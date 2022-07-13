РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11553 посетителя онлайн
Новости Война
2 383 14

Рекомендации Евросоюза Украине можно воплотить во время войны, - посол ЕС Маасикас

єс,зеленський,ляєн

Для выполнения рекомендаций ЕС Украине не требуются исторические инновации, их можно воплотить во время войны.

Об этом заявил посол ЕС, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не говорю, что нужно делать немного, но мы очень хорошо знаем, что ЕС готов помочь вам, а украинские власти знают, что нужно сделать. Для выполнения этих рекомендаций не требуются исторические инновации. Я очень горжусь тем, что на моих встречах сейчас после 23 июня с украинским руководством, министрами и советниками Зеленского есть понимание срочности и искреннее желание выполнить эти рекомендации. Возможно, в некоторых сферах со стороны ЕС большей проблемой будет поддерживать темп, чтобы как можно скорее начать обсуждение деталей относительно некоторых из этих рекомендаций, но по большинству у нас также есть детали", - сказал Маасикас в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что в этом списке нет особых проблем, по которым можно было бы утверждать, что это невозможно во время войны.

"Конечно, война не только убивает людей, но и усложняет многие вещи. Это понятно. Кто-то может оправданно сказать: "Как можно реформировать Службу безопасности, пока идет война?" Одним из огромных достижений Украины во время этой войны является сохранение правительства и демократии в стране. Так что даже в марте в очень тяжелые дни, первые недели Верховная Рада собиралась и принимала реформы и законы. Это дает мне надежду и уверенность в том, что проблемы, которые я указал относительно рекомендаций, можно решить. На мой взгляд, в этом списке нет особых проблем, по которым можно было бы утверждать, что это невозможно во время войны", - указал Маасикас.

Также смотрите: Рок-группа "Ляпис Трубецкой" представила украиноязычную версию хита "Воины света" в переводе Жадана. ВИДЕО

Посол обратил внимание на то, что этот список является не требованиями, а рекомендациями Украине, что является проявлением доверия к стране.

"Если бы я разрабатывал это решение, то употребил бы слово вера, что по этим семи направлениям работа ведется. Это проявление доверия к Украине. Вы знаете, что обычно происходит наоборот, как, кстати, тот метод, который был применен по отношению к Грузии: сначала вы делаете это, это и это – потом мы рассматриваем статус кандидата. Доверие к Украине в ЕС сейчас настолько высоко, что наши лидеры смогли принять такое решение. Опять же, я очень горжусь этим", - отметил он.

Маасикас указал, что все это было бы невозможно без Соглашения об ассоциации, которое фактически стало толчком к Революции Достоинства, а также стало причиной того, что Путин начал войну против Украины в 2014 году.

"Реализация соглашения за последние пять лет сблизила нас, научила нас работать вместе, а также помогла Украине двигаться по направлению ЕС в нескольких сферах", - рассказал он.

Посол сообщил, что по всем тем направлениям, которые сейчас есть в рекомендациях, работа уже сделана, дело идет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоров с РФ относительно завершения войны пока нет, - Кулеба

"Возьмем судебную реформу. Летом прошлого года Верховная Рада приняла два новаторских закона: о Высшем совете юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей, фактически предусматривающие полную перестройку судебной системы. Этот вопрос тоже близок мне лично, я очень тесно работал с несколькими украинскими политиками и лидерами, чтобы достичь этих законов. Реализация началась, и теперь ее следует завершить. Я очень горжусь тем, что Высший совет юстиции очень быстро возобновился после начала войны, также Высшая квалификационная комиссия судей объявила о возобновлении работы", - подчеркнул он.

членство в ЕС (1003) Евросоюз (17089) Матти Маасикас (98)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
А Боневтик таки надеется пропетлять, типа "война все спишет".
показать весь комментарий
13.07.2022 17:22
+10
Так может сейчас в этом и состоит работа зе-шоблы. Не получилось сдать Украину за 3 дня, так они по-тихому сольют всю поддержку запада своими имбицильными выходками. Это жесть...
показать весь комментарий
13.07.2022 17:30
+6
не, ну ты посмотри какой приставучий! прицепился к нашему бубочке!
сказали ж уже - неначасi!
показать весь комментарий
13.07.2022 17:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рекомендаціїї від ЄС це добре
але ліпше надайте більше зброї
показать весь комментарий
13.07.2022 17:14 Ответить
За то что зелупа пытается вертеть их на банане ,как Украину?это пока рекомендации -дальше они его просто смахнут с дутого трона и будут правы
показать весь комментарий
13.07.2022 17:31 Ответить
Що за маячня? Хто, кого та з чого змахувати буде? Ніхто в Україні окрім українців нічого не вирішуатиме. Мене завжди тішило як деякі "патрійоти диванні" лякають що хтось кудись прийде та лад наведе. Нічого не нагадує?
показать весь комментарий
13.07.2022 17:58 Ответить
Нагадує! Типове мисленя тіла з діагнозом "расєянін".
показать весь комментарий
13.07.2022 18:14 Ответить
А Боневтик таки надеется пропетлять, типа "война все спишет".
показать весь комментарий
13.07.2022 17:22 Ответить
не, ну ты посмотри какой приставучий! прицепился к нашему бубочке!
сказали ж уже - неначасi!
показать весь комментарий
13.07.2022 17:26 Ответить
Так может сейчас в этом и состоит работа зе-шоблы. Не получилось сдать Украину за 3 дня, так они по-тихому сольют всю поддержку запада своими имбицильными выходками. Это жесть...
показать весь комментарий
13.07.2022 17:30 Ответить
ну именно так дела и обстоят! чему тут удивляться.....
показать весь комментарий
13.07.2022 19:26 Ответить
Зе-команда, почуйте європейців поки вас просять по хорошому і дають шанс зберегти обличчя.
показать весь комментарий
13.07.2022 17:32 Ответить
Звісно знають! А от чи хочуть?!!
Красти на "великому годівництві" так,як не крали ніколи до них - наше (зе + к95) всьо!
показать весь комментарий
13.07.2022 17:38 Ответить
С коррупционерами поступать по законам военного времени. С теми, кто придет на их место, также. И с последующими. Пока желающие кровь пить из народа и Украину разворовывать не закончатся.
показать весь комментарий
13.07.2022 18:16 Ответить
ПЕрше, що треба зробити і почати діяти - це призначення керівника САП!
показать весь комментарий
13.07.2022 18:37 Ответить
Українці мають створити дві три націоналістичних народні проєвропейські партії. Тобто партії мають фінансуватися виключно за рахунок партійних внесків рядових членів і складатися виключно з етнічних українців. Для того щоб перестати красти у громади (з бюджету) дійсно ніяких "інновацій" не потрібно. Потрібно лише любити свою країну. Дійсність яскраво демонструє що жиди та кацапи не здатні керувати країною чесно - вони тут тимчасово. То ж не дивно що жидобільшовицькі ******** з "кварталу 95" шастали по країні в маєчках з надписом "творі бардак - ми здєсь проєздом"...
показать весь комментарий
13.07.2022 18:49 Ответить
звичайно, можна. керівника САП призначити точно можна.
опозиційні канали відновити теж дуже легко.
розслідування проти кротів почати теж запросто.
баканова, єрмака, безуглу, всю шайку посадити на лаву підсудних - взагалі ніщо не заважає.
показать весь комментарий
13.07.2022 19:39 Ответить
 
 