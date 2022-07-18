Поляки послідовно бойкотують російські товари, хоча зазвичай подібні акції обмежувалися дописами у соцмережах, - Rzeczpospolita

Літні люди більше схильні уникати товарів виробництва РФ і Білорусі, однак навіть у віковій групі до 25 років майже 60% опитаних бойкотують вироби.

Дослідження видання Rzeczpospolita демонструє, що поляки продовжують бойкотувати Росію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо. 61 відсоток клієнтів намагається уникати російської продукції, а також компаній з тих країн, які все ще співпрацюють з агресором.

Як пише Rzeczpospolita, напад Росії на Україну є безпрецедентною подією в новітній історії регіону. "Також абсолютно незвичною є реакція поляків, коли йдеться про їхні рішення як споживачів. Досі було багато спроб бойкотувати компанії, але зазвичай вони закінчувалися записами в соцмережах", - зазначає видання.

Російські та білоруські бренди швидко зникли з полиць польських магазинів, і це ще не кінець споживчого бойкоту. Рішучість споживачів не купувати продукцію агресора зростає з віком.

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