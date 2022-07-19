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ВР (14814) Польща (8255) Железняк Ярослав (533)

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про особливий статус поляків

польща

За проєктом закону, громадяни Польщі отримають в Україні право на працевлаштування, соціальний захист, освіту та медичне обслуговування нарівні з українцями.

Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт отримав у першому читанні 321 голос.

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"Тепер вони (поляки. - Ред.) зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців, користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.

Зокрема:

⁃ отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;

⁃ працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

⁃ соціальний захист у разі втрати працездатності або втрати годувальника;

⁃ провадження господарської діяльності;

⁃ здобуття освіти на рівні з громадянами України;

⁃ соціальні виплати;

⁃ отримання допомоги з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;

⁃ медичне обслуговування", - написав Железняк.

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Топ коментарі
+17
Це провильно і добре
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19.07.2022 14:02
+10
Хай живе Річ Посполита 2 -

союзна держава поляків, українців, литовців та білорусів

це - страшний сон кацапів!
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19.07.2022 14:28
+7
А хіба є кацапи з польським громадянством?
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19.07.2022 14:19
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19.07.2022 14:02 Відповісти
Якщо це стосовно поляків. Бо, паралельно, ПІД ЧАС ВІЙНИ, протягують множинне громадянство.
Де гарантія, що кацап, маючи другим польське громадянство, не скористається цим статусом?
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19.07.2022 14:17 Відповісти
А хіба є кацапи з польським громадянством?
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19.07.2022 14:19 Відповісти
А українці в Польщі мають такі права?
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19.07.2022 14:18 Відповісти
а живуть в польских хатах i користуються польскою допомогою бiженцi з Украiни?
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19.07.2022 14:24 Відповісти
Jesteś debilem? Czy nie umiesz korzystać z internetu?
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19.07.2022 15:31 Відповісти
так, вони гарнi люди +
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19.07.2022 14:22 Відповісти
Хай живе Річ Посполита 2 -

союзна держава поляків, українців, литовців та білорусів

це - страшний сон кацапів!
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19.07.2022 14:28 Відповісти
ти напевне забув як в тій речі козаків живцем на палю саджали? не треба плутати Галицько-Литовське князівство,і польську в масі своїй Річ Посполиту,де українці-русини,в масі своїй були ніким,за винятком невеликої кількості полонізованої нашої шляхти.
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19.07.2022 14:45 Відповісти
Краще Міжмор'я, такий проект уже мав місце в історії і був би ідеальним виходом для нашої держави
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19.07.2022 14:52 Відповісти
то теж фігня для лохів,економічно жодна з країн Балітії чи навіть Польща,це пшик в масштабах ЄС,томус тільки ЄС та НАТО,бо НТО ,це не тільки військова міць,а ще й потужна економіка,все решта,ліплення ОВД для бідних і обдертих,ще раз кажу не треба видумувати ровер.де все уже давно придумано до нас і добре працює,а усі ці "міжморря,речі посполиті",до речі чому ми маєм лягати під польську річ,а чого поляки не хочуть до Великого Князівства Литовського,або до нас до Русі Київської? а скажу,тому що їм то все нах не впало,бо ринок ЄС,для них приорітетний.Тому ми можемо створювати всякі квазі-союзи в межах ЄС (я кажуть чим би дитя не тішилось),але основна наша ціль це НАТО і ЄС. Крапка
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19.07.2022 22:47 Відповісти
"Річ посполита" перекладається як "республіка", тобто "річ для народу" і ніякого національного забарвлення не несе. Це дійсно було об'єднання декількох народів.
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19.07.2022 22:56 Відповісти
річ посполита то для нас те саме,що для поляків УПА,подразник для історичної памяті,але полякам можна срати на нашу історію,а нам тіпа "нє вольно",а чого я маю поважати цих "освідчених республіканців",які живцем наших людей,то на палю садили,то в казанах живцем варили,лише за наше бажання жити вільно і ніхрена вони не республіка були,їм до січі як безногому до балету.Просто поляки не дуже ******* коли мордою в лайно їхнє тицяють,і згадують їм причини усіх наших повстань,та і тої ж "волинської різні",а причина проста як дві копійки,в минулому поляки чинили проти українців звірства аналогічні кацапським,і не треба цього забувати і давати робити з себе знов наймитів,тільки взаємоповага,та взаємовигідні сусідські відносини,а не ця вся ***** про чергові "братні" народи. Тому що у кожної країни передусім ВЛАСНІ інтереси.
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20.07.2022 02:22 Відповісти
Всіляке було. Була й Гайдамаччина,що знищила Річ Посполиту,через глумлення католіцизмом. Але,наслідком знекровлення народів була кацапська експансія на весь простір. Треба длрослішати,й нейти хибними шляхами предків
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19.07.2022 16:17 Відповісти
Глибока фатальна помилка. Міна сповільненої дії. Хто знає поляків і історію українсько-польських стосунків...
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19.07.2022 15:06 Відповісти
Też żyjesz przeszłością i chodzisz z "diedami " na patyku?
Czyli Polska kilka miesięcy temu wprowadziła takie same prawa dla ukraińców, a ze strony Ukrainy, to "Глибока фатальна помилка". Bogata pojebami ziemia ukraińska
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19.07.2022 15:36 Відповісти
Та,нехвилюйся,й непереймайся дебілів вистачає.... бьємося,як можемо. Звісно закон,лише,симметризує стан. Але.... сам розумієш
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19.07.2022 16:07 Відповісти
То є блт- провокатор.Подивись на реєстрацію
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19.07.2022 16:18 Відповісти
Może i prowokator, ale, przede wszystkim, to zwykły debil
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19.07.2022 18:39 Відповісти
Ну, раз ти уже перейшов на "дискусію" такого рівня, то читай. Тупий ти, ляше, як сибірський (саме сибірський!) валянок. Власне, ви іншими ніколи не були: крім патологічної зверхності і амбіцій (те, що ви називаєте "гонором") у вас нічого іншого не було, передусім - мізків... Саме тому вас двічі роздерали, і, заміть усі два рази історичні розділи Польщі сталися з причини і безпосередньої участі Українців. Уже незабаром станеться Третій і останній розділ. І теж через вашу генетично закладену тупість. І теж за участі Українців. НАТО і ЄС за спини яких ви заховалися і "хоробро" хрюкаєте - допоможе вам, як мертвому припарка.
PS Ти, крім усього і не умієш уважно читати: "міну сповільненої дії" і "фатальної помилки" допустилося саме польське керівництво, урівнявши у правах поляків і українців. Українців у Польщі зараз більше 6 мільйонів і їх кількість зростає. Поляків в Україні майже немає. Угадай з трьох разів (не буде замало для тебе?) що станеться з Польщею, коли буде з різних причин активізовано т.з. "український фактор"?
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19.07.2022 17:48 Відповісти
Myslisz jak prawdziwy ruski. Nie checę obrazić ukraińców, ale ty nie ukrainiec, ty motłoch historii i terazniejszosci. O czym ty pierdolisz, durniu, o 6 milionach?
Dane US : "Obecność Ukraińców w Polsce oszacowali w kwietniu 2022 roku na około 2,9 mln. W tym około 1,35 mln tych, którzy mieszkali w Polsce przed wojną i około 1,55 mln uchodźców wojennych (z tego 1 mln to dzieci".Nie wliczono tych,co wyjechali w Ukraine z powrotem.
Na przyszłość, przystopuj z publicznymi wystąpieniami, i , może, w swoim towarzystwie, ujdziesz za normalnego. Teraz to pieprzysz,jak stetryczały debil.
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19.07.2022 18:31 Відповісти
Ти вже вдруге на цій сторінці обзиваєш українців "дебілами". Ти на цьому закомплексований - видно тобі міцно і з дитинства вбили в голову цей термін... Чого ти сюди приперся, ляше? Іди додому і готуйся до "нових реаліїв". Ми воюємо і упораємося без вас. Ви заховалися за українські спини і т.з. "5 поправку" та десяток "абрамсів" і думаєте, що тримаєте Бога за ноги?Твоя срана Польща не витримала би такого удару як Україна і усралася би протягом кількох годин. Втім, вас це ще чекає.
Конай звідси, ляше, іди додому та запасайся памперсами...
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19.07.2022 19:07 Відповісти
Durniu, nie ukraińców, a ciebie. Ucz języki , pojebie!
"Ми воюємо..." zartowniś, tacy jak ty, wojują najwyżej na wersalce, przed telewizorem. Wojownik zasrany.
Spierdalaj lepiej z cenzora, "patrioto".
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19.07.2022 20:27 Відповісти
Wszystko zmienilosze!
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19.07.2022 15:42 Відповісти
Вшистко може змінюваттся,лише поступово. Не жени конів,вони ходять,як звикли
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19.07.2022 16:08 Відповісти
Ніц ся не змінило. Поляк як дивився на українця, як на бидло, так і дивится. Проаналізуй виступи польських політиків, рішення Сейму, почитай польську історію, ставлення до заробітчан і переселенців, ставлення до пам"ятників українським воїнам...
Не плекайте ілюзій щодо т.з. польської військової "щедрої допомоги" Польща переслідує передусім свої інтереси: не пропустити московську орду до польських кордонів, бо тоді полякам буде піхва. На українців їм насрати - нате вам зброю і гробіть одні одних чим більше, тим краще., Україна для поляків - лише буферна територія, "прокладка", для бойні з кацапами і не більше . А як "притисне" (якщо уже не "притиснуло...) ,то у поляків швидко знайтеться якийсь польськии Рібентроп (ський) на чергового московського молотова і домовляться і Україну роздеруть. І оком не кліпнуть.
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19.07.2022 16:51 Відповісти
Дуже правильне рішення!
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19.07.2022 18:30 Відповісти
ні.а решта хто нам помагають що мимо каси?
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19.07.2022 22:49 Відповісти
Цей закон у відповідь на такий самий закон, що був прийнятий в Польщі стосовно українських громадян. Якщо решта країн прийме аналогічні закони, то Україна відповість симетрично.
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19.07.2022 23:01 Відповісти
 
 