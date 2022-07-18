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Беларусь (7764) бойкот (244) Польша (8138) россия (92987) товарооборот (108)

Поляки последовательно бойкотируют российские товары, хотя обычно подобные акции ограничивались постами в соцсетях, - Rzeczpospolita

бойкот

Старики больше склонны избегать товаров производства РФ и Беларуси, однако даже в возрастной группе до 25 лет почти 60% опрошенных бойкотируют изделия.

Исследование издания Rzeczpospolita демонстрирует, что поляки продолжают бойкотировать Россию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио. 61 процент клиентов пытается избегать российской продукции, а также компаний из стран, которые все еще сотрудничают с агрессором.

Как пишет Rzeczpospolita, нападение России на Украину является беспрецедентным событием в новейшей истории региона. "Также абсолютно необычна реакция поляков, когда речь идет об их решениях как потребителей. До сих пор было много попыток бойкотировать компании, но обычно они заканчивались постами в соцсетях", - отмечает издание.

Российские и белорусские бренды быстро исчезли с полок польских магазинов, и это еще не конец потребительского бойкота. Решительность потребителей не покупать продукцию агрессора растет с возрастом.

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Я особисто бойкотую все російське з 2014року. Але дуже цікаво подивитися не на польські дослідження, а на українські! Досі 'какая разніца' і етикеток не читаємо і інфу про власників фірм ігноруємо?
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18.07.2022 16:12 Ответить
маєте логіку але часто буває так що наші бариги так інфу зашифрують що вичислити кінцевого бенефеціара дуже проблемно
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потрібно на законодавчому рівні заборонити всі товари і все що пов"язане з московією
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18.07.2022 17:16 Ответить
полякам величезний респект
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18.07.2022 17:13 Ответить
 
 