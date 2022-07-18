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членство в ЄС (1160) Євросоюз (12768) Кулеба Дмитро (3604)

Зеленський встановив дедлайн для вступу в ЄС, - Кулеба

єс,євросоюз

Президент Володимир Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу до Європейського союзу.

Про це заявив в інтерв'ю Forbes глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас не уряд, а особисто президент Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу України в ЄС. Але я вам його не скажу", - зазначив міністр.

Кулеба зазначив, що рішення залежить не тільки від України, а й від ЄС.

"Якщо ми озвучимо дедлайн, можна так налякати когось у ЄС, що він свідомо гальмуватиме все, пов’язане з європейською інтеграцією України. Навіть якщо ми будемо на 120% відповідати всім стандартам і імплементуємо всі директиви, все одно гальмуватимуть. Треба все робити спокійно, розумно і на результат. Досвід отримання статусу кандидата продемонстрував, що ми вміємо це робити", - пояснив глава МЗС.

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Топ коментарі
+21
А сейчас я вам не покажу откуда готовилось вступление
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18.07.2022 17:35
+16
Он его нам не скажет, а то на ночь глядя отстранят.
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18.07.2022 17:31
+12
Сборище идиотов....
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18.07.2022 18:06
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Он его нам не скажет, а то на ночь глядя отстранят.
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18.07.2022 17:31 Відповісти
"....Але я вам його не скажу", - зазначив міністр.

ПЛЯТЬ !!!!!!!!!
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18.07.2022 18:00 Відповісти
Второй почтальон Печкин?
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18.07.2022 17:32 Відповісти
Smatrju ZE nadumal pravitj kak ***** , godikov 20 atj .......🤡
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18.07.2022 17:33 Відповісти
зебил еще, возможно, не понял, что тут ему не россия)
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18.07.2022 17:51 Відповісти
Навіщо тоді взагалі казав про цього сраного європейця? Аби пропіарити клоуна.
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18.07.2022 17:35 Відповісти
А сейчас я вам не покажу откуда готовилось вступление
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18.07.2022 17:35 Відповісти
Дедлайнери! Зробить спочатку дезінсекцію і дератизацію у своєму офісі, потім щось базікайте!
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18.07.2022 17:36 Відповісти
Надувать щеки умеете. В остальном пока грандиозные провалы.
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18.07.2022 17:37 Відповісти
можна так налякати когось у ЄС, що він свідомо гальмуватиме все, пов'язане з європейською інтеграцією України. Навіть якщо ми будемо на 120% відповідати всім стандартам і імплементуємо всі директиви, все одно гальмуватимуть. Джерело:

Ох уж это плохое ЕС.Не понимает всего величия реформ Боневтика.
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18.07.2022 17:39 Відповісти
Звісно ЄС перелякається, коли дізнається що за планом дедлайн у 2050 році і вступати в ЄС нас буде все ще Зеленський
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18.07.2022 17:41 Відповісти
"Але я вам його не скажу", - зазначив міністр."
Что ляха муха за детский сад? Ау, зебиратели, вы, скоты позорные, за это голосовали, нелюди?
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18.07.2022 17:43 Відповісти
А дедлайны на увольнение Татарова и Ермака установил?
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18.07.2022 17:50 Відповісти
Не на часі.
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18.07.2022 17:54 Відповісти
в мене є дедлайн але я вам його не покажу
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18.07.2022 17:52 Відповісти
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18.07.2022 17:55 Відповісти
Зеленський знає, що таке дедлайн! Ні фуя собі, який у нас "патужний" призидент... на жаль, він і клізму коту, навряд поставить, а тут- дедлайн...дякую, Кулеба, насмішив!
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18.07.2022 18:04 Відповісти
Назвав дедлайном. Да, цей дєд справжнє лайно!
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18.07.2022 18:05 Відповісти
Сборище идиотов....
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18.07.2022 18:06 Відповісти
породу не проп'єш! скумбрії є ким пишатись. кидається дед лайном як парашники сухим корв'яком
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18.07.2022 18:06 Відповісти
а дерьмак то что? Что сказал? Одобрил?
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18.07.2022 18:10 Відповісти
Кто сказал, что зеля разучился шутить ? ЕС сказало: условия выполнить до конца года. Точка.

"зеленский установидл дедлайн" Ох-хохо...Ах-хахха... Это просто укатайка...
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18.07.2022 18:13 Відповісти
Они сказали что в конце года будет первая проверка сделанного. Это как бы пошаговый процесс. Сделал домашнее задание - идешь дальше.
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18.07.2022 18:25 Відповісти
Кулеба, не треба на 120 відсотків, дайте менше але якісно.
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18.07.2022 18:13 Відповісти
яке членство в ЄС коли вам прямо в очі кажуть - у вас при владі зрадники і корупціонери... які мля 120%, чи ти курнув в Амстердамі?
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18.07.2022 18:19 Відповісти
Тю. А його важко перенести?

А можна дедлайн по призначенню керівника САП? Бо щось більш прості питання так просто не вирішуться.
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18.07.2022 18:20 Відповісти
А о котрій в нас завтра сонце по зеленському сходить ?
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18.07.2022 18:28 Відповісти
Сонце сходить з першим почухуванням яєць Найвеличнішим.
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18.07.2022 19:34 Відповісти
з Ермаками і Татаровими ми в ЕС не попадем.
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18.07.2022 18:34 Відповісти
кулеба сьогодні зовсім йо@нуте - чи ширнувся чи нюхнув...
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18.07.2022 20:01 Відповісти
плять дибіли
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18.07.2022 20:12 Відповісти
Дедлайн? А то шо?
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18.07.2022 21:02 Відповісти
Я так розумію, що ЄС тепер нічого не вирішує, бо Зеленський вже встановив дедлайн для вступу (до виборів).
Президент взагалі в курсі, що в нас війна і ми зараз на 120% відповідаємо по рівню економіки найбіднішим країнам вже навіть не Європи. Україна без зовнішньої допомоги просто банкрут, але нам не спишуть борги як Україна списує Бені.
Кулеба вже "відірвався від землі", інакше б таке не городив, а Зеля в повній прострації., тому меле, що взбреде в хвору голову.
Очікую, коли Зеля встановить дедлайн для вступу в НАТО, але це вже буде в наступній серії "слуги Бені".
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18.07.2022 21:05 Відповісти
ЄС та Зеля-2 речі несумісні.
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18.07.2022 21:43 Відповісти
Зєля як був ******* так і є
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18.07.2022 22:17 Відповісти
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18.07.2022 22:20 Відповісти
Кулєба поясни своєму брату по розлому що дед- лайн це коли по самій верхній октаві роялю *******. Простий рецепт потрапляння в ЄС : беню - в Штати; баканова, єрмака, татарова - в Лондон на поліграф в МІ-6, портнова і ********* - в Маріїнський на гіляку, сам можеш батьків провідати і там і залишатись поки патрушев в Оман не викличе
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18.07.2022 22:34 Відповісти
от автора "в голове я уже закончил войну"...
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18.07.2022 22:54 Відповісти
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19.07.2022 00:19 Відповісти
 
 