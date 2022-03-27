Кулеба призвал бойкотировать "Ашан", Leroy Merlin и Decathlon
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал продолжить бойкотировать компании, отказывающиеся уходить с российского рынка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, к бойкоту Дмитрий Кулеба призвал в Twitter.
Apparently, job losses in Russia are more important than the loss of life in Ukraine. If Auchan ignores 139 Ukrainian children murdered during this month of Russian invasion, let us ignore Auchan and all their products. Boycott @AUCHAN_France @alcampo @Leroymerlinfr @Decathlon pic.twitter.com/ZuLqbYwVgs— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 27, 2022
"Очевидно, что потеря работы в России важнее потери жизни в Украине. Если "Ашан" игнорирует 139 украинских детей, убитых за месяц российского вторжения, то игнорируем "Ашан" и все их продукты. Бойкотируем "Ашан", Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon", - призвал Дмитрий Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
деньгах на крови
де де, а вот на базарі порожнього місця не буваэ !!!
зайдуть інші мережі
Він просто посередник сраний
Але парковка біля львівського Ашану заповнена авто... Люди якось не надто активно бойкотують.
Тут би не завадило, щоб і постачальники долучилися.
Гниленька мережа і завжди такою була. Тепер зрозуміли чому. Риба гниє з голови.
Звільняйтеся з "Ашану" Українці
Най не найме упир у нас людей
Най валять з України ті злочинці ...
ХЛІБ - ВОЄННИЙ АБО БАНДЕРІВСЬКИЙ - БЕЗ ДРІЖДЖІВ, ЯЄЦЬ ТА МОЛОКА - ПІСНИЙ - ВИПІКАЄТЬСЯ ПІСЛЯ ЗАМІСУ
Сьогодні ділюся рецептом хліба, який особливо актуальний у такий нелегкий для України час.
Необхідні інгредієнти :
300 мл. теплої води
1 ч. л. солі
1 ч. л. цукру
1 ст. л. оцту
1 ст. л. олії
1 ч. л. соди
400 г. борошна
З поданих компонентів замісити тісто.
Сформувати хліб, зробити надрізи, змастити водою.
Випікати при 180* - 45 хв.
Смачного!
ДУЖЕ СМАЧНИЙ ДОМАШНІЙ ХЛІБ