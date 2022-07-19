Рашисти самі ж допомогли встановити зв'язок з окупованою Луганщиною, - Гайдай
Окупанти скасували телефонний зв’язок з територією, що контролюється Україно, але натомість зробили можливим спілкування з допомогою інтернету.
Про це заявив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Інтернет-зв’язок є, і тут треба віддати належне отій пропагандистській російській махині. Вона чудово працює не тільки як контент, але й як потужний технічний засіб передавання сигналів. Перше, що вони зробили, – вони завезли й встановили мобільні такі вишки. Встановили по всіх територіях області, які окупували для того, аби перекрити зв’язок наших мобільних операторів і впровадити зв’язок від своїх операторів", - розповів Гайдай.
Глава ОВА зазначив, що рашисти таким чином надали можливість зв’язуватись з мешканцями окупованих територій в інтернет-мережах.
Тобто сьогодні відсутня можливість телефонувати на номери операторів, які працюють в Україні, зате в інтернет-мережах, на кшталт телеграм-каналів, можна на доволі якісному рівні отримувати як голосові, так і текстові повідомлення між абонентами по обидва боки лінії зіткнення, додав Гайдай.
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