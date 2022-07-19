Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про особливий статус поляків
За проєктом закону, громадяни Польщі отримають в Україні право на працевлаштування, соціальний захист, освіту та медичне обслуговування нарівні з українцями.
Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроєкт отримав у першому читанні 321 голос.
"Тепер вони (поляки. - Ред.) зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців, користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.
Зокрема:
⁃ отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
⁃ працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
⁃ соціальний захист у разі втрати працездатності або втрати годувальника;
⁃ провадження господарської діяльності;
⁃ здобуття освіти на рівні з громадянами України;
⁃ соціальні виплати;
⁃ отримання допомоги з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;
⁃ медичне обслуговування", - написав Железняк.
Будь ласка, зачекайте...
Де гарантія, що кацап, маючи другим польське громадянство, не скористається цим статусом?
союзна держава поляків, українців, литовців та білорусів
це - страшний сон кацапів!
Czyli Polska kilka miesięcy temu wprowadziła takie same prawa dla ukraińców, a ze strony Ukrainy, to "Глибока фатальна помилка". Bogata pojebami ziemia ukraińska
PS Ти, крім усього і не умієш уважно читати: "міну сповільненої дії" і "фатальної помилки" допустилося саме польське керівництво, урівнявши у правах поляків і українців. Українців у Польщі зараз більше 6 мільйонів і їх кількість зростає. Поляків в Україні майже немає. Угадай з трьох разів (не буде замало для тебе?) що станеться з Польщею, коли буде з різних причин активізовано т.з. "український фактор"?
Dane US : "Obecność Ukraińców w Polsce oszacowali w kwietniu 2022 roku na około 2,9 mln. W tym około 1,35 mln tych, którzy mieszkali w Polsce przed wojną i około 1,55 mln uchodźców wojennych (z tego 1 mln to dzieci".Nie wliczono tych,co wyjechali w Ukraine z powrotem.
Na przyszłość, przystopuj z publicznymi wystąpieniami, i , może, w swoim towarzystwie, ujdziesz za normalnego. Teraz to pieprzysz,jak stetryczały debil.
Конай звідси, ляше, іди додому та запасайся памперсами...
"Ми воюємо..." zartowniś, tacy jak ty, wojują najwyżej na wersalce, przed telewizorem. Wojownik zasrany.
Spierdalaj lepiej z cenzora, "patrioto".
Не плекайте ілюзій щодо т.з. польської військової "щедрої допомоги" Польща переслідує передусім свої інтереси: не пропустити московську орду до польських кордонів, бо тоді полякам буде піхва. На українців їм насрати - нате вам зброю і гробіть одні одних чим більше, тим краще., Україна для поляків - лише буферна територія, "прокладка", для бойні з кацапами і не більше . А як "притисне" (якщо уже не "притиснуло...) ,то у поляків швидко знайтеться якийсь польськии Рібентроп (ський) на чергового московського молотова і домовляться і Україну роздеруть. І оком не кліпнуть.