Обладнання для тимчасового зберігання зерна вже прямує до України, - Мінагрополітики

В Україну буде ввезене спеціальне обладнання для тимчасового зберігання зернових культур.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"У нас є підтвердження від міжнародних партнерів про додаткове завезення великих мішків, які вміщують по 200 тис. тонн та обладнання для закладки і розвантаження. Приблизно додатково на 10-15 млн тонн зерна. У серпні плануємо розпочати процедуру розподілу", - пояснив заступник міністра.

Висоцький зазначив, що такої кількості обладнання буде достатньо для того, щоб при існуючих темпах експорту зберігати цьогорічний врожай. В мішках зерно може зберігатися протягом 12-17 місяців.

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