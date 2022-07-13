Переговорів з РФ щодо завершення війни наразі немає, - Кулеба

Переговорів України з РФ щодо завершення війни наразі немає через позицію Росії та продовження агресії проти нашої країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Наразі немає переговорів між Росією та Україною через позицію Росії та продовження її агресії проти нашої країни. Тож обговорювати немає чого", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, метою України у війні, яку розпочала Росія, є звільнення своїх територій, відновлення територіальної цілісності та повного суверенітету на сході та півдні України.

"Це кінцевий пункт нашої переговорної позиції", - додав глава МЗС.

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