Кулеба закликав бойкотувати "Ашан", Leroy Merlin та Decathlon
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав продовжити бойкотувати компанії, що відмовляються йти з російського ринку.
Як іеформує Цензор.НЕТ, до бойкоту Дмитро кулеба закликав у Twitter.
Apparently, job losses in Russia are more important than the loss of life in Ukraine. If Auchan ignores 139 Ukrainian children murdered during this month of Russian invasion, let us ignore Auchan and all their products. Boycott @AUCHAN_France @alcampo @Leroymerlinfr @Decathlon pic.twitter.com/ZuLqbYwVgs— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 27, 2022
"Очевидно,що втрата роботи в Росії важливіша за втрату життя в Україні. Якщо Ашан ігнорує 139 українських дітей, убитих за місяць російського вторгнення, то ігноруємо Ашан та всі їхні продукти. Бойкотуємо "Ашан", Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon", - закликав Дмитро Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
деньгах на крови
де де, а вот на базарі порожнього місця не буваэ !!!
зайдуть інші мережі
Він просто посередник сраний
Але парковка біля львівського Ашану заповнена авто... Люди якось не надто активно бойкотують.
Тут би не завадило, щоб і постачальники долучилися.
Гниленька мережа і завжди такою була. Тепер зрозуміли чому. Риба гниє з голови.
Звільняйтеся з "Ашану" Українці
Най не найме упир у нас людей
Най валять з України ті злочинці ...
ХЛІБ - ВОЄННИЙ АБО БАНДЕРІВСЬКИЙ - БЕЗ ДРІЖДЖІВ, ЯЄЦЬ ТА МОЛОКА - ПІСНИЙ - ВИПІКАЄТЬСЯ ПІСЛЯ ЗАМІСУ
Сьогодні ділюся рецептом хліба, який особливо актуальний у такий нелегкий для України час.
Необхідні інгредієнти :
300 мл. теплої води
1 ч. л. солі
1 ч. л. цукру
1 ст. л. оцту
1 ст. л. олії
1 ч. л. соди
400 г. борошна
З поданих компонентів замісити тісто.
Сформувати хліб, зробити надрізи, змастити водою.
Випікати при 180* - 45 хв.
Смачного!
ДУЖЕ СМАЧНИЙ ДОМАШНІЙ ХЛІБ