Зеленский установил дедлайн для вступления в ЕС, - Кулеба
Президент Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления в Европейский союз.
Об этом заявил в интервью Forbes глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу", – отметил министр.
Кулеба отметил, что решение зависит не только от Украины, но и ЕС.
"Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины. Даже если мы будем на 120% удовлетворять всем стандартам и имплементируем все директивы, все равно будут тормозить. Надо все делать спокойно, разумно и на результат. Опыт получения статуса кандидата показал, что мы умеем это делать", - объяснил глава МИД.
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ПЛЯТЬ !!!!!!!!!
Ох уж это плохое ЕС.Не понимает всего величия реформ Боневтика.
Что ляха муха за детский сад? Ау, зебиратели, вы, скоты позорные, за это голосовали, нелюди?
"зеленский установидл дедлайн" Ох-хохо...Ах-хахха... Это просто укатайка...
А можна дедлайн по призначенню керівника САП? Бо щось більш прості питання так просто не вирішуться.
Президент взагалі в курсі, що в нас війна і ми зараз на 120% відповідаємо по рівню економіки найбіднішим країнам вже навіть не Європи. Україна без зовнішньої допомоги просто банкрут, але нам не спишуть борги як Україна списує Бені.
Кулеба вже "відірвався від землі", інакше б таке не городив, а Зеля в повній прострації., тому меле, що взбреде в хвору голову.
Очікую, коли Зеля встановить дедлайн для вступу в НАТО, але це вже буде в наступній серії "слуги Бені".