19.07.2022 00:59 Відповісти
Піввареникові довпойопи обрали президентом закомплексованого невігласа, який на всі головні посади в країні призначив ще більших невігласів, які, у свою чергу, допустили у державні структуру купу невігласів, крахоборів та зрадників.
Тепер головний невіглас намагається ловити зрадників десь внизу, залишаючи своє оточення наповненим зрадниками доверху.
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19.07.2022 01:07 Відповісти
Зечмоня це осине гніздо звив а зараз "как би нє прі дєлах".З особистої практики-осине гніздо накривається мокрим рядном обережно обготується і кидається на землю.Українці!Думай-ТЕ.
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19.07.2022 01:13 Відповісти
Давно нема кого звільняти. Хтось вірить, що в СБУ ще лишились патріоти, та ще й в кількості аж 28?
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19.07.2022 01:28 Відповісти
Начиная с Омана, ермак, видимо, крепко держит Зе за одно место, и фактически руководит страной.Зеля, стойко не увольняя ермака, становится токсичным для Украины. Таким образом, не имеет смысла требовать Зе уволить ермака( все равно , что у ермака требовать увольнения самого себя, при том что агент ФСБ не для этого пробирался во власть, что бы самого себя уволить). Таким образом, их надо убирать обоих. Да, это рискованный шаг в условиях войны. Но еще больше риска позволять агенту ФСБ руководить страной во время войны. В конце концов, никто в Украине , на выборах,не выбирал ермака в руководители страны. Военное руководство Украины справится гораздо лучше без этих двух( и всех, кого они назначили). В россии долго говорили, что в Украине военная хунта. Так вот сеичас, военная хунта была бы очень кстати. Хотела бы видеть настоящих патриотов в руководстве страны, и пусть это будет военняа хунта.

Люди, задумаитесь наконец! Идет воина, открытый и доказанный агент ФСБ руководит Украиной, а президент забыл что не на сцене и разыгрывает спектакль, держит украинцев за лохов, увольняет одного, назначает другого, имитирует деятельность. Столько времени не могут утвердить рык. САП!И ладно, если бы это была бы только коррупция. Здесь целая серия гос измен, от вагнеровцев и Бурбы- до "рссия не нападет". Вы и в самом деле думаете, что "они" позволят Украине выйграть войну, что бы после войны было расследование всех этих гос измен?
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19.07.2022 01:34 Відповісти
Після перемоги 90 % зеленої влади буде висіти на гілляки. Україна не забуде будівництво доріг, коли треба зброя та будівництво будинків для людей які залишилися в зруйнованих будинках.Головне не дати зеленим втекти з України.Україна їх породила, Україна їх й закопає.
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19.07.2022 01:43 Відповісти
Ви хочете перемогти з ціми фсбешними чортами?)
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19.07.2022 10:04 Відповісти
Питання- хто "закопувати" буде? Ті, хто змогли б - на фронті, багато хто загинув, чи загине, нажаль. А диванні вояки- хіба що той самий диван "закопати" можуть.
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26.07.2022 21:35 Відповісти
Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців СБУ, - Зеленський Джерело:
ЇХ ЗАМІНЯТЬ НА ШТАТНИХ СПІВРОБІТНИКІВ ФСБ ?
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19.07.2022 02:07 Відповісти
Є відчуття, що ці СБУ'шники почали задавати не зручні запитання по різним ситуаціям.
Головне запитання по бубєнчіку: якого біса він так мало робить відосиків?
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19.07.2022 03:34 Відповісти
А почистити міністерства внутрішніх Страв слабо. Мусарня вже перетворилась в злочинне угруповання.
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19.07.2022 04:02 Відповісти
АХТУНГ! Кацапская ботоферма "качает лодку". Не ведемся!

Все претензии к Зе и компании выскажем после нашей победы!

Сто лет назад Украина проиграла из-за внутренних противоречий.
И москали хотят повторить этот номер
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19.07.2022 04:45 Відповісти
нет трынди дермак - будешь отвечать вместе с зелеными предателями
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19.07.2022 05:22 Відповісти
Ермак и Татаров уволены ?‽???
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19.07.2022 05:58 Відповісти
це куратори. Їх звільнити не можна
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19.07.2022 06:14 Відповісти
Як вже набрило це зелене .... Чесно кажучи, як на мене, Бандюкович дратував меньше. Той хоч не брехав так густо і так невдало
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19.07.2022 06:13 Відповісти
Нарешті дійшло,що понабирав гнид.
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19.07.2022 07:34 Відповісти
Путлер и Ze заключили подпольное "перемирие" в Турции...
Чем закончитсЯ весь этот спектакль скоро узнаем...
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19.07.2022 08:37 Відповісти
Єрмак зачищає СБУ від проукраїнського командування...
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19.07.2022 08:44 Відповісти
Это он мягко и нейтрально, а если экстраполировать теперешнюю СБУ и СБ Крыма, то... Ой-й-й, как не хочется делать выводы (печалька)
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19.07.2022 09:09 Відповісти
Чому не під суд? Звільнять і що? Підуть працювати в промисловість? Навряд, пристрояться десь в мусарні, судах, прокуратурах . Подібне факт.
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19.07.2022 09:36 Відповісти
Дай им по миллиону зряплаты, ****** недоумок! И всему мусорью в тылу, 100% потенциальным предателям колаборантам! Гусей пощипай, коров подои, и раздай этой нечисти полные карманы денег, перед тем как они станут предателями!
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19.07.2022 10:53 Відповісти
z.v. ти коли звільниш(посадиш) дєрьмака,татарова?
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19.07.2022 10:59 Відповісти
Дозволили собі викрити агентів в Офісі?
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19.07.2022 11:49 Відповісти
Намагаються зробити винними СБУ. І вивести з-під удару Зелю та Єрмака.
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19.07.2022 18:13 Відповісти
Так хто ж його, Зе, вдарить? Вся влада у Єрмака. Вдарити може тільки він. А воно йому не треба. -Така зручна, популярна в світі маріонетка!
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26.07.2022 21:30 Відповісти
І де той партизанський рух в нашому глибокому тилу? Ще не на часі? Дай боже, щоб не запізно.
Смерть ворогам. Слава Україні!
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26.07.2022 21:27 Відповісти
-" Кума, а щоб ти більше хотіла-щоб сперше Єрмак, а згодом Путін, чи навпаки?
- Мрію, щоб терминово, обидва , водночас. І щоб всі це бачили.
- Ну ,Кума, в тебе і бажання...
- А потім- поглибше їх закопати, І щоб це теж всі бачили".
-Йой, Кума, а то я вже подумав, що ти збоченка..."
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26.07.2022 21:49 Відповісти
 
 