Рекомендации Евросоюза Украине можно воплотить во время войны, - посол ЕС Маасикас

Для выполнения рекомендаций ЕС Украине не требуются исторические инновации, их можно воплотить во время войны.

Об этом заявил посол ЕС, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не говорю, что нужно делать немного, но мы очень хорошо знаем, что ЕС готов помочь вам, а украинские власти знают, что нужно сделать. Для выполнения этих рекомендаций не требуются исторические инновации. Я очень горжусь тем, что на моих встречах сейчас после 23 июня с украинским руководством, министрами и советниками Зеленского есть понимание срочности и искреннее желание выполнить эти рекомендации. Возможно, в некоторых сферах со стороны ЕС большей проблемой будет поддерживать темп, чтобы как можно скорее начать обсуждение деталей относительно некоторых из этих рекомендаций, но по большинству у нас также есть детали", - сказал Маасикас в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что в этом списке нет особых проблем, по которым можно было бы утверждать, что это невозможно во время войны.

"Конечно, война не только убивает людей, но и усложняет многие вещи. Это понятно. Кто-то может оправданно сказать: "Как можно реформировать Службу безопасности, пока идет война?" Одним из огромных достижений Украины во время этой войны является сохранение правительства и демократии в стране. Так что даже в марте в очень тяжелые дни, первые недели Верховная Рада собиралась и принимала реформы и законы. Это дает мне надежду и уверенность в том, что проблемы, которые я указал относительно рекомендаций, можно решить. На мой взгляд, в этом списке нет особых проблем, по которым можно было бы утверждать, что это невозможно во время войны", - указал Маасикас.

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Посол обратил внимание на то, что этот список является не требованиями, а рекомендациями Украине, что является проявлением доверия к стране.

"Если бы я разрабатывал это решение, то употребил бы слово вера, что по этим семи направлениям работа ведется. Это проявление доверия к Украине. Вы знаете, что обычно происходит наоборот, как, кстати, тот метод, который был применен по отношению к Грузии: сначала вы делаете это, это и это – потом мы рассматриваем статус кандидата. Доверие к Украине в ЕС сейчас настолько высоко, что наши лидеры смогли принять такое решение. Опять же, я очень горжусь этим", - отметил он.

Маасикас указал, что все это было бы невозможно без Соглашения об ассоциации, которое фактически стало толчком к Революции Достоинства, а также стало причиной того, что Путин начал войну против Украины в 2014 году.

"Реализация соглашения за последние пять лет сблизила нас, научила нас работать вместе, а также помогла Украине двигаться по направлению ЕС в нескольких сферах", - рассказал он.

Посол сообщил, что по всем тем направлениям, которые сейчас есть в рекомендациях, работа уже сделана, дело идет.

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"Возьмем судебную реформу. Летом прошлого года Верховная Рада приняла два новаторских закона: о Высшем совете юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей, фактически предусматривающие полную перестройку судебной системы. Этот вопрос тоже близок мне лично, я очень тесно работал с несколькими украинскими политиками и лидерами, чтобы достичь этих законов. Реализация началась, и теперь ее следует завершить. Я очень горжусь тем, что Высший совет юстиции очень быстро возобновился после начала войны, также Высшая квалификационная комиссия судей объявила о возобновлении работы", - подчеркнул он.