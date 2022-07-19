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Словаччина (1018) ядерне паливо (335) Геґер Едуард (26)

Словаччина відмовлятиметься від усіх російських викопних джерел енергії, зараз шукає постачальників ядерного палива, - прем'єр Геґер

рф,паливо,ядерне

Словаччина впродовж кількох місяців веде переговори з метою знаходження постачальників ядерного палива для АЕС на заміну "Росатому".

Про це заявив премʼєр-міністр Словаччини Едуард Геґер 18 липня на спільній з австрійським колегою пресконференції у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про атомну енергетику, то так – більш як половина енергії у Словаччині надходить від атомних електростанцій. І мова про реактори, які дотепер забезпечувалися російським паливом. Але вже впродовж кількох місяців ми ведемо переговори з різними іншими постачальниками та хочемо знайти альтернативне паливо", - наголосив Геґер.

За словами Геґера, Словаччина чітко заявила, що хоче відмовитися від російських викопних джерел енергії, "при цьому в усіх сферах - чи то газ, нафта чи атомне паливо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни ЄС обговорюють заборону імпорту з РФ ядерного палива та проєктів "Росатому", - Politico

Водночас словацький прем’єр-міністр зауважив, що цей процес не буде швидким.

Нагадаємо, Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою запровадження повного ембарго на імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу з Росії.

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Словаки ви справжні русафоби-респект...
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19.07.2022 12:28 Відповісти
Волайте у Вестингауз, там порожняк не гонят..
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19.07.2022 12:32 Відповісти
А кацапня ,чомусь внесли словаків в список дружніх країн, де дуже їх *******.
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19.07.2022 12:35 Відповісти
Словаки віддаваите СУшки танки -- бо нас вбивают нізашо
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19.07.2022 12:43 Відповісти
Словачина показала приклад по справжньому мудрого рішення, причому оптимального не тільки для цієї країни, але для всієї світової енергетики.
Т.з. "відновлювані джерела енергії" доцільно виористовувати лише в окремих випадках, я це стало зрозуміло відносно гідроенергетики, і дуже скоро стане ясно щодо вітряків та сонячних батарей.
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19.07.2022 13:01 Відповісти
ВО!!!МОЛОДЦЫ!!!ГАЗ НЕ НУЖЕН!!!ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ХВАТИТ ДЛЯ ВСЕГО НАСУЩНОГО!!!
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19.07.2022 15:05 Відповісти
 
 