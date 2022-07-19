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Вандали в Польщі спаплюжили мурали на підтримку України. ФОТОрепортаж

Четверо молодиків лишили образливі написи на муралах на підтримку України в Гданську.

Про це повідомила Поморська залізниця, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на польське видання RMF24.

Вандали спаплюжили три мурали, створені в рамках компанії "Солідарність з Україною", яку Поморська залізниця проводить спільно з художниками Троймяста та Академією образотворчого мистецтва в Гданську. Серед них - роботи художника з Гданська, широко відомого як Tuse.

"Було знищено два мурали Пьотра "TUSE" Яворського. Це мурали, фотографії яких облетіли весь світ, і тому їх можна розглядати як витвори мистецтва великої цінності, і це також вплине на розмір шкоди, заподіяної вандалами, і штрафів після їх упіймання", - сказав Томаш Конопацкі, прессекретар Поморської залізниці.

Поруч на стіні вандали залишили антиукраїнські написи. Їх уже зафарбували співробітники залізниці.

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Залізничники звернулися до поліції Гданська. На відео з камер спостереження добре видно обличчя всіх чотирьох вандалів.

"Усі захищені докази разом із звітом, звичайно, будуть передані до Поморської поліції, і якщо хтось із вас має будь-яку інформацію про це ... (на жаль, ми не можемо прямо написати те, що думаємо з цього приводу), будь ласка, зв'яжіться з нами", - йдеться в дописі залізниці у фейсбуці.

Вандали в Польщі спаплюжили мурали на підтримку України 01
Вандали в Польщі спаплюжили мурали на підтримку України 02
Вандали в Польщі спаплюжили мурали на підтримку України 03
Вандали в Польщі спаплюжили мурали на підтримку України 04

Автор: 

графіті (31) залізниця (1508) Польща (8528) вандалізм (430)


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Топ коментарі
+32
Кацапські смердючі свині продовжують срати по усьому світу...
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19.07.2022 09:19
+19
Любітелі руськага міра дали цим наркошам на ширку, вони й раді стараться
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19.07.2022 09:20
+17
Стопудово є присутність воні кацапсячих лаптєй...
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19.07.2022 09:26
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Кацапські смердючі свині продовжують срати по усьому світу...
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19.07.2022 09:19 Відповісти
насправді є і такі поляки
моравецький сказонув - пацанва побігла.
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19.07.2022 09:22 Відповісти
Моравецький?
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19.07.2022 10:09 Відповісти
https://novynarnia.com/2022/07/12/moraveczkyj-nazvav-putina-spadkoyemczem-upa-vyatrovych-vidreaguvav/ "Україна бачить, куди веде націоналізм та імперіалізм, і що спадкоємець українських націоналістичних організацій та УПА - Путін, який намагається принести руський мир"


Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
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19.07.2022 10:30 Відповісти
Він ще пілсудського забув. Але свій це герой а чужий це бандит. Чисто каццапська логіка
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07.09.2022 08:15 Відповісти
Пацанва "побігла" не от Моравецкого, а от банальных пенендз врученных им от кокого-нибудь агента ФСБ. Схеме-1000 лет.
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19.07.2022 10:40 Відповісти
Любітелі руськага міра дали цим наркошам на ширку, вони й раді стараться
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19.07.2022 09:20 Відповісти
То не вандали, то ще гірше, то москалі.
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19.07.2022 09:23 Відповісти
Есть не мало поляков, которые западную Украину своей землёй считают.
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19.07.2022 10:10 Відповісти
а сколько кацапов Кенинсберг тоже своим - как и остальные Земли-территории кацапо-пЭдерации...
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19.07.2022 10:16 Відповісти
Школоті тупо заплатили,дати по дупі та заставити прибирати вулиці,нехай краще так зрозуміють як гроші заробляти
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19.07.2022 09:25 Відповісти
Стопудово є присутність воні кацапсячих лаптєй...
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19.07.2022 09:26 Відповісти
То кацапські діти
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19.07.2022 09:26 Відповісти
Кацапня сере де тільки може і ні разу не палиться.
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19.07.2022 09:30 Відповісти
Эти малолетние гопники не понимают что если бы пала Украина - они на очереди...
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19.07.2022 09:42 Відповісти
Та то мабудь дітки зайвохромосомних, які переїхали в Польщу, але страдають за совком.

Вважаю, що ніякі виправні роботи там вже нічого не виправлять, там вже безповоротно пошкоджений мозок.
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19.07.2022 09:47 Відповісти
можливо,що із наших "біженців"!там багатенько так,подібних персонажів
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19.07.2022 09:59 Відповісти
Golovne scho v trenikas.. hiba polyaky tak hodyat'? Gadav scho tze moskalsko-gopnikovs'kyi trend
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19.07.2022 11:14 Відповісти
Кенігсберг поруч
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19.07.2022 12:19 Відповісти
Друзья поляки говорят, что из-за поведения беженцев у остальных поляков уже складывается мнение что все украинцы наглые, и не уважают людей. По лицу мажоров в золоте. Я помню как в феврале через мой город уезжяли тысячи автомобилей, и из города убегали только самые зажиточные, которые и раньше людей не во что не ставили.
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24.07.2022 14:40 Відповісти
Не обращать внимания. Милионы ваших близких сейчас у нас и не встретилось хотя бы с одним плохим словом, хотя люди бывают разные: в том нацики и зомбированные дебилы. Тот факт, что инцидент с какими то говнюками вытаскивается в Украине,именно на массовую публику- плохо пахнет, ведь точно также можно писать о том ,что к каком то одном с тысячи польских кабаков, подрались пяные наши с вашими , и вытащить это на уровень ЦТВ .
Завтра об этом скажет ормянская проститутка или другой соловьев: комментарий будет примерно такой: "Поляки выступают против Украинцам" , ваши же прорусские добавят свои комментарии( которые вижу тоже здесь ) и "сложится мнение " у Шольцов, Макронов и подобных евро проституток, что не все так однозначно и можно попроститучничать как 80 лет тому назад с Гитлером и Vichy..
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27.12.2022 04:07 Відповісти
 
 