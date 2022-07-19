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армія рф (16162) Харківщина (6053) морг (29)

Окупанти обладнали морг для своїх військових у селищі на Харківщині

рф,армія,тіла

У тимчасово окупованому селищі Борова Харківської області росіяни обладнали морг, куди звозять своїх військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у телеграмі Борівської селищної ради.

"На території одного із сільськогосподарських підприємств Борової окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість трупів постійно росте, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдат у боях як у сусідніх Луганській і Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морги Мелітополя переповнені тілами окупантів. Мертві рашисти лежать навіть на сходах, - Федоров

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То скотомогильник у свинарнику...
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19.07.2022 07:05 Відповісти
отлично , чем больше их сдохнет , тем лучше
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19.07.2022 07:15 Відповісти
Та кацапы хай все повыздыхают
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19.07.2022 07:18 Відповісти
Не могу поверить, кацапы в 14 году трупы своих диких лапотных соплеменников сбрасывали в отработанные шахты и на помойки, а сами, кто еще не подох, получали за дохлых денежное довольствие. А с началом этой части войны вообще не убирали дохлую падаль своих соплеменников, оставляя на корм для собак.
А для нас, украинцев, хороший кацап - это дохлый кацап.
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19.07.2022 07:41 Відповісти
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19.07.2022 08:40 Відповісти
ми закладемо в тому селі великий сад
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19.07.2022 08:45 Відповісти
Модер?
Чому повідомлення ілюструє фото солдат в українських одностроях?
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19.07.2022 10:20 Відповісти
 
 