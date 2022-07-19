Польща дозволила українським біженцям на віддаленій роботі не сплачувати податки

Українські біженці у Польщі, які працюють дистанційно, можуть не сплачувати податки у цій країні.

Про це ідеться у листі міністерства фінансів Польщі у відповідь на запит Офісу ефективного регулювання (BRDO) та IT-асоціації України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

У повідомленні відомства зазначають, що українці можуть сплачувати податки на користь своєї держави, якщо вони одержують доходи не з польських джерел. Ідеться про тих співробітників компаній, які не мають зареєстрованого представництва у Польщі.

У травні BRDO і IT-асоціація України звернулися до уряду Польщі та міністерств фінансів Болгарії, Німеччини, Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини з проханням не змінювати податкове резидентство біженців-підприємців, які опинилися в цих країнах. Основним аргументом було те, що війна Росії проти України спричинила трудову міграцію і також може призвести до "вимивання" українських платників податків, які на час війни змушені були тікати до інших країн. Водночас для України критично важливо, щоб фінансові потоки, попри війну, залишились у державі.

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За даними ООН, з початку повномасштабної війни РФ проти України станом на 19 липня приблизно 9,2 млн українців виїхали за кордон. 3,6 млн українців зареєструвалися в Європі за механізмом тимчасового захисту Євросоюзу або за аналогічними програмами. З них 1,2 млн зареєструвалися в Польщі. 65% українських біженців не планують повертатися на Батьківщину найближчим часом, про це свідчать результати опитування ООН.