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Путін підписав указ, який дозволяє всім громадянам України звертатися за громадянством РФ у спрощеному порядку. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Російський диктатор Путін підписав указ, який дозволяє громадянам України звертатися за отриманням громадянства РФ у спрощеному порядку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Путін підписав указ, який дозволяє всім громадянам України звертатися за російським громадянством у спрощеному порядку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше це дозволялося лише громадянам України, які мешкають на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Читайте: В Раді пропонують позбавляти українського громадянства тих, хто добровільно отримав російське

Путін підписав указ, який дозволяє всім громадянам України звертатися за громадянством РФ у спрощеному порядку 01
Путін підписав указ, який дозволяє всім громадянам України звертатися за громадянством РФ у спрощеному порядку 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
И нах нам эта информация?
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11.07.2022 15:12
+20
Це інформація для адептів секти святого єрмака?
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11.07.2022 15:13
+12
Це для тих ждунів та ватного бидла яке нудиться в Україні.
Щоб виїжджали швидше на родіну, в орду.
Чим більше гнидоти виїде - тим краще для України.
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11.07.2022 15:19
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И нах нам эта информация?
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11.07.2022 15:12 Відповісти
щоб показати який тсарь мілостівий, готовий нєпослушних *хохлов*, понятЬ, простіть і прінять, акі боженька
а насправді - нормальний крок, для того щоб для своєї імперії набрати м'ясця
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11.07.2022 15:14 Відповісти
ну...може бойко умотає нарешті в рашку.
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11.07.2022 16:34 Відповісти
Путлєр , вали вслід за своім кораблем до біса , так як нам до дупи
твоє громадянство у глибокій ср@ ці на расєє
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11.07.2022 17:04 Відповісти
Це інформація для адептів секти святого єрмака?
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11.07.2022 15:13 Відповісти
А я із задоволенням отримав би кацапський паспорт, щоб потім нас...ти на нього.
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11.07.2022 18:06 Відповісти
пусть свернет свой "паспорт" в трубочку и засунет себе в дупло......, дебил......
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11.07.2022 15:14 Відповісти
з цюго приводу, може мае сєнс порозмірковувати над лютим флєшмобом..
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11.07.2022 17:08 Відповісти
взять что бы сжечь
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11.07.2022 15:14 Відповісти
так при отримані того в них забирають український паспорт.
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11.07.2022 15:15 Відповісти
никто ничего не забирает
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11.07.2022 15:36 Відповісти
откуда знаешь?
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11.07.2022 16:04 Відповісти
сепарня с донецка с 2014 года пользуется двумя паспортами, кто у них забрал Украинский?
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11.07.2022 16:13 Відповісти
Пагано ви знаєте Лаптєстан.Вони не забирають українські пашпорти ні при отриманні рашистського,ні при отриманні ЛУГАНДОНСЬКОГО.Чому.Тому,що тупорилі "хохли" платять соц.виплати при наявності пашпорту України.А ці оціальні гроші йдуть в бюджети т.з.республік ЛДНР.Краще спитайте коли МИ припинемо фінансувати колаборантів та зрадниуів. ЛУГАНДОНУ?
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11.07.2022 17:03 Відповісти
aha ha...osj ce bude POZORISHE dlja parashi , koli nebude zhelajushih poluchitj dvu galovu kuricu
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11.07.2022 15:15 Відповісти
Надаль, непотребу у нас вистачає.
Хоча маштаб звичайно буде не той на який ***** розраховує!
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11.07.2022 15:23 Відповісти
nepomnju tochno god , no v nachale 2000nih , parasha razvernula gromkuju kampaniju s rjuzkemi pensijami , pasportami i grazhdanstvom u nas v LV vse zakoncilas cherez paru let s ahrenitelnim uspehom v paru tysjach vatanov
potom "specoperciju" tiha zavernuli i podzhav hvost retirovalis abratno na baloto
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11.07.2022 15:35 Відповісти
Для вас онлайн клавиатура. Пишите, копируете и сюда вставляете. Удобней будет вас читать: Онлайн Клавиатура>>>>
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11.07.2022 16:28 Відповісти
а когда у нас такое сделают, для росиян которые живут в Украине не один десяток лет. Знаю человека у которого с этим сейчас очень большие проблемы
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11.07.2022 15:15 Відповісти
когда законы европейские будут принимать
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11.07.2022 15:56 Відповісти
Ну что ж, нужна альтернатива. В качестве альтернативы предлагается спрощений порядок комплектации мест не столь удаленных для аппликантов.
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11.07.2022 15:16 Відповісти
Ага. Уже біжу. Аж пилюка стовпом. ***** смердюче.
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11.07.2022 15:16 Відповісти
Най його засуне в жопу Ківи
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11.07.2022 15:17 Відповісти
Нет такого понятия как гражданство РФ, поскольку в РФ нет граждан, есть насєленіє
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11.07.2022 15:17 Відповісти
то вони інвентарні номери холопам роздають
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11.07.2022 15:22 Відповісти
Да,в расєйскам гавнє тоже єсть жизнь-но ето жизнь в гавнє...
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11.07.2022 15:17 Відповісти
Іщьо м'ясааааа!!!!!👹👹👹👹👹
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11.07.2022 15:18 Відповісти
Це для тих ждунів та ватного бидла яке нудиться в Україні.
Щоб виїжджали швидше на родіну, в орду.
Чим більше гнидоти виїде - тим краще для України.
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11.07.2022 15:19 Відповісти
Якби паспорт Америки дали.....а таке нах...не нада
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11.07.2022 15:20 Відповісти
Просто так там ничего не принимают, значит готовят какую то хрень. А так как из конвенционного оружия у них уже пошли Т-62, и стрелять начали из С-300, то хер знает на что они там решатся.
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11.07.2022 15:22 Відповісти
Да пошли они все нах с их решениями. Украинцев эти ****** точно не переживут.
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11.07.2022 15:30 Відповісти
На Т34 решаться.
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11.07.2022 18:22 Відповісти
та вже.. *****...побіг...
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11.07.2022 15:23 Відповісти
так туалетний папір все одно простіше придбати...
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11.07.2022 15:23 Відповісти
Дуже бісить те що жодна тварина, яка чекає освободітєлєй, парашу чи хоче побачити своїх росіянських родичів не звернеться за паспортом. Ці гниди до їх смерті тут будуть розказувати як в парашці гарно
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11.07.2022 15:27 Відповісти
Це ******** видав цей указ під референдум у Херсоні та інших окупованих населень.Зараз люди від безвіхідного становища будуть брати паспорти бо у Мариуполі за їду та воду завали розбирають у Херсоні також тяжко.Але ***** зробе відосік що населення раде паспорту підорашкі.
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11.07.2022 15:28 Відповісти
Видать в лугандонии пушечное мяско закончилось что так засуетились...
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11.07.2022 15:29 Відповісти
Боже, яке кончене.
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11.07.2022 15:31 Відповісти
Є хороша можливість всім ватникам зробити «чемодан, вокзал, расея».
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11.07.2022 15:32 Відповісти
ну я так розумію, що це для того, щоб присвоювати громадянство раші громадянам України без фактичного їх волевиявлення
хто там знає, хто за громадянина підпичс поставив
а самого громадянина- вже раші а не України- можна озброїти водяним пістолем і погнати на поля проти ЗСУ
а як жінка - депортувати в іркутськ або магадан який
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11.07.2022 15:33 Відповісти
Чем больше предателей с Украины срыгнёт тем проще будет украинцам строить и развивать свою Батькивщину. Слава Украине!!!
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11.07.2022 15:33 Відповісти
паспорт держави-террориста?ну це потрібно бути з проблеами в голові щоб брати такий паспорт
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11.07.2022 15:34 Відповісти
Кому треба той аусвайс задрипанський ...український паспорт більш цінний
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11.07.2022 15:35 Відповісти
Ти злочинець ,якій нормальній людині птрібен паспорт цього нациського терористичного утворення ?
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11.07.2022 15:39 Відповісти
и не бояться раздавать гражданство всем подряд
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11.07.2022 15:39 Відповісти
А Зеленському (будь він Українцем...) потрібно ініціювати не особливий статус поляків чи жидів в Україні, а видати Указ про автоматичне позбавлення українського громадянства і депортацію осіб, що набули громадянство рф.
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11.07.2022 15:39 Відповісти
та их уже половина населения с 2014 года только, дальше еще будет. Нужно менять законы.
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11.07.2022 15:59 Відповісти
А мне от интересно, сколько гражданств лежит в кармане зеленского, его скумбрии и их мальков? И какие? И у скольких депутатов ВР есть паспорт с куркой? И как их имена?
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11.07.2022 16:29 Відповісти
у этничных кацапов, живущих в Украине есть гражданство Украины и другие гражданства. Потом удивляются что много предателей и коллаборантов. Это давняя политика страны, которую возглавляли кацапы.
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11.07.2022 17:49 Відповісти
Да пускай хоть в переходах продает свои пашпорта. Вообще разейский паспорт нужно продавать на той же поле где туалетная бумага.
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11.07.2022 15:43 Відповісти
Тьфу, чмо плешиве! Та кому потрібна твоя парашка! Хіба що тим зекам, вертухаям та їх нащадкам, яких мокшанія розпрвсюдила по Україні в радянські часи!
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11.07.2022 15:43 Відповісти
Це наступний, МУДРИЙ, вчинок придурка. Без української влади добре почистить населення України,все стане на своє місце,кацапське отродіє,яке чекає **визволителів** ,побіжить за ксівами і не потрібно буде Україні займатись **чистками**. А взагалі-то,я поставив-би путі пам*ятник і дав **хероя** за його велечезний внесок в рішення УКРАЇНЦІВ,до вступу в НАТО,Євросоюз і за визнання істиного обличчя **старшого брата**,самі-б йшли до цього ще років з 20-ть,а можливо і більш.
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11.07.2022 15:47 Відповісти
возможно, на рашке следует рассмотреть предоставление росгражданства бродячим собакам и котам...
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11.07.2022 15:47 Відповісти
Котам за что?
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11.07.2022 15:50 Відповісти
Котяр не пачкать этим странно-сранным гражданством!!! 🐱
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11.07.2022 16:01 Відповісти
Та будь ласка! Нехай катяться за порєбрік і там звертаються. Але "Руссского мира" в Україні НЕ БУДЕ!
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11.07.2022 15:47 Відповісти
И кому нужна эта оркская ксива с двухглавой курицей?
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11.07.2022 15:48 Відповісти
Даром не надо.
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11.07.2022 15:49 Відповісти
Ну і що? Ще чуточку і кацапи будуть викидати свої паспорти, бо бути кацапом після того, як вони напали на Україну, це гірше бути глистою. Кому вони потрібні ті паспорти? Донецьк і Луганськ і їх околиці вже побачили, що дають паспорт, потім ідуть тебе захищати, потім тебе вбивають кричачи на весь світ, що б'ють кацапів.
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11.07.2022 15:49 Відповісти
Всім взяти громадянство і висунути Яроша на президента.
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11.07.2022 15:49 Відповісти
ПТН ПНХ
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11.07.2022 15:58 Відповісти
даже не представляю что было бы, если Украина такое сказала всем украинцам на Кубани или еще где нибудь.
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11.07.2022 16:01 Відповісти
Тут інша подлянка. При звільненні Півдня будуть жертви, орда буде вити на весь світ, що бендери убивають громадян орди, це геноцид і їх необхідно захищати, що взагалі Південь то орда й т.п.... А референдум на Півдні взагалі недопустимий.
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11.07.2022 16:05 Відповісти
та всім адекватним вже давно пох про що скиглить кацапська бункерна моль ....
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11.07.2022 18:53 Відповісти
Только некому это не говорите, 🔥 скоро будет ответный удар, всем гражданам россии будут предлагать получить Украинское гражданство в упрощенном порядке 🔥
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11.07.2022 16:09 Відповісти
це було б жахіття...
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11.07.2022 16:11 Відповісти
Надеюсь ответ не будет Украинское гражданство упрощенном порядке гражданам РФ 😂
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11.07.2022 16:11 Відповісти
руский корабль идёт нах.
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11.07.2022 16:17 Відповісти
ну а как же мобилизовать мясной ресурс без куриного аусвайса? =Вы знаете, что бы ни происходило и куда бы Украина ни шла, мы все равно когда-то и где-то встретимся= (с) кремлевский Пересидент 2013 года ... =Но встретимся быстрее если я начную свою спецоперацию!= (с) кремлевский Узурпатор 2022 года

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11.07.2022 16:19 Відповісти
На мій погляд, сьогодні брати в руки російський паспорт з двома курячими головами, це всеодно, що брати засмердівшуся дохлу курку, від якої буде від тебе смердіти за кілометр і ніколи не відмиєш руки.
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11.07.2022 16:27 Відповісти
Вже напевно черга стоїть за курячим пачпортом пуйла Усі члєни "жоппоблока" та прімкнувшіє.... З таким жити можна буде хіба шо в кацапукістанє, бо в усіх країнах світу це просто смердюче лайно......
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11.07.2022 16:34 Відповісти
У Zeленскага і жопоблоку тепер поменшає елохторат
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11.07.2022 16:34 Відповісти
А иди ***** кремлевский *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.07.2022 16:39 Відповісти
було би цікаво, як би всі українці отримали підорасійскій паспорт і подали у міжнародний суд за геноцид кремля над своїми громадянами в Україні. А потім переобрали замість "єдіной расєї" партію "Зелений Клин" (не плутати з ZEбілами). Здається, що вже вся ватна Україна нажерлася "руzzкага міра".
Але то так - роздуми
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11.07.2022 16:48 Відповісти
Як на мене,то ВСІ громадяни України,які отримали РАШИСТСЬКЕ громадянство починаючи,як мінімум з 2014 року,повинні бути позбавлені українського громадянства.Міжнародних норм порушено не буде, бо в них залишиться громадянство ЛКПТЄСТАНУ.З іншими треба розбиратись.
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11.07.2022 16:57 Відповісти
Пішов НА**ХЙ!
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11.07.2022 17:06 Відповісти
India @ PRC dumajet, kak tak zhe datj vozmoznostj zitjeljam Rusiia priobresti jih grazdanstvo, tfu! Ili passport?
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11.07.2022 17:18 Відповісти
***** за останній час вже близько 5 таких "спрощень" підписало... А што такое? Напевно бамажка з двохголовим мутантом нікому нах... не потрібна...
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11.07.2022 17:29 Відповісти
А Україна дозволяє руським безоплатно жерти гімно.
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11.07.2022 17:34 Відповісти
Ну что, большая очередь?
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11.07.2022 17:50 Відповісти
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
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11.07.2022 18:07 Відповісти
Потрібен також захист громадян України.По перше категорично заборонити шлюб с русскими.Потрібно розірвати на генитичному рівні цей ланнцюг.Ба більше шлюб в рашці укр-рос тут не вважати дійсним.Всі хто отримав паспорт рф добровільно і виїхав звідсти автоматично забороняти в'їзд в країну на 20 років.Спіймають тюрьма на 20 років.Повернути потрібно всіх дітей що рашисти вивезли.Всіх хто причетний до таких діянь сроки пожиттево і в розшук їх і їх сім'ї як посібники терористів.Це саме потрібно по всім воякам рф.Всіх рідних в міждународний розшук як терористів.Потрібно створити спецслужбу за розшуков воєних русских злочиніцв які будуть знищувати їх фізично .І це вже треба робити негайно щоб вони розуміли що їх чекає в тому числі їх сім'ї.Всі кто підримує війну зі сторони рашки пожиттево заборонити приїзд в країну спіймають пожитево давати срок а краще до стінки.
Всі хто в нас краде гуманітарку до стінки.Мародерів до стінки хто бере взятки до стінки.Плюс конфіскація майна його і його сім'ї на користь держави.Досить гратися !
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11.07.2022 18:10 Відповісти
Он каждый год упрощает. нах оно кому надо. Мокшане уже в очередь за казахскими паспортами стоят. И сда лезут как тараканы.
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11.07.2022 18:17 Відповісти
США тоже можуть таке запропонувати ....- і нехай ********* потім нанесе хоть один ракетний ..... )))
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11.07.2022 18:51 Відповісти
ви думаєте, ці рускомірськи покидьки отримають громадянство і виїдуть з України!? Не буде такого, вони залишаться тут і будуть гадити до кінця днів своїх. Самі не будуть жити і іншим будуть заважати. У 2005 році після помаранчевої революції була така програма у кацапів, їм тоді навіть кошти давали та землю. За весь час дії програми з усієї України виїхало аааж 9 сімей.
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11.07.2022 20:49 Відповісти
 
 