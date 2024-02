Кулеба призвал бойкотировать "Ашан", Leroy Merlin и Decathlon

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал продолжить бойкотировать компании, отказывающиеся уходить с российского рынка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, к бойкоту Дмитрий Кулеба призвал в Twitter.

Apparently, job losses in Russia are more important than the loss of life in Ukraine. If Auchan ignores 139 Ukrainian children murdered during this month of Russian invasion, let us ignore Auchan and all their products. Boycott @AUCHAN_France @alcampo @Leroymerlinfr @Decathlon pic.twitter.com/ZuLqbYwVgs