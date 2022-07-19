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громадянство (1057) паспорт (1134) росія (63568) Верещук (674)

Отримання російського паспорта в Україні треба розцінювати як злочин, - Верещук

верещук

Якщо українці добровільно отримують паспорт країни-агресора, це має розцінюватися як кримінальний злочин. Виняток може бути тільки в тих ситуаціях, коли цей документ був дійсно виданий примусово.

Про це сказала віцепрем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Мета росіян очевидна - за допомогою паспортів вони хочуть виправдовувати порушення міжнародного права, збройну агресію і незаконну окупацію. Ми повинні відповісти чітким правовим регулюванням, за яким примусова паспортизація та участь у ній кваліфікуватимуться як військовий злочин з подальшим кримінальним покаранням", - сказала вона.

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Топ коментарі
+23
Хахаха! Там половина Ради з курячими аусвайсами.
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19.07.2022 10:00
+17
Чо?? Верещук, а за чиєю вказівкою ти розмінувала вихід з Криму? і люди опинилися в окупації?? де їх тепер катують?? а ти їм ще дорікаєш!!
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19.07.2022 10:02
+15
NLAW не давали захисникам Харкова!
3,5 тисячі хранилися в неналежному стані,але не видавали на передову!
Тільки сваїми силами,дозвонившися до друзів з США,та Британії,бійці з Харкова получили через друзів так потрібну зброю зза кордону!
А вже получена раніше так і лежала на складах! І чудом її не розбомбили орки,за декілька годин успіли вивезти! І прилетіли ракети прямо на склад,але він був пустий!
Після війни про це все напишуть,але дякуючи тим Героям,які стояли на передовій Харків вистояв!
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19.07.2022 10:07
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Хахаха! Там половина Ради з курячими аусвайсами.
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19.07.2022 10:00 Відповісти
Партія "слуг урода", "за майбах" та перефарбована опзж.
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19.07.2022 10:16 Відповісти
з НИХ треба починати.....
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19.07.2022 10:27 Відповісти
... и тебя в асфальте выкатаем....
Все это - только что бы "заговорить" Эрмака. А плебс ведется, его они хорошо изучили.

Посуди со стороны француза: выбрали вора, выбрали олигарха, выбрали клоуна, (который назвал страну повією)... Самоуважение у политической нации как таковое отсутствует...
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19.07.2022 12:17 Відповісти
Хорошо гавкать, сидя в безопасном Киеве. Окажись эта ***** в оккупации, еще неизвестно чтобы она сейчас пела...
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19.07.2022 10:01 Відповісти
Чому невідомо? Відомо. Розповідала б, як за ініціативою ***** вона щось там відкрила.
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19.07.2022 10:18 Відповісти
В Украине много розумних женщин , ТАК ТЯНУТ ЭТУ КАЦАПСКУЮ ВОБЛУ

ОНА уже должна сидеть в сизо за сдачу Мариуполя
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19.07.2022 10:21 Відповісти
Чо?? Верещук, а за чиєю вказівкою ти розмінувала вихід з Криму? і люди опинилися в окупації?? де їх тепер катують?? а ти їм ще дорікаєш!!
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19.07.2022 10:02 Відповісти
А її чоловік керував штурмом Будинку Профспілок в якому були поранені майданівці
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19.07.2022 11:37 Відповісти
Родини Зеленських та Єрмака це теж стосується?
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19.07.2022 10:02 Відповісти
Вона там не хоче розказати як вона працювала на медведчука і рашистів, і мала тісні зв'зяки з диляндією
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19.07.2022 10:04 Відповісти
та ви мразіни пропихували подвійне громодянство
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19.07.2022 10:04 Відповісти
Ще краще, МНОЖИННЕ. І збираються розглянути це питання на засіданні ВР, найближчим часом.
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19.07.2022 10:20 Відповісти
Що вона до того паспорта придралася? Якщо у криси чи крота не знайшли такого паспорта, то це не криса і не кріт?
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19.07.2022 10:04 Відповісти
Верещук маладца ай маладца пряма в точку...
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19.07.2022 10:05 Відповісти
єто пособница медведчука? а! нет, - то другая. в єтих ******** зельоньіх ****** хер разберешься
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19.07.2022 10:05 Відповісти
" там же наші люди.." - це ця зрадниця про розмвнування на межі з Кримом
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19.07.2022 10:06 Відповісти
NLAW не давали захисникам Харкова!
3,5 тисячі хранилися в неналежному стані,але не видавали на передову!
Тільки сваїми силами,дозвонившися до друзів з США,та Британії,бійці з Харкова получили через друзів так потрібну зброю зза кордону!
А вже получена раніше так і лежала на складах! І чудом її не розбомбили орки,за декілька годин успіли вивезти! І прилетіли ракети прямо на склад,але він був пустий!
Після війни про це все напишуть,але дякуючи тим Героям,які стояли на передовій Харків вистояв!
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19.07.2022 10:07 Відповісти
где такие слова были ею сказаны вне контекста?
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19.07.2022 12:27 Відповісти
Отримання російського це злочин, так само як надання українського - "хорошим руським"
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19.07.2022 10:07 Відповісти
А чому тільки російського, а не, наприклад, ізраїльського чи оманського?
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19.07.2022 10:09 Відповісти
А так же венгерского, румынского, израильского, швейцарского и других паспортов. Венгерского в первую очередь.
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19.07.2022 10:11 Відповісти
А ФСБ у влади в Україні це не злочин?
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19.07.2022 10:14 Відповісти
Це мені нагадує як колись Ківа по кацапських каналах верищав, що треба розстрілювати автобуси з цивільними, що їдуть з Донбасу....
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19.07.2022 10:15 Відповісти
Чому ця потвора досі не за гратами???
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19.07.2022 10:20 Відповісти
старі и немічні куди вони дінуця -- молоді могли б партизанити
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19.07.2022 10:21 Відповісти
І що зробити Верещук зі своїм російським паспортом? Проковтнути?
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19.07.2022 10:35 Відповісти
тварина...знущається з українців -сказано заступник харківської обл ради має російський паспорт-чому він зі всією своєю родиною ще не отримав пожиттево?
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19.07.2022 10:38 Відповісти
Вилізла шавка з під лавки !!
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19.07.2022 11:05 Відповісти
Напевно тому зельонимі вчергове активно протягується закон про подвійне громадянство?
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19.07.2022 11:45 Відповісти
A yak pidtverdyty,scho pasporta bulo vydano prymusovo? Spravku u moskaliv braty?))))))Chy demostruvaty slidy tortur?
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19.07.2022 15:20 Відповісти
коли вже ця дура перестане верещати
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19.07.2022 21:51 Відповісти
 
 