Польща дозволила українським біженцям на віддаленій роботі не сплачувати податки
Українські біженці у Польщі, які працюють дистанційно, можуть не сплачувати податки у цій країні.
Про це ідеться у листі міністерства фінансів Польщі у відповідь на запит Офісу ефективного регулювання (BRDO) та IT-асоціації України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".
У повідомленні відомства зазначають, що українці можуть сплачувати податки на користь своєї держави, якщо вони одержують доходи не з польських джерел. Ідеться про тих співробітників компаній, які не мають зареєстрованого представництва у Польщі.
У травні BRDO і IT-асоціація України звернулися до уряду Польщі та міністерств фінансів Болгарії, Німеччини, Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини з проханням не змінювати податкове резидентство біженців-підприємців, які опинилися в цих країнах. Основним аргументом було те, що війна Росії проти України спричинила трудову міграцію і також може призвести до "вимивання" українських платників податків, які на час війни змушені були тікати до інших країн. Водночас для України критично важливо, щоб фінансові потоки, попри війну, залишились у державі.
За даними ООН, з початку повномасштабної війни РФ проти України станом на 19 липня приблизно 9,2 млн українців виїхали за кордон. 3,6 млн українців зареєструвалися в Європі за механізмом тимчасового захисту Євросоюзу або за аналогічними програмами. З них 1,2 млн зареєструвалися в Польщі. 65% українських біженців не планують повертатися на Батьківщину найближчим часом, про це свідчать результати опитування ООН.
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ніхто з них не планує повертатися до України зовсім
незважаючи на те, що це небідні люди - ну наприклад один мій знайомий має у власністі біля 10 квартир та свій цех у вигляді окремого будинку
він заеестрував фірму в Польщі, отримав картку побуту й планую до кінця року викупити будинок у якому живе зараз у Польщі, його вже взагалі не цікавлять ні його 10 квартир, ні його цех у Харкові
ото такі справи, малята
на питання як він виїхав до Польщі відповім відразу - він одноокий
І правильно робить що не планує повертатися.
Да, налоги, но трамваи почти пустые ходят с точностью по расписанию в пол-одну минуту. Благодаря тому, что деньги платят за проезд не шахиду-маршрутнику, а в бюджет, который боятся воровать, т.к. он под вниманием общественности.
И когда наши граждане видят, что даже в польских хрущевках можно отключит отопление или отбирать тепла, сколько тебе нужно и это стоит КОПЕЙКИ - то ребята, они вернуться только чтобы спросить вас за всё украденное и потерянное!