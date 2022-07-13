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Новини Війна
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Рекомендації Євросоюзу Україні можливо втілити під час війни, - посол ЄС Маасікас

єс,зеленський,ляєн

Для виконання рекомендацій ЄС Україні не потрібні історичні інновації, їх можна втілити під час війни.

Про це заявив посол ЄС, глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не кажу, що потрібно робити небагато, але ми дуже добре знаємо, що ЄС готовий допомогти вам, а українська влада знає, що потрібно зробити. Для виконання цих рекомендацій не потрібні історичні інновації. Я дуже пишаюся тим, що на моїх зустрічах наразі після 23 червня з українським керівництвом, міністрами та радниками Зеленського є розуміння терміновості та щире бажання виконати ці рекомендації. Можливо, у деяких сферах із боку ЄС більшою проблемою буде підтримувати темп, щоб якнайшвидше розпочати обговорення деталей щодо деяких із цих рекомендацій, але щодо більшості у нас також є деталі", - сказав Маасікас.

Він наголосив, що у цьому списку немає особливих проблем, через які можна було б стверджувати, що це неможливо під час війни.

"Звісно, війна не лише вбиває людей, а й ускладнює багато речей. Це зрозуміло. Хтось може виправдано сказати: "Як можна реформувати службу безпеки, доки триває війна?" Одним із величезних досягнень України під час цієї війни є збереження уряду та демократії в Україні, тож навіть у березні у дуже важкі дні, перші тижні Верховна Рада збиралася і ухвалювала реформи та закони, що дає мені сподівання та впевненість у тому, що проблеми, які я зазначив щодо рекомендацій, можна вирішити. На мій погляд, у цьому списку немає особливих проблем, через які можна було б стверджувати, що це неможливо під час війни", - зазначив Маасікас.

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Посол звернув увагу на те, що цей список є не вимогами, а рекомендаціями Україні, що є виявом довіри до країни.

"Якби я розробляв це рішення, то вжив би слово віра, що за цими семи напрямами робота триває. Це вияв довіри до України. Ви знаєте, що зазвичай відбувається навпаки, як, до речі, той метод, який був застосований стосовно Грузії: спочатку ви робите це, це і це - потім ми розглядаємо статус кандидата. Довіра до України в ЄС наразі настільки висока, що наші лідери змогли ухвалити таке рішення", - зазначив він.

Маасікас зазначив, що все це було б неможливо без Угоди про асоціацію, яка фактично стала поштовхом до Революції гідності, а також спричинила те, що Путін розпочав війну проти України у 2014 році.

"Реалізація угоди за останні 5 років зблизила нас, навчила нас працювати разом, а також допомогла Україні рухатися у напрямку ЄС у декількох сферах", - розповів він.

Посол повідомив, що за всіма тими напрямами, які наразі є в рекомендаціях, роботу вже зроблено, справа триває.

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"Візьмемо судову реформу. Влітку минулого року Верховна Рада ухвалила два новаторські закони: про Вищу раду юстиції та Вищу кваліфікаційну комісію суддів, які фактично передбачають повну перебудову судової системи. Це питання теж близьке мені особисто, я дуже тісно працював із декількома українськими політиками та лідерами, щоб досягти цих законів. Реалізація розпочалася, і тепер її варто завершити. Я дуже пишаюся тим, що Вища рада юстиції дуже швидко відновилася після початку війни, також Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила про відновлення роботи", - наголосив він.

Автор: 

членство в ЄС (1238) Євросоюз (13359) Матті Маасікас (134)


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Топ коментарі
+11
А Боневтик таки надеется пропетлять, типа "война все спишет".
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13.07.2022 17:22
+10
Так может сейчас в этом и состоит работа зе-шоблы. Не получилось сдать Украину за 3 дня, так они по-тихому сольют всю поддержку запада своими имбицильными выходками. Это жесть...
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13.07.2022 17:30
+6
не, ну ты посмотри какой приставучий! прицепился к нашему бубочке!
сказали ж уже - неначасi!
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13.07.2022 17:26
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рекомендаціїї від ЄС це добре
але ліпше надайте більше зброї
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13.07.2022 17:14 Відповісти
За то что зелупа пытается вертеть их на банане ,как Украину?это пока рекомендации -дальше они его просто смахнут с дутого трона и будут правы
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13.07.2022 17:31 Відповісти
Що за маячня? Хто, кого та з чого змахувати буде? Ніхто в Україні окрім українців нічого не вирішуатиме. Мене завжди тішило як деякі "патрійоти диванні" лякають що хтось кудись прийде та лад наведе. Нічого не нагадує?
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13.07.2022 17:58 Відповісти
Нагадує! Типове мисленя тіла з діагнозом "расєянін".
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13.07.2022 18:14 Відповісти
А Боневтик таки надеется пропетлять, типа "война все спишет".
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13.07.2022 17:22 Відповісти
не, ну ты посмотри какой приставучий! прицепился к нашему бубочке!
сказали ж уже - неначасi!
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13.07.2022 17:26 Відповісти
Так может сейчас в этом и состоит работа зе-шоблы. Не получилось сдать Украину за 3 дня, так они по-тихому сольют всю поддержку запада своими имбицильными выходками. Это жесть...
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13.07.2022 17:30 Відповісти
ну именно так дела и обстоят! чему тут удивляться.....
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13.07.2022 19:26 Відповісти
Зе-команда, почуйте європейців поки вас просять по хорошому і дають шанс зберегти обличчя.
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13.07.2022 17:32 Відповісти
Звісно знають! А от чи хочуть?!!
Красти на "великому годівництві" так,як не крали ніколи до них - наше (зе + к95) всьо!
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13.07.2022 17:38 Відповісти
С коррупционерами поступать по законам военного времени. С теми, кто придет на их место, также. И с последующими. Пока желающие кровь пить из народа и Украину разворовывать не закончатся.
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13.07.2022 18:16 Відповісти
ПЕрше, що треба зробити і почати діяти - це призначення керівника САП!
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13.07.2022 18:37 Відповісти
Українці мають створити дві три націоналістичних народні проєвропейські партії. Тобто партії мають фінансуватися виключно за рахунок партійних внесків рядових членів і складатися виключно з етнічних українців. Для того щоб перестати красти у громади (з бюджету) дійсно ніяких "інновацій" не потрібно. Потрібно лише любити свою країну. Дійсність яскраво демонструє що жиди та кацапи не здатні керувати країною чесно - вони тут тимчасово. То ж не дивно що жидобільшовицькі ******** з "кварталу 95" шастали по країні в маєчках з надписом "творі бардак - ми здєсь проєздом"...
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13.07.2022 18:49 Відповісти
звичайно, можна. керівника САП призначити точно можна.
опозиційні канали відновити теж дуже легко.
розслідування проти кротів почати теж запросто.
баканова, єрмака, безуглу, всю шайку посадити на лаву підсудних - взагалі ніщо не заважає.
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13.07.2022 19:39 Відповісти
 
 