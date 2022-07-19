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Конгрес США (1201) Фінляндія (1235) членство в НАТО (1643) Швеція (914)

Нижня палата Конгресу США затвердила вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

нато,швеція,фінляндія

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, що підтримує вступ Фінляндії і Швеції до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

За даними видання, 394 депутати проголосували за ухвалення резолюції, 18 - проти, 19 не голосували.

Зазначається, що всі депутати, які проголосували проти вступу Швеції і Фінляндії в НАТО, належать до Республіканської партії.

Голосування відбулося рівно через два місяці після того, як дві скандинавські країни подали заявки на вступ до НАТО.

Зазначимо, що Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проте зустріли опір з боку Туреччини, яка звинуватила їх у підтримці угруповань, які вона вважає терористичними.

Також читайте: Байден передав Сенату на ратифікацію протоколи про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО

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Я мечтаю, что и Украину так-же примут без всяких проволочек, наши ВСУ доказали, что они - сильнейшая армия Европы.
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19.07.2022 07:50 Відповісти
По ЗСУ вопросов нет, именно так. А вот власть соответствует ли критериям Альянса и Европы? Вопрос риторический... С завхозом, решающим государственные дела, со старым, зашкваренным мусором и прочими "слугами"...
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19.07.2022 07:54 Відповісти
RESPECT
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19.07.2022 08:35 Відповісти
Цікаво, хто ті 18, що проти.
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19.07.2022 09:34 Відповісти
 
 