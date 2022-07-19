У Польщі знову побільшало біженців з України, - соцробітниця

Після недавніх обстрілів у Польщі активізувався потік українців, які тікають від війни. Особливо багато біженців з Вінниці та Маріуполя.

Про це заявила директорка Камілійської місії соціальної допомоги Адріана Поровська, котра організовує допомогу українцям, які прибувають у Варшаву, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Вона просить поляків допомогти з водою та харчами для українців. За її словами, передусім необхідна бутильована вода та суха провізія, яку люди, які проїжджають через польську столицю, можуть взяти з собою.

"Ми і далі потрібні, без вашої підтримки ми не зможемо їм допомагати. Людей на вокзалах за останні дні більшає. Волонтери б'ють на сполох... Люди голодні та втомлені... Наближається спека, потрібна буде вода і їжа", - каже Поровська журналістам.

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За добу 17 липня, за повідомленням Прикордонної служби Польщі, з України до Польщі прибуло 25 тисяч осіб, а з Польщі до України повернулося 29,3 тисячі осіб.