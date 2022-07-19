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біженці (1762) податки (3733) Польща (8255)

Польща дозволила українським біженцям на віддаленій роботі не сплачувати податки

работа,удаленка

Українські біженці у Польщі, які працюють дистанційно, можуть не сплачувати податки у цій країні.

Про це ідеться у листі міністерства фінансів Польщі у відповідь на запит Офісу ефективного регулювання (BRDO) та IT-асоціації України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

У повідомленні відомства зазначають, що українці можуть сплачувати податки на користь своєї держави, якщо вони одержують доходи не з польських джерел. Ідеться про тих співробітників компаній, які не мають зареєстрованого представництва у Польщі.

У травні BRDO і IT-асоціація України звернулися до уряду Польщі та міністерств фінансів Болгарії, Німеччини, Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини з проханням не змінювати податкове резидентство біженців-підприємців, які опинилися в цих країнах. Основним аргументом було те, що війна Росії проти України спричинила трудову міграцію і також може призвести до "вимивання" українських платників податків, які на час війни змушені були тікати до інших країн. Водночас для України критично важливо, щоб фінансові потоки, попри війну, залишились у державі.

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За даними ООН, з початку повномасштабної війни РФ проти України станом на 19 липня приблизно 9,2 млн українців виїхали за кордон. 3,6 млн українців зареєструвалися в Європі за механізмом тимчасового захисту Євросоюзу або за аналогічними програмами. З них 1,2 млн зареєструвалися в Польщі. 65% українських біженців не планують повертатися на Батьківщину найближчим часом, про це свідчать результати опитування ООН.

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у мене є декілька знайомих швейників з Харкова
ніхто з них не планує повертатися до України зовсім
незважаючи на те, що це небідні люди - ну наприклад один мій знайомий має у власністі біля 10 квартир та свій цех у вигляді окремого будинку
він заеестрував фірму в Польщі, отримав картку побуту й планую до кінця року викупити будинок у якому живе зараз у Польщі, його вже взагалі не цікавлять ні його 10 квартир, ні його цех у Харкові
ото такі справи, малята
на питання як він виїхав до Польщі відповім відразу - він одноокий
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19.07.2022 15:32 Відповісти
Можемо тільки порадіти за людину, насправді.
І правильно робить що не планує повертатися.
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19.07.2022 15:37 Відповісти
На жаль ситуація наразі досить розповсюджена. І справа не тільки у війні. Багатьох дістав той бардак, що коїться в Україні. І кінця краю тому не видно. Люди хочуть кращого майбутнього для себе, і для дітей. І це цілком нормально.
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19.07.2022 16:49 Відповісти
Я тоже в Польше сейчас. И надо не радоваться за меня, а посыпать голову пеплом за себя!

Да, налоги, но трамваи почти пустые ходят с точностью по расписанию в пол-одну минуту. Благодаря тому, что деньги платят за проезд не шахиду-маршрутнику, а в бюджет, который боятся воровать, т.к. он под вниманием общественности.
И когда наши граждане видят, что даже в польских хрущевках можно отключит отопление или отбирать тепла, сколько тебе нужно и это стоит КОПЕЙКИ - то ребята, они вернуться только чтобы спросить вас за всё украденное и потерянное!
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19.07.2022 15:57 Відповісти
поляки молодцы, проблема налогового резиденства действительно актуальна. лично столкнулся когда ведущий специалист был вынужден принять офер в германии поскольку наша модель не канает. как бы это было не болезнено и для команды и для нее.
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19.07.2022 16:44 Відповісти
Справжнім друзям полякам-черговий респект...
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19.07.2022 16:29 Відповісти
Хитрі друзі, так переманять до себе всіх фрілансів.
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19.07.2022 16:56 Відповісти
А ви бачу дуже хитренькі, хочете продовжувать зелений цирк і обжиратись свинячими рилами з бюджетного корита, тримаючи людей тільки на патріотизмі? Передавайте привіт мразоті гєтманцеву, який бажає "щіпать гусєй", тільки от гуси полетіли в Польщу, де за їх податки не зелені свині хрюкатимуть в бюджетному кориті, а реально покращують життя людям і для людей.
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19.07.2022 17:45 Відповісти
Насправді, якщо розпочнеться судова реформа, то Україна за 10 років буде заможнішою від Польщу. Я спостерігаю і сподіваюсь, що так воно і буде. Тоді потрібно повертатись і відбудовувати свою країну. А якщо ніяких покращень в цьому плані не буде, тоді потрібно думати. Тому що занепад економіки та інфраструктури страшний.
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19.07.2022 23:28 Відповісти
 
 