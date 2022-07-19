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Обладнання для тимчасового зберігання зерна вже прямує до України, - Мінагрополітики

зерно

В Україну буде ввезене спеціальне обладнання для тимчасового зберігання зернових культур.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"У нас є підтвердження від міжнародних партнерів про додаткове завезення великих мішків, які вміщують по 200 тис. тонн та обладнання для закладки і розвантаження. Приблизно додатково на 10-15 млн тонн зерна. У серпні плануємо розпочати процедуру розподілу", - пояснив заступник міністра.

Висоцький зазначив, що такої кількості обладнання буде достатньо для того, щоб при існуючих темпах експорту зберігати цьогорічний врожай. В мішках зерно може зберігатися протягом 12-17 місяців.

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А не попреет в синтетических мешках ? Ведь элеваторы проветривают вроде А зерно живое- оно отдаёт влагу и она на стенках будет конденсатом
что это за мешки ?
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19.07.2022 13:50 Відповісти
Мішки шведські "сделаны с умом" 😏
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19.07.2022 13:57 Відповісти
Мабуть там такий випадок передбачений. Не дарма ж там і спеціальне обладнання.
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19.07.2022 13:58 Відповісти
Не забудьте вказати координати і наповнення сховищ, як з паливом. Якщо що, то гетманцев проконсультує, як наводити кацапські обстріли.
Нахріна ця інформація оприлюднюється?
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19.07.2022 14:12 Відповісти
Хай бог милує... навіть цього у нас не було....
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19.07.2022 15:45 Відповісти
 
 