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Кулеба призвал бойкотировать "Ашан", Leroy Merlin и Decathlon

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал продолжить бойкотировать компании, отказывающиеся уходить с российского рынка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, к бойкоту Дмитрий Кулеба призвал в Twitter.

"Очевидно, что потеря работы в России важнее потери жизни в Украине. Если "Ашан" игнорирует 139 украинских детей, убитых за месяц российского вторжения, то игнорируем "Ашан" и все их продукты. Бойкотируем "Ашан", Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon", - призвал Дмитрий Кулеба.

Читайте также: Зеленский призвал немцев бойкотировать российские товары: Давите, чтобы РФ ушла из Украины, чтобы наступил мир
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Топ комментарии
+51
Владелец тс Ашан заявил ,, вьіходить с рьінка раиси єто не ГУМАННО по отношению к россиянам " , тебя бьі козла в Мариуполь привезти и показать мразота что такое не ГУМАННО
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27.03.2022 16:21
+25
Смішний підпис до фотографії, - "Нео - нацист". )))

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27.03.2022 16:19
+16
Думаю, что Кулеба это писал не для нашей страны. У того же Мерлена у нас было вроде как всего 9 магазинов, один из которых уже разобрали орки. Для них дороже потерять рынок паРаши, чем наш. А вот если у них попадают продажи на Западе, то эти уроды задумаются. Так же и с остальными сетями. Кулеба молодец - работает.
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27.03.2022 16:27
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Смішний підпис до фотографії, - "Нео - нацист". )))

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27.03.2022 16:19 Ответить
А что, разве они заплатили все налоги и у них не нарушаются права потребителей на миллионы гривень, которые нужны для фронта?
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27.03.2022 16:20 Ответить
Генеральный директор компании Auchan рассказал, что сеть его гипермаркетов продолжит работу в России. Он отметил, что основной целью компании является принцип пользы -

деньгах на крови
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27.03.2022 16:25 Ответить
Я не раз призывал Цензор довести идею о создании сайта, на котором будут указываться Европейская фирма, ее адрес и страна, которые продолжают торговать с парашей! Причем вышла фирма с торговли с агрессором, удаляется из сайта. Сайт должен быть и англоязычным, чтоб за рубежом его также читали. В этом случае фирма станет прокаженной с ней прекратят торговать адекватные предприятия! Теперь я призываю ребят из анонимуса, пожалуйста, помогите!!! Вам легко будет выявлять фирмы заробатывающих на крови украинского народа и украинских детей!!!
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27.03.2022 16:52 Ответить
Почему только европейские фирмы? Начните с Эпицентров, которые в Крыму работают под брендом Новацентр и платят там налоги. Почему 8 лет Герегам никто ничего не говорил, а сейчас все дружно присели на Ашан и Леруа Мерлен
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27.03.2022 18:16 Ответить
Думаю, что Кулеба это писал не для нашей страны. У того же Мерлена у нас было вроде как всего 9 магазинов, один из которых уже разобрали орки. Для них дороже потерять рынок паРаши, чем наш. А вот если у них попадают продажи на Западе, то эти уроды задумаются. Так же и с остальными сетями. Кулеба молодец - работает.
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27.03.2022 16:27 Ответить
43
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27.03.2022 18:57 Ответить
У нас 43 магазина? Не знал. Но думаю, что в параше все равно больше.
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27.03.2022 20:31 Ответить
свято место пусто не бывает, у нас достаточно своих сетей которые не финансирую армию террористов. АТБ, Сильпо/Фози/Варус и прочие легко займут место прорашистских компаний.
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27.03.2022 16:43 Ответить
Новацентры Гереги спокойно работают в Крыму и платят там налоги и всё нормально. Почему Ашану говорят, что делать, а Герегам не говорят?
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27.03.2022 18:12 Ответить
Разумеется у тебя есть доказательства что они им принадлежат и ты их предоставишь?
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27.03.2022 19:51 Ответить
После оффшорных скандалов, когда вскрылись документы из офшоров, журналисты нарыли доказательства. Можешь погуглить и посмотреть и там не только Гереги. Но им украинские власти до сих пор ничего не предъявили
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27.03.2022 20:10 Ответить
ссылку так и не вижу.
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27.03.2022 20:46 Ответить
Странно, что ты Гуглом пользоваться не умеешь. Открываешь Гугл в поиске вбиваешь "Кто владеет Новацентром?". И получишь много ссылок.
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27.03.2022 21:58 Ответить
Если это правда, то Гереги пойдут по тому же адресу, что и Мерлен. Слышал, что сейчас Эпицентр во Франковске загружает волонтеров просто по списку без оплаты (не знаю, возможно им это компенсируют из бюджета, а может и нет).
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27.03.2022 20:35 Ответить
если случайно сгорят, то однозначно от случайной братской ракеты их работодателя. и разбираться нечего.
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27.03.2022 16:20 Ответить
А они что без лицензии торгуют? Отзовите лицензии хай валят домой
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27.03.2022 16:21 Ответить
Владелец тс Ашан заявил ,, вьіходить с рьінка раиси єто не ГУМАННО по отношению к россиянам " , тебя бьі козла в Мариуполь привезти и показать мразота что такое не ГУМАННО
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27.03.2022 16:21 Ответить
Как хорошо, после войны очистим свой рынок от постилок.
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27.03.2022 16:43 Ответить
Кулеба, а чого ж ти зеленському не кажеш спочатку накласти санкції на них в Україні, а вже потім вимагати аналогічних дій від світу?!
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27.03.2022 16:22 Ответить
Санкції не накладеш, бо це перешкоджання комерційній діяльності і зі сторони українського законодавства немає прямого порушення закону. Тут більше моральна сторона питання.
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27.03.2022 16:25 Ответить
адекватно !!!

де де, а вот на базарі порожнього місця не буваэ !!!

зайдуть інші мережі
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27.03.2022 16:28 Ответить
Це свідомі українці вже давно роблять...
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27.03.2022 16:25 Ответить
вчера у нас в ашане отписдили охранника. никто не вмешивался.
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27.03.2022 16:33 Ответить
А охоронець тут до чого? Де він, і де -- жабоїди, власники того Ашану?
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27.03.2022 16:56 Ответить
это эмоции. ненависть. ну тд.
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27.03.2022 17:03 Ответить
По Киеву ездит метро ,вагоны некоторых выпускал Мытищинский завод . Так что,3,14здить машинистов ?
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27.03.2022 17:10 Ответить
отвечу вам по фрейду. еще немного и писдить будут всех и ***** военный он или нет.
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27.03.2022 17:15 Ответить
ой, сколько теперь будет в Ашане "случайно" разбитых банок и порваных пакетов с мукой !!!!
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27.03.2022 16:26 Ответить
из крыма не выпускают. мост закрыт. хотели - имеете.
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27.03.2022 16:27 Ответить
как там будут крысы жить? сезона не будет. совсем. будут дохнуть.
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27.03.2022 16:41 Ответить
й бажано не тільки співати бо ця кадирівська наволоч нічого не цурається
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27.03.2022 16:34 Ответить
А що за рішенням РНБО не можна визнати їх спонсорами тероризму і закрити нах**й!!??
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27.03.2022 16:31 Ответить
Ті що бажають заробити на війні повинні сісти на одну лаву з військовими злочинцями.
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27.03.2022 16:34 Ответить
Французы, что с них взять... Еще со времён совка были любителями роисии. Все никак не поймут, что никаких дел с ****** иметь нельзя, даже если очень хочется. Надо им помочь это понять, наконец.
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27.03.2022 16:34 Ответить
Ни один уважающий себя Украинец не купит в ZАшане продукты!
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27.03.2022 16:36 Ответить
Всі 3 компанії французкі ! Я вже починаю розуміти,що Макрон і Шольц хотіли зливати Україну !!! не дарма Макарон говорить з ********* годинами і зараз ні слуху ні духу ,щось іде не по плану .
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27.03.2022 16:36 Ответить
Думаю, не варто навіть сподіватися на те, що власники Ашана і Леруа - так само годинами не розмовляють з Макроном.

Він просто посередник сраний
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27.03.2022 16:45 Ответить
Під.....сер
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27.03.2022 16:38 Ответить
Поддерживаю, но почему забыли про Метро?
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27.03.2022 16:40 Ответить
Я про Метро тоже сразу подумал, но... там уникальный случай: украинский менеджмент Метро связался с центральным офисом, чтобы те прекратили работу Метро на рассее. Меркантильные немцы мало того, что отказали, так ещё и пригрозили нашим, что разорвут цепь поставок. То есть вроде как наше Метро и украинская администрация явно против нацистских свинособак. P.S. Хотя конечно понятно, что по франчайзингу всё равно мы какой-то процент немчурам платим.
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27.03.2022 16:54 Ответить
Вже бойкотую Ашан, Nestle і Danone.

Але парковка біля львівського Ашану заповнена авто... Люди якось не надто активно бойкотують.

Тут би не завадило, щоб і постачальники долучилися.

Гниленька мережа і завжди такою була. Тепер зрозуміли чому. Риба гниє з голови.
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27.03.2022 16:41 Ответить
Не все читаю новости, не все в курсе дел. Я думаю если бы был принят закон обязывающий подобные компании вешать перед входом банер с текстом "Эта сеть магазинов продолжает работать в РФ и финансировать армию РФ", то покупателей у них стало бы в разы меньше.
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27.03.2022 19:54 Ответить
Почему забыли Авито - голландская компания, работает на Росии
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27.03.2022 16:44 Ответить
так є таке, в Україні вони під брендом OLX
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27.03.2022 17:32 Ответить
Не можна писати назву орди з великої літери. Тим більше - вкрадену назву. Пишіть історичну - московія!
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27.03.2022 17:40 Ответить
"Ашан" є спонсором убивць дітей
Звільняйтеся з "Ашану" Українці
Най не найме упир у нас людей
Най валять з України ті злочинці ...
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27.03.2022 16:44 Ответить
Треба об'єднатись, щоб перемогти світового монстра Путіна.
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27.03.2022 16:48 Ответить
Давно пора
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27.03.2022 16:49 Ответить
Заходим в гугл, прикрепляем фото с разрушениями, коментируем "sponsor of terrorism" - по всей европе
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27.03.2022 16:54 Ответить
Треба починати з України. Закрити усі магазини цієї групи , заарештувати рахунки та майно. Іншу роботу хай роблять дипломати
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27.03.2022 16:55 Ответить
неХай ******** за рассєйскім Vаєнним карабльOм
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27.03.2022 16:58 Ответить
Все правильно! Працюють в Росії - значить закриваються в Україні...
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27.03.2022 16:58 Ответить
Послать на хутор Ашан - легко. Ещё и жечь можно.
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27.03.2022 17:00 Ответить
Ок. Отправляю ашан в след за российским военным кораблем! Других в городе у меня нет, но и они туда же. Пожалуй нужно больше обращений к Anonymous, они быстренько разберется с этими тц.
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27.03.2022 17:03 Ответить
А що там газ та нафта,по нашим трубам течуть рікою з Московії?то ви із себе починайте,мабуть і за скотів»zемавпі капає,но ета другоє,чи не так?
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27.03.2022 17:07 Ответить
Найдите формальность (санитарную, противопожарную или неважно какую, украинским чинушам это не составит труда, опыт богатый, хоть здесь и сейчас пригодится их коррупционный опыт) и закройте в Украине эти сети (не стоит сюсюкаться, стыдить и уговаривать их, они понимают только язык прибылей и убытков)!
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27.03.2022 17:26 Ответить
Да и газовую трубу нужно закрывать - это ПРИНЦИПИАЛЬНО (нельзя торговать с агрессором и оккупантом, даже если пострадаете сами или вся Европа, она тоже несет прямую ответственность за эту агрессию,ибо скормила кремлевских орков своей жирной грудью)!
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27.03.2022 17:29 Ответить
Я ашан почав ігнорувати після кількох відвідувань. Смердючі брудні параші, старі візки, які чомусь треба тащити з вулиці і багато несвіжих продуктів.
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27.03.2022 17:32 Ответить
На дверях Марлена нужно сменить вывеску на Эпицентр.....
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27.03.2022 17:43 Ответить
Оставил отзыв в Гугл. Ашан - спонсор терроризма! Плюс фото! Оставляйте отзывы, прикрепляйте фото!!!!
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27.03.2022 17:50 Ответить
Західна Україна News

ХЛІБ - ВОЄННИЙ АБО БАНДЕРІВСЬКИЙ - БЕЗ ДРІЖДЖІВ, ЯЄЦЬ ТА МОЛОКА - ПІСНИЙ - ВИПІКАЄТЬСЯ ПІСЛЯ ЗАМІСУ
Сьогодні ділюся рецептом хліба, який особливо актуальний у такий нелегкий для України час.
Необхідні інгредієнти :
300 мл. теплої води
1 ч. л. солі
1 ч. л. цукру
1 ст. л. оцту
1 ст. л. олії
1 ч. л. соди
400 г. борошна
З поданих компонентів замісити тісто.
Сформувати хліб, зробити надрізи, змастити водою.
Випікати при 180* - 45 хв.
Смачного!
ДУЖЕ СМАЧНИЙ ДОМАШНІЙ ХЛІБ
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27.03.2022 17:53 Ответить
да вроде есть и яйца, и дрожжи и молоко в в магазинах, к чему такие сложности.
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27.03.2022 19:56 Ответить
На чорний день, мабуть.
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13.02.2023 07:47 Ответить
Для всіх компаній потрібно поставити ультиматум: або бізнес в Україні або в кацапії. І дати тиждень на вибір.
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28.03.2022 00:26 Ответить
 
 