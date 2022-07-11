Трансформація України для членства в ЄС триває попри війну, - Зеленський

Трансформація України з метою отримати повноправне членство в Європейському Союзі триває, попри складні умови, створені повномасштабною російсько-українською війною.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу з прем‘єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми швидко здобули статус кандидата на членство<…> Ми не будемо гаяти час на наступному етапі, до початку переговорів щодо членства в Європейському Союзі. Подальша трансформація нашої держави задля готовності стати повноправним членом Євросоюзу відбувається навіть зараз, в умовах складної ситуації, в умовах повномасштабної війни", – запевнив Зеленський.

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Зеленський подякував прем‘єр-міністру Нідерландів за підтримку України на євроінтеграційному шляху.