Албанія та Північна Македонія розпочинають переговори про вступ до ЄС

Сьогодні Албанія та Північна Македонія розпочинають переговори про вступ до Євросоюзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у твіттері голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона заявила, що 19 липня Албанія та Північна Македонія розпочинають переговори про членство в ЄС.

"Цей історичний момент – ваш успіх. Результат вашої наполегливої праці. Єврокомісія підтримувала вас у всьому. Ми продовжуватимемо це робити", – заявила фон дер Ляєн.

Глава уряду Північної Македонії Дімітар Ковачевскі сказав, що переговори стартували після 17 років очікування.

"Ми відкриваємо нові перспективи для держави та громадян і повільно, але впевнено вливаємося до великої європейської родини", – написав він.

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