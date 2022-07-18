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членство в ЕС (928) Евросоюз (16683) Кулеба Дмитрий (2880)

Зеленский установил дедлайн для вступления в ЕС, - Кулеба

єс,євросоюз

Президент Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления в Европейский союз.

Об этом заявил в интервью Forbes глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу", – отметил министр.

Кулеба отметил, что решение зависит не только от Украины, но и ЕС.

"Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины. Даже если мы будем на 120% удовлетворять всем стандартам и имплементируем все директивы, все равно будут тормозить. Надо все делать спокойно, разумно и на результат. Опыт получения статуса кандидата показал, что мы умеем это делать", - объяснил глава МИД.

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Топ комментарии
+21
А сейчас я вам не покажу откуда готовилось вступление
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18.07.2022 17:35
+16
Он его нам не скажет, а то на ночь глядя отстранят.
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18.07.2022 17:31
+12
Сборище идиотов....
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18.07.2022 18:06
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Он его нам не скажет, а то на ночь глядя отстранят.
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18.07.2022 17:31 Ответить
"....Але я вам його не скажу", - зазначив міністр.

ПЛЯТЬ !!!!!!!!!
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18.07.2022 18:00 Ответить
Второй почтальон Печкин?
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18.07.2022 17:32 Ответить
Smatrju ZE nadumal pravitj kak ***** , godikov 20 atj .......🤡
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18.07.2022 17:33 Ответить
зебил еще, возможно, не понял, что тут ему не россия)
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18.07.2022 17:51 Ответить
Навіщо тоді взагалі казав про цього сраного європейця? Аби пропіарити клоуна.
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18.07.2022 17:35 Ответить
А сейчас я вам не покажу откуда готовилось вступление
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18.07.2022 17:35 Ответить
Дедлайнери! Зробить спочатку дезінсекцію і дератизацію у своєму офісі, потім щось базікайте!
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18.07.2022 17:36 Ответить
Надувать щеки умеете. В остальном пока грандиозные провалы.
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18.07.2022 17:37 Ответить
можна так налякати когось у ЄС, що він свідомо гальмуватиме все, пов'язане з європейською інтеграцією України. Навіть якщо ми будемо на 120% відповідати всім стандартам і імплементуємо всі директиви, все одно гальмуватимуть. Джерело:

Ох уж это плохое ЕС.Не понимает всего величия реформ Боневтика.
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18.07.2022 17:39 Ответить
Звісно ЄС перелякається, коли дізнається що за планом дедлайн у 2050 році і вступати в ЄС нас буде все ще Зеленський
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18.07.2022 17:41 Ответить
"Але я вам його не скажу", - зазначив міністр."
Что ляха муха за детский сад? Ау, зебиратели, вы, скоты позорные, за это голосовали, нелюди?
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18.07.2022 17:43 Ответить
А дедлайны на увольнение Татарова и Ермака установил?
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18.07.2022 17:50 Ответить
Не на часі.
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18.07.2022 17:54 Ответить
в мене є дедлайн але я вам його не покажу
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18.07.2022 17:52 Ответить
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18.07.2022 17:55 Ответить
Зеленський знає, що таке дедлайн! Ні фуя собі, який у нас "патужний" призидент... на жаль, він і клізму коту, навряд поставить, а тут- дедлайн...дякую, Кулеба, насмішив!
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18.07.2022 18:04 Ответить
Назвав дедлайном. Да, цей дєд справжнє лайно!
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18.07.2022 18:05 Ответить
Сборище идиотов....
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18.07.2022 18:06 Ответить
породу не проп'єш! скумбрії є ким пишатись. кидається дед лайном як парашники сухим корв'яком
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18.07.2022 18:06 Ответить
а дерьмак то что? Что сказал? Одобрил?
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18.07.2022 18:10 Ответить
Кто сказал, что зеля разучился шутить ? ЕС сказало: условия выполнить до конца года. Точка.

"зеленский установидл дедлайн" Ох-хохо...Ах-хахха... Это просто укатайка...
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18.07.2022 18:13 Ответить
Они сказали что в конце года будет первая проверка сделанного. Это как бы пошаговый процесс. Сделал домашнее задание - идешь дальше.
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18.07.2022 18:25 Ответить
Кулеба, не треба на 120 відсотків, дайте менше але якісно.
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18.07.2022 18:13 Ответить
яке членство в ЄС коли вам прямо в очі кажуть - у вас при владі зрадники і корупціонери... які мля 120%, чи ти курнув в Амстердамі?
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18.07.2022 18:19 Ответить
Тю. А його важко перенести?

А можна дедлайн по призначенню керівника САП? Бо щось більш прості питання так просто не вирішуться.
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18.07.2022 18:20 Ответить
А о котрій в нас завтра сонце по зеленському сходить ?
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18.07.2022 18:28 Ответить
Сонце сходить з першим почухуванням яєць Найвеличнішим.
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18.07.2022 19:34 Ответить
з Ермаками і Татаровими ми в ЕС не попадем.
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18.07.2022 18:34 Ответить
кулеба сьогодні зовсім йо@нуте - чи ширнувся чи нюхнув...
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18.07.2022 20:01 Ответить
плять дибіли
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18.07.2022 20:12 Ответить
Дедлайн? А то шо?
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18.07.2022 21:02 Ответить
Я так розумію, що ЄС тепер нічого не вирішує, бо Зеленський вже встановив дедлайн для вступу (до виборів).
Президент взагалі в курсі, що в нас війна і ми зараз на 120% відповідаємо по рівню економіки найбіднішим країнам вже навіть не Європи. Україна без зовнішньої допомоги просто банкрут, але нам не спишуть борги як Україна списує Бені.
Кулеба вже "відірвався від землі", інакше б таке не городив, а Зеля в повній прострації., тому меле, що взбреде в хвору голову.
Очікую, коли Зеля встановить дедлайн для вступу в НАТО, але це вже буде в наступній серії "слуги Бені".
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18.07.2022 21:05 Ответить
ЄС та Зеля-2 речі несумісні.
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18.07.2022 21:43 Ответить
Зєля як був ******* так і є
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18.07.2022 22:17 Ответить
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18.07.2022 22:20 Ответить
Кулєба поясни своєму брату по розлому що дед- лайн це коли по самій верхній октаві роялю *******. Простий рецепт потрапляння в ЄС : беню - в Штати; баканова, єрмака, татарова - в Лондон на поліграф в МІ-6, портнова і ********* - в Маріїнський на гіляку, сам можеш батьків провідати і там і залишатись поки патрушев в Оман не викличе
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18.07.2022 22:34 Ответить
от автора "в голове я уже закончил войну"...
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18.07.2022 22:54 Ответить
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19.07.2022 00:19 Ответить
 
 