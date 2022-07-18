Зеленський встановив дедлайн для вступу в ЄС, - Кулеба
Президент Володимир Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу до Європейського союзу.
Про це заявив в інтерв'ю Forbes глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас не уряд, а особисто президент Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу України в ЄС. Але я вам його не скажу", - зазначив міністр.
Кулеба зазначив, що рішення залежить не тільки від України, а й від ЄС.
"Якщо ми озвучимо дедлайн, можна так налякати когось у ЄС, що він свідомо гальмуватиме все, пов’язане з європейською інтеграцією України. Навіть якщо ми будемо на 120% відповідати всім стандартам і імплементуємо всі директиви, все одно гальмуватимуть. Треба все робити спокійно, розумно і на результат. Досвід отримання статусу кандидата продемонстрував, що ми вміємо це робити", - пояснив глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
ПЛЯТЬ !!!!!!!!!
Ох уж это плохое ЕС.Не понимает всего величия реформ Боневтика.
Что ляха муха за детский сад? Ау, зебиратели, вы, скоты позорные, за это голосовали, нелюди?
"зеленский установидл дедлайн" Ох-хохо...Ах-хахха... Это просто укатайка...
А можна дедлайн по призначенню керівника САП? Бо щось більш прості питання так просто не вирішуться.
Президент взагалі в курсі, що в нас війна і ми зараз на 120% відповідаємо по рівню економіки найбіднішим країнам вже навіть не Європи. Україна без зовнішньої допомоги просто банкрут, але нам не спишуть борги як Україна списує Бені.
Кулеба вже "відірвався від землі", інакше б таке не городив, а Зеля в повній прострації., тому меле, що взбреде в хвору голову.
Очікую, коли Зеля встановить дедлайн для вступу в НАТО, але це вже буде в наступній серії "слуги Бені".