Польща готова ув'язнити російських воєнних злочинців, - віцеміністр юстиції Вось

Воєнні злочини Росії в Україні розслідують й польські правоохоронці, обвинувачених у їх вчиненні готові ув'язнювати в польських тюрмах.

Про це повідомив заступник міністра юстиції Польщі Міхал Вось, повідомляє Цензор. НЕТ з посиланням на Польське радіо.

За словами чиновника, польські прокурори та слідчі документують свідчення українських біженців, що в'їхали до країни та бачили на власні очі злочини, які вчиняли окупанти. Правоохоронці також прибували в Україну задля збору доказів для Гааги.

"Перш за все, був запит з боку України задокументувати свідчення біженців – людей, які втекли з України. Адже мільйони людей перебувають у Польщі, і ці люди звертаються до польських правоохоронних органів", – наголосив Вось.

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Також він додав, що якщо будуть винесені обвинувальні вироки для російських воєнних злочинців, то Польща готова ув'язнити їх на своїй території.

"Путін - злочинець, воєнний злочинець. Його треба судити, як нацистських і фашистських злочинців у Нюрнберзі. Проблема в тому, що історію пишуть переможці, тому ми повинні робити все - Польща робить все - щоб Україна перемогла у цій війні. Це реальна умова для того, щоб спіймати всіх цих воєнних злочинців, поставити їх перед трибуналами і судити справедливо", - додав заступник міністра.

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