УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7822 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 007 3
Білорусь (7833) бойкот (92) Польща (8246) росія (63556) товарообіг (256)

Поляки послідовно бойкотують російські товари, хоча зазвичай подібні акції обмежувалися дописами у соцмережах, - Rzeczpospolita

бойкот

Літні люди більше схильні уникати товарів виробництва РФ і Білорусі, однак навіть у віковій групі до 25 років майже 60% опитаних бойкотують вироби.

Дослідження видання Rzeczpospolita демонструє, що поляки продовжують бойкотувати Росію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо. 61 відсоток клієнтів намагається уникати російської продукції, а також компаній з тих країн, які все ще співпрацюють з агресором.

Як пише Rzeczpospolita, напад Росії на Україну є безпрецедентною подією в новітній історії регіону. "Також абсолютно незвичною є реакція поляків, коли йдеться про їхні рішення як споживачів. Досі було багато спроб бойкотувати компанії, але зазвичай вони закінчувалися записами в соцмережах", - зазначає видання.

Російські та білоруські бренди швидко зникли з полиць польських магазинів, і це ще не кінець споживчого бойкоту. Рішучість споживачів не купувати продукцію агресора зростає з віком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав німців бойкотувати російські товари: Тисніть, щоб РФ пішла з України, щоб настав мир

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я особисто бойкотую все російське з 2014року. Але дуже цікаво подивитися не на польські дослідження, а на українські! Досі 'какая разніца' і етикеток не читаємо і інфу про власників фірм ігноруємо?
показати весь коментар
18.07.2022 16:12 Відповісти
маєте логіку але часто буває так що наші бариги так інфу зашифрують що вичислити кінцевого бенефеціара дуже проблемно
------------------------------------------------------------------------------------------------
потрібно на законодавчому рівні заборонити всі товари і все що пов"язане з московією
показати весь коментар
18.07.2022 17:16 Відповісти
полякам величезний респект
показати весь коментар
18.07.2022 17:13 Відповісти
 
 