Албанія та Північна Македонія розпочинають переговори про вступ до ЄС
Сьогодні Албанія та Північна Македонія розпочинають переговори про вступ до Євросоюзу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у твіттері голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Вона заявила, що 19 липня Албанія та Північна Македонія розпочинають переговори про членство в ЄС.
"Цей історичний момент – ваш успіх. Результат вашої наполегливої праці. Єврокомісія підтримувала вас у всьому. Ми продовжуватимемо це робити", – заявила фон дер Ляєн.
Глава уряду Північної Македонії Дімітар Ковачевскі сказав, що переговори стартували після 17 років очікування.
"Ми відкриваємо нові перспективи для держави та громадян і повільно, але впевнено вливаємося до великої європейської родини", – написав він.
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це лише здається що Путін - китайский агент, бо погнав русню воювати проти славян "за китайский новьій порядок", насправді головні бенефітси від політики Путіна отримає США, від поширення своєї війскової присутністі у ЕС й до війскових замовлень на відновлення послековідної єкономіки до постачання свого газу у Європу та розширення НАТО
тобто незрозуміло на кого працює Путін з цією війною, його робота на Китай виглядає фейком порівняно з дівідендами США
до речі, Україна (якщо рахувати холодно, тобто 1% втрат нації це нормальна ціна за справжню незалежність, інші країни втрачали звичайно 10-15% населення), отримає від війни ще більше дівідендів ніж США й ЕС:
- прискоренна інтеграція у ЕС та НАТО (ми ВЖЕ фактично в НАТО, без Путіна це було б ще років сто)
- оновлення старовинної совкової єкономіки по плану Маршала
- розгром проросійских регіонів, зверніть увагу що ракет по Тернополю та Львову майже немає
- Путін справжний ГЕНІЙ ЄТНОГЕНЕЗУ, ніякий Ст.Бандера не зробив для єтногенезу української нації стільки, скільки вдалося "божевільному" Путіну
- мільонів п'ять пожили довгостроково у Європі, без будь яких дозволів та віз, та ще й з максимальною державною підтримкою з боку европейських країн
до речі й у Росії багато дівідендів
- зросла ціна на нафтогаз, Росія отримує той самий мільярд евро на день, фізично поставляючи по трубахвтричі меньше
- вдалося утілізіровать російске бидло, яке не може прогодувати себе в умовах ринкової єкономіки
- утілізація національних окраїн Росії йде вдесятеро більш прискореними темпами, ніж мешканців центральної Росії - Москви, СПБ та інших центральних міст