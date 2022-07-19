Словаччина відмовлятиметься від усіх російських викопних джерел енергії, зараз шукає постачальників ядерного палива, - прем'єр Геґер

Словаччина впродовж кількох місяців веде переговори з метою знаходження постачальників ядерного палива для АЕС на заміну "Росатому".

Про це заявив премʼєр-міністр Словаччини Едуард Геґер 18 липня на спільній з австрійським колегою пресконференції у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про атомну енергетику, то так – більш як половина енергії у Словаччині надходить від атомних електростанцій. І мова про реактори, які дотепер забезпечувалися російським паливом. Але вже впродовж кількох місяців ми ведемо переговори з різними іншими постачальниками та хочемо знайти альтернативне паливо", - наголосив Геґер.

За словами Геґера, Словаччина чітко заявила, що хоче відмовитися від російських викопних джерел енергії, "при цьому в усіх сферах - чи то газ, нафта чи атомне паливо".

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Водночас словацький прем’єр-міністр зауважив, що цей процес не буде швидким.

Нагадаємо, Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою запровадження повного ембарго на імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу з Росії.