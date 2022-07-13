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Новини Війна
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Переговорів з РФ щодо завершення війни наразі немає, - Кулеба

кулеба

Переговорів України з РФ щодо завершення війни наразі немає через позицію Росії та продовження агресії проти нашої країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Наразі немає переговорів між Росією та Україною через позицію Росії та продовження її агресії проти нашої країни. Тож обговорювати немає чого", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, метою України у війні, яку розпочала Росія, є звільнення своїх територій, відновлення територіальної цілісності та повного суверенітету на сході та півдні України.

"Це кінцевий пункт нашої переговорної позиції", - додав глава МЗС.

Також читайте: Санкційний режим не має підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ, - Кулеба про рішення Канади щодо повернення турбін Siemens для "Північного потоку"

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) переговори з Росією (1070)


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Топ коментарі
+1
за "немає" - 5+

за "наразі" - отримаєш другу поламану ногу

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13.07.2022 16:03
+1
А якщо д'Єрмак попросить?
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13.07.2022 16:06
+1
Хтось миротворця Єрмака в ОПі закрив ?
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13.07.2022 16:08
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за "немає" - 5+

за "наразі" - отримаєш другу поламану ногу

дійшло?
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13.07.2022 16:03 Відповісти
А якщо д'Єрмак попросить?
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13.07.2022 16:06 Відповісти
какие переговоры???
окурок будет воевать за свое корыто до последнего русского.......
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13.07.2022 16:08 Відповісти
Хтось миротворця Єрмака в ОПі закрив ?
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13.07.2022 16:08 Відповісти
Наразі...
Помітили, що з украінської геть щезли такі слова, як нині, тепер, зараз і подібні? Лишилася одним-одна "наразя".
А от ще:

Певно, існують дві подруги-нерозлийвода - Палазя та Наразя. Палазі завжди відомо усе, а от Наразі - ні.
Мо' то чиєсь сильне-пресильне чаклунство, га?
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13.07.2022 16:13 Відповісти
Радійте, що не на язике.
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13.07.2022 17:56 Відповісти
Переговори з москалями завжди закінчуються війною...що Перша Світова з німцями-братами між Кайзером Вільгельмом та сЦарьом Николашка ..шо Друга Світова з братом Шиклбшрубером.. Третя Світова теж буде з німцями та моцкалями...
Дуже вони кохають один одного..вчора проїзджав по Берліну...всюди рабZeянска триколорна тряпка генерала Власова висить...
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13.07.2022 16:34 Відповісти
Переговори з москалями - це вже гріх.
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13.07.2022 16:39 Відповісти
Не гріх, а злочин.
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13.07.2022 17:20 Відповісти
ЗЕлений ******** ніяк не дочекається переговорів
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13.07.2022 16:40 Відповісти
Какие переговоры, если с ********** сейчас звонят знакомые офицеры с осатанелыми наративами - скоро будем жить в адной стране. То есть взять полностью Украину не отказались, рейх есть рейх, и поэтому очевидно, что их остановит только военное поражение.
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13.07.2022 16:42 Відповісти
Кацап перестает быковать только тогда кога получает в пятак на столько что собственной кровавой юшкой умывается. Покуда мы к сожалению еще не настолько им хлебальники разбили. Так что ничего удивительного. Что-то может измениться только тогда когда мы по их территории открыто отвечать начнем.
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13.07.2022 17:53 Відповісти
Смерть кацапам!
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13.07.2022 17:19 Відповісти
Так зараз переговорів і не може бути. Немає предмету переговорів.
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13.07.2022 17:51 Відповісти
Кажуть Дермак у Турцію поїхав по морю домовлятись!!
Суперперемовник, *****, спец по кацапам з неймовірним досвідом перемовин на стрелках у Солохи. Кращого екземпляру для здачі Одеси і не знайти.
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13.07.2022 17:59 Відповісти
Якось по ідіотськи звучить. - Переговорів про завершення війни немає. Типу домовились воювати, а тепер потрібно домовитись про завершення війни. Хоча.... Дуже схоже ( я навіть впевнений ), що домовленність була та все пішло не по плану. Заклик шашлички маринувати з хитренькою посмішкою, більше підходить російське слово ухмилкою, не виходить з голови. То була дійсно подлєнькая така ухмилка, яка на мить відкрила зневагу у зверненні до народу.
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13.07.2022 18:06 Відповісти
 
 