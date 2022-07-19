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Законопроєкт про медіа - це "домашнє завдання" від ЄС, - МКІП

тв

Українське законодавство про медіа - застаріле.

Про це повідомив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт "Про медіа" був зареєстрований ще у 2019-му році, і тоді про нього активно говорили. Зараз це питання знову актуалізувалося, оскільки ми отримали статус "кандидата" на вступ до ЄС й відтак маємо терміново завершити процес наближення українського законодавства до європейського", - нагадав він.

Заступник міністра зазначив, що в ЄС є директива "Про аудіовізуальні медіа послуги", яка регулює сучасне телебачення і радіо, трансляцію цих аудіовізуальних каналів в мережі інтернет та, окрім того, нові формати (підписки у стрімінгових сервісах тощо). Натомість українське законодавство у цьому аспекті застаріле.

"Законопроєкт про медіа великий і доволі складний. У ньому наразі вже є ті речі, які вимагають європейці. Зокрема, мова йде про незалежність Нацради з питань телебачення і радіомовлення від політичного впливу; обов’язковість регулювання нових форматів, як-то, ОТТ; вимоги до контенту, до квот на європейські програми тощо. Цей законопроект - наше домашнє завдання і ми пообіцяли європейцям виконати його максимально швидко", - підсумував Шевченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський встановив дедлайн для вступу в ЄС, - Кулеба

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телемарафон!!!!!!! оле-оле-оле!!!!
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19.07.2022 14:30 Відповісти
зробили якесь "совинформбюро" совкове а не марафон
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12.12.2022 17:45 Відповісти
Незалежна Нацрада - це типу як незалежний Генпрокурор, незалежний голова СБУ з сьогоднішнього дня? А, тоді зрозуміло. В ОП вже підбирають кандидатуру на нового керівника Нацради
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19.07.2022 14:51 Відповісти
Аксіома. Варіант про свободу від зельоних, це узурпація, а не свобода. Від імені України проти України - показує все управління влади після 2019.
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19.07.2022 14:58 Відповісти
а що, в монотурборежимі за три роки не спромоглися наклепати?
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19.07.2022 15:07 Відповісти
Домашнє завдання для двієчника то непосильна мука!
Ну що ж ще раз спостерігатимемо картину «Знову двійка»!
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19.07.2022 15:16 Відповісти
".. незалежність Нацради з питань телебачення і радіомовлення від політичного впливу ??? "

герасимюк- г+г (бабломойський-мертвячук)
черниш- г+г ( бабломойський-мертвячук)
ніцко - г+г (бабломойський-мертвячук)
руденко- 95 квартал
коваль- м1 (пінчук- кучма)
ільяшенко- нтн (фірташ-льовочкін)
онопрієнко- ТV5 (ахметов-новінський)


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19.07.2022 15:37 Відповісти
Домашнє завдання. Нічого. Скажемо що вчора дуже голова боліла!
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19.07.2022 22:47 Відповісти
 
 