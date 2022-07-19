Отримання російського паспорта в Україні треба розцінювати як злочин, - Верещук
Якщо українці добровільно отримують паспорт країни-агресора, це має розцінюватися як кримінальний злочин. Виняток може бути тільки в тих ситуаціях, коли цей документ був дійсно виданий примусово.
Про це сказала віцепрем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Мета росіян очевидна - за допомогою паспортів вони хочуть виправдовувати порушення міжнародного права, збройну агресію і незаконну окупацію. Ми повинні відповісти чітким правовим регулюванням, за яким примусова паспортизація та участь у ній кваліфікуватимуться як військовий злочин з подальшим кримінальним покаранням", - сказала вона.
Топ коментарі
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Все это - только что бы "заговорить" Эрмака. А плебс ведется, его они хорошо изучили.
Посуди со стороны француза: выбрали вора, выбрали олигарха, выбрали клоуна, (который назвал страну повією)... Самоуважение у политической нации как таковое отсутствует...
ОНА уже должна сидеть в сизо за сдачу Мариуполя
краще, МНОЖИННЕ. І збираються розглянути це питання на засіданні ВР, найближчим часом.
3,5 тисячі хранилися в неналежному стані,але не видавали на передову!
Тільки сваїми силами,дозвонившися до друзів з США,та Британії,бійці з Харкова получили через друзів так потрібну зброю зза кордону!
А вже получена раніше так і лежала на складах! І чудом її не розбомбили орки,за декілька годин успіли вивезти! І прилетіли ракети прямо на склад,але він був пустий!
Після війни про це все напишуть,але дякуючи тим Героям,які стояли на передовій Харків вистояв!