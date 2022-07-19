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Польща (8255) медична допомога (108)

До Польщі на лікування доставили 32 поранених українських воїнів

медицина

На територію Польщі медичним поїздом доправлені 32 українські військові з пораненнями різного ступеня важкості. Пацієнтів розвезли в лікарні Варшави та інших міст.

Про це повідомив заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Блажей Побожи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Polsat News.

За його словами, ініціатива з розроблення маршруту спеціального транспортного поїзда з медичним обладнанням з українських областей до польських міст була втілена ще на початку повномасштабної війни України з Росією.

"У лютому була реалізована концепція санітарного поїзда, який міг би доставити поранених захисників України з фронту до Польщі в разі потреби", – зазначив Побожи.

Досі спеціалізований медичний потяг використовувався для перевезення до Польщі онкохворих дітей та біженців з України, що потребували медичної допомоги.

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Респект і велика вдячність полякам
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19.07.2022 14:50 Відповісти
Полякам шана!
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19.07.2022 14:52 Відповісти
а шо каже Швейцарія? виражає озабочєнность..
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19.07.2022 15:08 Відповісти
 
 