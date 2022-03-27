Кулеба закликав бойкотувати "Ашан", Leroy Merlin та Decathlon

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав продовжити бойкотувати компанії, що відмовляються йти з російського ринку.

Як іеформує Цензор.НЕТ, до бойкоту Дмитро кулеба закликав у Twitter.

Apparently, job losses in Russia are more important than the loss of life in Ukraine. If Auchan ignores 139 Ukrainian children murdered during this month of Russian invasion, let us ignore Auchan and all their products. Boycott @AUCHAN_France @alcampo @Leroymerlinfr @Decathlon pic.twitter.com/ZuLqbYwVgs — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 27, 2022

"Очевидно,що втрата роботи в Росії важливіша за втрату життя в Україні. Якщо Ашан ігнорує 139 українських дітей, убитих за місяць російського вторгнення, то ігноруємо Ашан та всі їхні продукти. Бойкотуємо "Ашан", Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon", - закликав Дмитро Кулеба.

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