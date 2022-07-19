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Рашисти самі ж допомогли встановити зв'язок з окупованою Луганщиною, - Гайдай

луганщина,лисичанськ

Окупанти скасували телефонний зв’язок з територією, що контролюється Україно, але натомість зробили можливим спілкування з допомогою інтернету.

Про це заявив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Інтернет-зв’язок є, і тут треба віддати належне отій пропагандистській російській махині. Вона чудово працює не тільки як контент, але й як потужний технічний засіб передавання сигналів. Перше, що вони зробили, – вони завезли й встановили мобільні такі вишки. Встановили по всіх територіях області, які окупували для того, аби перекрити зв’язок наших мобільних операторів і впровадити зв’язок від своїх операторів", - розповів Гайдай.

Глава ОВА зазначив, що рашисти таким чином надали можливість зв’язуватись з мешканцями окупованих територій в інтернет-мережах.

Тобто сьогодні відсутня можливість телефонувати на номери операторів, які працюють в Україні, зате в інтернет-мережах, на кшталт телеграм-каналів, можна на доволі якісному рівні отримувати як голосові, так і текстові повідомлення між абонентами по обидва боки лінії зіткнення, додав Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомо, скільки людей загинуло на Луганщині, обстріли окупантами були дуже щільні, - Гайдай

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Что ни делает дурак, все он делает не так.
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19.07.2022 14:02 Відповісти
Ще заблокують. Мабудь поспішають...
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19.07.2022 14:03 Відповісти
як? вони вже намагалися заблокувати телеграм - і шо?
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19.07.2022 14:22 Відповісти
а чорнi коробочки як на Росii теж ставлять?
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19.07.2022 14:26 Відповісти
Да скільки ж можна? Коли вже ці "говорящие голови" позатикаються? Ну привезли вони вишки зв'язок є ну то й мовчки качайте порнуху, ні треба на увесь світ волати, щоб завтра цих вишок не було ... За це вже давно пора ввести кримінальну відповідальність а краще вішати підлюк на стовпах
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19.07.2022 14:35 Відповісти
Все це за для підтримки ждунов-колаборантів,наводчікив і ,а також виявлення партізанів.
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19.07.2022 14:42 Відповісти
Я чуть не понял, он выдает за победу то, что теперь там работают не наши операторы, а их?
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19.07.2022 15:02 Відповісти
..ну это легко перекрыть.. Гайдай же этого добивается?
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19.07.2022 15:38 Відповісти
 
 