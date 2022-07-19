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Польща (8248) воєнні злочини (1801)

Польща готова ув'язнити російських воєнних злочинців, - віцеміністр юстиції Вось

польша,польща

Воєнні злочини Росії в Україні розслідують й польські правоохоронці, обвинувачених у їх вчиненні готові ув'язнювати в польських тюрмах.

Про це повідомив заступник міністра юстиції Польщі Міхал Вось, повідомляє Цензор. НЕТ з посиланням на Польське радіо.

За словами чиновника, польські прокурори та слідчі документують свідчення українських біженців, що в'їхали до країни та бачили на власні очі злочини, які вчиняли окупанти. Правоохоронці також прибували в Україну задля збору доказів для Гааги.

"Перш за все, був запит з боку України задокументувати свідчення біженців – людей, які втекли з України. Адже мільйони людей перебувають у Польщі, і ці люди звертаються до польських правоохоронних органів", – наголосив Вось.

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Також він додав, що якщо будуть винесені обвинувальні вироки для російських воєнних злочинців, то Польща готова ув'язнити їх на своїй території.

"Путін - злочинець, воєнний злочинець. Його треба судити, як нацистських і фашистських злочинців у Нюрнберзі. Проблема в тому, що історію пишуть переможці, тому ми повинні робити все - Польща робить все - щоб Україна перемогла у цій війні. Це реальна умова для того, щоб спіймати всіх цих воєнних злочинців, поставити їх перед трибуналами і судити справедливо", - додав заступник міністра.

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Хотілося б побачити суд про літак в Катині
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19.07.2022 11:29 Відповісти
Хех не завидую кацапам в такой случае
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19.07.2022 11:56 Відповісти
ніііііі. Хай десь в тюрячці в центральній африці сидять, а то з гівна та на курорт не покарання
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19.07.2022 11:59 Відповісти
щиро дякуємо!

а ще, розслідуйте, будь ласка, злочин із літаком Президента Польщі і покарайте московських упирів!
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19.07.2022 12:11 Відповісти
Польща готова судити і садити російських фашистів. А чи готове українське правосуддя, уражене ківаловським вірусом портновського походження, виконувати правочини по відношенню до колаборантів та воєнних злочинців? Думаю, що кротами там такі вириті підземелля, що нам важко навіть уявити.
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19.07.2022 12:27 Відповісти
 
 