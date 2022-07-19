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Армія РФ зосередилася на захопленні Сіверська та Бахмуту, - ISW

рф

На цьому етапі війни Москва не буде віддавати пріоритет захопленню Слов’янська, а натомість зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Цю оцінку ISW підтверджує зустріч міністра оборони Росії Сергія Шойгу з командувачем Східної групи військ генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим 18 липня. Міноборони Росії оголосило, що Шойгу проінспектував Східну групу та доручив Мурадову приділити першочергову увагу знищенню українських ракет великої дальності та артилерійських систем. Війська Мурадова діють на напрямі Ізюм - Слов'янськ нібито з метою остаточного захоплення самого Слов'янська, і примітно, що Шойгу не давав вказівок Мурадову віддавати пріоритет захоплення території на цьому напрямку.

Уточнюється, що ISW вперше виявило пряму згадку про східне угруповання військ, що діяло в Україні на цьому етапі війни. Раніше повідомлялося, що у захопленні Луганської області брали участь Центральна та Південна групи військ під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна та генерала армії Сергія Суровікіна.

Східне угруповання військ, імовірно, складається із підрозділів Східного військового округу Росії, які діяли на Ізюмському напрямку у Харківській області.

Мурадов має нижчий ранг, ніж Лапін та Суровікін, що дозволяє припустити, що Кремль вважає Ізюмсько-Слов'янський район менш пріоритетним, ніж захоплення території на Донеччині в межах ширшої кампанії на Донбасі. Кремль, ймовірно, спрямовує військові ресурси та високопоставлене керівництво на локальні успіхи навколо Сіверська та Бахмута, попри більш ранні заклики Шойгу до інтенсифікації наступальних операцій на всіх напрямках наступу.

ISW пише, що досі незрозуміло, чи Мурадов контролює безпосередньо операції навколо Харкова.

Повідомляється, що російські війська здійснили серію наземних атак на схід від Сіверська та на південь від Бахмута та активізували наступ на Авдіївку та здійснили обмежені наземні штурми на лінії фронту Донецьк – Авдіївка.

Також читайте: Окупанти використовують проти України усі типи ракетного озброєння, зокрема й зенітні ракети. Все частіше ворог застосовує старі радянські зразки, - Повітряні сили. ФОТО

Автор: 

армія рф (17502)


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Топ коментарі
+1
Козе понятно, что сначала попытаются захватить то, что восточнее, а потом разинут рот на то, что западнее. Зачем для этого целый институт???
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19.07.2022 07:18
+1
Хто зупинив наш наступ зі звільненням з-під окупації Харківської області?
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19.07.2022 08:18
+1
який в тебе був логін, коли тебе востаннє деактивували?
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19.07.2022 08:29
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Козе понятно, что сначала попытаются захватить то, что восточнее, а потом разинут рот на то, что западнее. Зачем для этого целый институт???
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19.07.2022 07:18 Відповісти
Могут ведь начать не с восточного, а с северного и продвигаться на юг.
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19.07.2022 08:29 Відповісти
вас свиноцабак только в глубь...\не меньше чем на 0,5 метра...\
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19.07.2022 10:16 Відповісти
Хто зупинив наш наступ зі звільненням з-під окупації Харківської області?
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19.07.2022 08:18 Відповісти
який в тебе був логін, коли тебе востаннє деактивували?
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19.07.2022 08:29 Відповісти
Я первый раз зарегистрировался. А что значит деактивировали?
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19.07.2022 08:31 Відповісти
От "дотриндишся" тут і задовбаєш форумчан остаточно - тоді відчуєш, що таке "деактивація" Хоча - судячи з твоєї писанини - ти у нас уже давно тут ошиваєшся, "козачок засланий" І не перший раз тебе звідси викидають Так що "не строй из себя целку"
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19.07.2022 10:38 Відповісти
Возьми на полтона ниже, хамло, когда общаешься с незнакомым человеком.
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19.07.2022 11:19 Відповісти
 
 