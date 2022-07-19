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Росію ізольовано від решти світу, - Держдеп США

путін

В Держдепартаменті США заявили, що через розв'язання війни проти України Росія опинилася в ізоляції від світу.

Про це заявив представник Держдепу США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ.

"Незалежно від того, що говорять у Кремлі, факт полягає в тому, що Росія економічно, політично, дипломатично та фінансово ізольована від решти світу. І вона була ізольована саме через рішення, які ухвалив президент Путін, зокрема - через рішення вести невиправдану, незаконну, жорстоку війну проти народу України", - пояснив він.

За словами Прайса, "трохи дивно" чути здивування від російських чиновників щодо того, що вони змогли опинитися в такому важкому економічному, фінансовому, політичному та дипломатичному становищі.

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Автор: 
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Топ коментарі
+15
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19.07.2022 11:11
+7
недостатньо ізольована
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19.07.2022 11:09
+7
Кацапи будуть лайно жерти, але ***** любіть...
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19.07.2022 11:11
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головне турбіни не ізольовані
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19.07.2022 11:07 Відповісти
А куди ті турбіни будуть качати? Все йде до того шо кацапсячий газ вже нікому небуде потрібний...
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19.07.2022 11:13 Відповісти
поки дійде, скільки ракет профінансує?
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19.07.2022 11:21 Відповісти
Вже не головне . Ходить мулька що ***** не запустить ПП1 , навіть якщо турбіни повернуть назад . . Європа не замерзне , ні , але частину промислових підприємства їм прийдеться зупинити .
Така ціна - європейського поху.зма і залежності від рузьких енергоносіїв .. !! Наука їм на майбутнє .
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19.07.2022 11:21 Відповісти
недостатньо ізольована
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19.07.2022 11:09 Відповісти
А їм і горя мало. Не жили хорошо - нечего и начинать.
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19.07.2022 11:10 Відповісти
Кацапи будуть лайно жерти, але ***** любіть...
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19.07.2022 11:11 Відповісти
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19.07.2022 11:11 Відповісти
Совок 70 лет был в изоляции и только радовались этому. Радовались тому, что живут самой счастливой жизнью в отличие от загнивающего запада. Теперь параша будет радоваться, что снова вернули совок и стали снова самыми счастливыми.
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19.07.2022 11:21 Відповісти
та й Північна Корея яскравий приклад
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19.07.2022 11:23 Відповісти
А хто сьогодні зустрічаеться с Єрдоганом ?
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19.07.2022 11:27 Відповісти
Зазвичай молодь прагне змін. Чи є ще на роісі молодь, яка може думати, яка може прибрати від влади старих маразматиків? У них забрали майже все - соціальні мережі, якісні гаджети, можливість приймати участь у міжнародних змаганнях та заходах... Невже, їм всім потрібна тільки :"баня, водка, гармонь" і закусь?
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19.07.2022 11:29 Відповісти
В интернете-то кацапы по прежнему срут, майнят крипту, играют в игры, ведут бизнес - какая же это изоляция? А через "лояльные страны" контрабас гонят. Над изоляцией еще работать и работать, пока им не обрежут все связи с цивилизацией.
Вот когда все связи в сети с кацапских афпишников будут обрезаны, так, что впн не поможет, а пути контрабаса - перекрыты - тогда можно говорить про изоляцию.
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19.07.2022 12:08 Відповісти
*айпишников. Блин, да сделайте уже редактирование постов.
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19.07.2022 12:09 Відповісти
Так ізолювали, що аж по 1 міліарду доларі на торгівлі кожен день росія отримує від заходу
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19.07.2022 12:54 Відповісти
 
 