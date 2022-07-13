РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11263 посетителя онлайн
Новости Война
3 762 17

Переговоров с РФ относительно завершения войны пока нет, - Кулеба

кулеба

Переговоров Украины с РФ по завершению войны пока нет из-за позиции России и продолжения агрессии против нашей страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба.

"Пока нет переговоров между Россией и Украиной из-за позиции России и продолжения ее агрессии против нашей страны. Поэтому обсуждать нечего", - пояснил министр.

По словам Кулебы, целью Украины в войне, которую начала Россия, является освобождение своих территорий, восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины.

"Это конечный пункт нашей переговорной позиции", – добавил глава МИД.

Читайте: 2960 ракет запустила Россия по городам Украины. Главная цель этих ракет – гражданские объекты, - Зеленский

Кулеба Дмитрий (2880) переговоры с Россией (954)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
за "немає" - 5+

за "наразі" - отримаєш другу поламану ногу

дійшло?
показать весь комментарий
13.07.2022 16:03
+1
А якщо д'Єрмак попросить?
показать весь комментарий
13.07.2022 16:06
+1
Хтось миротворця Єрмака в ОПі закрив ?
показать весь комментарий
13.07.2022 16:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
за "немає" - 5+

за "наразі" - отримаєш другу поламану ногу

дійшло?
показать весь комментарий
13.07.2022 16:03 Ответить
А якщо д'Єрмак попросить?
показать весь комментарий
13.07.2022 16:06 Ответить
какие переговоры???
окурок будет воевать за свое корыто до последнего русского.......
показать весь комментарий
13.07.2022 16:08 Ответить
Хтось миротворця Єрмака в ОПі закрив ?
показать весь комментарий
13.07.2022 16:08 Ответить
Наразі...
Помітили, що з украінської геть щезли такі слова, як нині, тепер, зараз і подібні? Лишилася одним-одна "наразя".
А от ще:

Певно, існують дві подруги-нерозлийвода - Палазя та Наразя. Палазі завжди відомо усе, а от Наразі - ні.
Мо' то чиєсь сильне-пресильне чаклунство, га?
показать весь комментарий
13.07.2022 16:13 Ответить
Радійте, що не на язике.
показать весь комментарий
13.07.2022 17:56 Ответить
Переговори з москалями завжди закінчуються війною...що Перша Світова з німцями-братами між Кайзером Вільгельмом та сЦарьом Николашка ..шо Друга Світова з братом Шиклбшрубером.. Третя Світова теж буде з німцями та моцкалями...
Дуже вони кохають один одного..вчора проїзджав по Берліну...всюди рабZeянска триколорна тряпка генерала Власова висить...
показать весь комментарий
13.07.2022 16:34 Ответить
Переговори з москалями - це вже гріх.
показать весь комментарий
13.07.2022 16:39 Ответить
Не гріх, а злочин.
показать весь комментарий
13.07.2022 17:20 Ответить
ЗЕлений ******** ніяк не дочекається переговорів
показать весь комментарий
13.07.2022 16:40 Ответить
Какие переговоры, если с ********** сейчас звонят знакомые офицеры с осатанелыми наративами - скоро будем жить в адной стране. То есть взять полностью Украину не отказались, рейх есть рейх, и поэтому очевидно, что их остановит только военное поражение.
показать весь комментарий
13.07.2022 16:42 Ответить
Кацап перестает быковать только тогда кога получает в пятак на столько что собственной кровавой юшкой умывается. Покуда мы к сожалению еще не настолько им хлебальники разбили. Так что ничего удивительного. Что-то может измениться только тогда когда мы по их территории открыто отвечать начнем.
показать весь комментарий
13.07.2022 17:53 Ответить
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
13.07.2022 17:19 Ответить
Так зараз переговорів і не може бути. Немає предмету переговорів.
показать весь комментарий
13.07.2022 17:51 Ответить
Кажуть Дермак у Турцію поїхав по морю домовлятись!!
Суперперемовник, *****, спец по кацапам з неймовірним досвідом перемовин на стрелках у Солохи. Кращого екземпляру для здачі Одеси і не знайти.
показать весь комментарий
13.07.2022 17:59 Ответить
Якось по ідіотськи звучить. - Переговорів про завершення війни немає. Типу домовились воювати, а тепер потрібно домовитись про завершення війни. Хоча.... Дуже схоже ( я навіть впевнений ), що домовленність була та все пішло не по плану. Заклик шашлички маринувати з хитренькою посмішкою, більше підходить російське слово ухмилкою, не виходить з голови. То була дійсно подлєнькая така ухмилка, яка на мить відкрила зневагу у зверненні до народу.
показать весь комментарий
13.07.2022 18:06 Ответить
 
 