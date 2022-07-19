Вандали в Польщі спаплюжили мурали на підтримку України. ФОТОрепортаж

Четверо молодиків лишили образливі написи на муралах на підтримку України в Гданську.

Про це повідомила Поморська залізниця, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на польське видання RMF24.

Вандали спаплюжили три мурали, створені в рамках компанії "Солідарність з Україною", яку Поморська залізниця проводить спільно з художниками Троймяста та Академією образотворчого мистецтва в Гданську. Серед них - роботи художника з Гданська, широко відомого як Tuse.

"Було знищено два мурали Пьотра "TUSE" Яворського. Це мурали, фотографії яких облетіли весь світ, і тому їх можна розглядати як витвори мистецтва великої цінності, і це також вплине на розмір шкоди, заподіяної вандалами, і штрафів після їх упіймання", - сказав Томаш Конопацкі, прессекретар Поморської залізниці.

Поруч на стіні вандали залишили антиукраїнські написи. Їх уже зафарбували співробітники залізниці.

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Залізничники звернулися до поліції Гданська. На відео з камер спостереження добре видно обличчя всіх чотирьох вандалів.

"Усі захищені докази разом із звітом, звичайно, будуть передані до Поморської поліції, і якщо хтось із вас має будь-яку інформацію про це ... (на жаль, ми не можемо прямо написати те, що думаємо з цього приводу), будь ласка, зв'яжіться з нами", - йдеться в дописі залізниці у фейсбуці.







