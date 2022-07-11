Трансформація України для членства в ЄС триває попри війну, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Трансформація України з метою отримати повноправне членство в Європейському Союзі триває, попри складні умови, створені повномасштабною російсько-українською війною.
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу з прем‘єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми швидко здобули статус кандидата на членство<…> Ми не будемо гаяти час на наступному етапі, до початку переговорів щодо членства в Європейському Союзі. Подальша трансформація нашої держави задля готовності стати повноправним членом Євросоюзу відбувається навіть зараз, в умовах складної ситуації, в умовах повномасштабної війни", – запевнив Зеленський.
Зеленський подякував прем‘єр-міністру Нідерландів за підтримку України на євроінтеграційному шляху.
Будь ласка, зачекайте...
де там звук понавилючати? - мабуть такі островa
73% кацапню ждуть....
докажи шо ти не зелений полупідар, а вже тоді побачимо хто бреше...
Hellis@13Hellis_13
4 ч
российский миллиардер Фридман договаривался с Офисом президента о получении украинского гражданства, чтобы спасти от санкций свои активы. Видать, договорился...
як же я солодко під діда Панаса засипав - на "дівчатках" ломався зразу...
Где Трухин?
Кого ты обманываешь и создаешь видимость деятельности ЗеК?
https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2022/07/11/7142967/
Невже думав, що для цього досить подубасити членом по клавішам піаніно?
Мабуть, він здивується, але мушу його розчарувати - ні!