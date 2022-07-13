Переговорів з РФ щодо завершення війни наразі немає, - Кулеба
Переговорів України з РФ щодо завершення війни наразі немає через позицію Росії та продовження агресії проти нашої країни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Наразі немає переговорів між Росією та Україною через позицію Росії та продовження її агресії проти нашої країни. Тож обговорювати немає чого", - пояснив міністр.
За словами Кулеби, метою України у війні, яку розпочала Росія, є звільнення своїх територій, відновлення територіальної цілісності та повного суверенітету на сході та півдні України.
"Це кінцевий пункт нашої переговорної позиції", - додав глава МЗС.
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+1 Сергій Коркмен
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за "наразі" - отримаєш другу поламану ногу
дійшло?
окурок будет воевать за свое корыто до последнего русского.......
Помітили, що з украінської геть щезли такі слова, як нині, тепер, зараз і подібні? Лишилася одним-одна "наразя".
А от ще:
Певно, існують дві подруги-нерозлийвода - Палазя та Наразя. Палазі завжди відомо усе, а от Наразі - ні.
Мо' то чиєсь сильне-пресильне чаклунство, га?
Дуже вони кохають один одного..вчора проїзджав по Берліну...всюди рабZeянска триколорна тряпка генерала Власова висить...
Суперперемовник, *****, спец по кацапам з неймовірним досвідом перемовин на стрелках у Солохи. Кращого екземпляру для здачі Одеси і не знайти.