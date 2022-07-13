Переговоров с РФ относительно завершения войны пока нет, - Кулеба
Переговоров Украины с РФ по завершению войны пока нет из-за позиции России и продолжения агрессии против нашей страны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба.
"Пока нет переговоров между Россией и Украиной из-за позиции России и продолжения ее агрессии против нашей страны. Поэтому обсуждать нечего", - пояснил министр.
По словам Кулебы, целью Украины в войне, которую начала Россия, является освобождение своих территорий, восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины.
"Это конечный пункт нашей переговорной позиции", – добавил глава МИД.
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за "наразі" - отримаєш другу поламану ногу
дійшло?
окурок будет воевать за свое корыто до последнего русского.......
Помітили, що з украінської геть щезли такі слова, як нині, тепер, зараз і подібні? Лишилася одним-одна "наразя".
А от ще:
Певно, існують дві подруги-нерозлийвода - Палазя та Наразя. Палазі завжди відомо усе, а от Наразі - ні.
Мо' то чиєсь сильне-пресильне чаклунство, га?
Дуже вони кохають один одного..вчора проїзджав по Берліну...всюди рабZeянска триколорна тряпка генерала Власова висить...
Суперперемовник, *****, спец по кацапам з неймовірним досвідом перемовин на стрелках у Солохи. Кращого екземпляру для здачі Одеси і не знайти.